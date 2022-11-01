Памятник Минину и Пожарскому

На Красной площади торжественно открыли отреставрированный памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Открыли памятник в преддверии Дня народного единства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реставрация памятника Минину и Пожарскому длилась два года

Масштабная реставрация памятника Минину и Пожарскому проведена впервые за 200 лет с момента создания монумента. В ходе реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского корродированный технологический каркас фигур, в результате активной коррозии остатков которого происходило расслоение металла и, как следствие растрескивание фигур из-за коррозии и расслоение материала, что приводило к деформации оболочки скульптуры. Так же были удалены остатки формировочной смеси, которая обладает высокой гигроскопичностью и является катализатором коррозийных процессов внутри памятника. Из фигуры Минина — удалено 172 килограмма смеси, а из фигуры Пожарского — 282 кг. Перед официальным мероприятием о завершении реконструкции сделали золочение букв памятной надписи на постаменте и сняли временные леса на памятнике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник руководителям народного ополчения был установлен в 1818 году и за 200 лет ни разу не реставрировался

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снятие строительных лесов с памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снятие строительных лесов с памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снятие строительных лесов с памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снятие строительных лесов с памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому

С результатами реставрации 31 октября 2022 года ознакомились заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Любимова

«В рамках реставрации специалисты устранили дефекты оболочки скульптурной композиции и барельефов, восстановили наушину шлема, утраченную в начале 2000-х гг. Также была усилена конструкция плинта с помощью ребер жесткости из тавров и заменены подкладки в районе опирания скульптурной группы на постамент памятника; выполнен комплекс работ по патине скульптурной композиции и барельефов (очистка, укрепление и т.д.)», — отмечают реставраторы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

В августе 2018 года Государственный исторический музей объявил Всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Акцию по сбору средств на реставрацию монумента поддержали известные телеведущие и артисты — Владимир Машков, Григорий Лепс, Игорь Угольников, Оксана Федорова. Самый крупный частный взнос сделал бывший губернатор Тульской области, предприниматель Владимир Груздев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Во время реставрационных работ специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского технологический каркас

Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому — героям освободительной борьбы против иностранной интервенции в 1612 году — стоит у северного фасада Покровского собора (Собор Василия Блаженного). На гранитном пьедестале выбиты слова «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лъта 1818».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник установлен у северного фасада Собора Василия Блаженного

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник был создан по проекту архитектора Ивана Мартоса

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Козьма Минин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Пожарский

Автором памятника стал выдающийся русский скульптор Иван Петрович Мартос. Его жизнь неразрывно связана с Императорской Академией художеств в Санкт-Петербурге. В 1802 году в Академии родилась идея создания монумента «спасителям Отечества». Скульптор взял в помощники талантливого ученика, пенсионера Академии художеств Ивана Тимофеевича Тимофеева, который взял на себя труд по изготовлению большой модели из глины. Второй ученик Самуил Иванович Гальберг вылепил портрет Мартоса для сцены на барельефе, где изображен мастер с двумя сыновьями. Скульптор и его помощники трудились и в дни Отечественной войны 1812 года в Санкт-Петербурге, куда доходили тревожные известия о быстром продвижении армии Наполеона в глубь страны, о сражениях и Бородинской битве, захвате Москвы французами и страшном московском пожаре. Перелом в ходе военных действий, отступление и бегство французской армии, победоносные заграничные походы подняли дух россиян.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лицевая часть памятника. Барельеф, изображающий нижегородцев, приносящих пожертвования

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сцена победы князя Пожарского над врагами на задней части памятника

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Высота памятника (без террасы) составляет примерно 8,3 м

Памятник народным героям Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому создавался в атмосфере всеобщего патриотического подъема.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз памятника и фрагмент металлического каркаса, в процессе реставрации

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз памятника и фрагмент металлического каркаса, в процессе реставрации

Еще в 1809 году Мартос сделал рисунки гранитного пьедестала в виде высокого каменного параллелепипеда с двумя бронзовыми барельефами. На лицевом барельефе скульптор изобразил жителей Нижнего Новгорода, приносящих пожертвования на создание ополчения. Среди горожан — отец, отдающий сыновей на службу Отечества. В этой сцене скульптор изобразил себя с сыновьями, один из которых был участником Отечественной войны 1812 года, а другого, пенсионера Академии художеств, война застала в Париже, где он попал в плен и умер в 1813 году. На втором барельефе изображено изгнание поляков: враги бегут, их настигает князь Пожарский, ведущий за собой русских воинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Проект пьедестала по рисунку Мартоса разработал пенсионер Академии архитектор Авраам Иванович Мельников. Талантливый каменщик Самсон Ксенофонтович Суханов разыскал в Финляндии подходящий красный гранит, который был отправлен для обработки в Санкт-Петербург.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года. В 2016 году памятник официально был передан в ведение Государственного исторического музея.