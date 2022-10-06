Сельское хозяйство играет важную роль в экономике России. Ситуация в сельском хозяйстве меняется очень быстро — совершенствуются технологии и трансформируется структура агросектора. Проведение сельхозпереписи каждые пять лет позволяет отследить изменения, которые происходят в этой сфере, и возможность оценить детально его базу и потенциал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

В сентябре 2022 года в Алтайском крае в городе Барнауле прошёл круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021: опыт использования и влияние на качество данных», в ходе которого эксперты обсудили опыт использования технологических новаций в ходе сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и их влияние на повышение качества статистики сельского хозяйства. Итоги подвели представители Росстата, руководство Алтайского края и Республики Алтай, отраслевых сельскохозяйственных ассоциаций, эксперты, разработчики ТКД СХМП, специалисты по космическому мониторингу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

При помощи спутникового мониторинга уточняли данные о размерах площади сельхозугодий по пяти категориям: пашня, посевная площадь сельскохозяйственных культур, залежь, сенокосы и пастбища.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация. Динамика числа объектов сельскохозяйственных угодий и посевной площади

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация. Первичные данные при дистанционном зондировании Земли

«На основе данных космического мониторинга проведена верификация данных по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам. Всего было внесено 1251 уточнение в 20 субъектах Российской Федерации», — рассказал заместитель руководителя Росстата Игорь Васильев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Васильев

Опытом анализа первичных данных СХМП-2021 с использованием средств спутникового мониторинга поделилась руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

«На текущий момент после обновления информации в спутниковом мониторинге расхождения в целом по Алтайскому краю незначительные. На основании заключений о возможных причинах расхождения сведений в каждом муниципальном районе, пояснительных записок были внесены изменения в 10% переписных листов по сельскохозяйственным организациям и в 10% — по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Все изменения вносились по категориям земель — сенокосам, пастбищам и залежам», — отметила глава Алтайкрайстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ольга Ситникова

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что сельское хозяйство играет определяющую роль в формировании экономики региона. Быстро меняющаяся конъюнктура рынка вызывает необходимость в получении полных и достоверных сведений о состоянии аграрного сектора, которые являются основой для принятия решений в этой сфере.

«По предварительным данным, по производству продукции сельского хозяйства в фактических ценах за 2021 год край занимал шестое место среди регионов России. В Сибирском федеральном округе регион сохранил лидирующее положение: доля в продукции сельского хозяйства составляла 28,6%. Общая площадь зерновых культур в 2021 году составляла 3,2 млн га — это самая большая площадь в Сибирском федеральном округе и вторая в Российской Федерации. Данные СХМП-2021 позволят выработать дальнейшую стратегию развития отрасли», — рассказал Александр Лукьянов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Зрюмов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Ваган

Министр сельского хозяйства Республики Алтай Андрей Цыгулев отметил, что, по данным микропереписи, по-прежнему преобладающей отраслью сельского хозяйства в регионе является животноводство.

«Республика Алтай входит в топ-10 регионов страны и занимает второе место в Сибирском федеральном округе по поголовью крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и количеству индивидуальных предпринимателей (более 3% от общероссийского показателя). Сведения микропереписи позволят объективно оценить ситуацию в области развития животноводства и точнее разработать программу финансовой поддержки наших сельхозтоваропроизводителей», — сообщил Андрей Цыгулев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

Особенностью сельскохозяйственной микропереписи, которая проходила с 1 августа по 30 сентября 2021 (СХМП-2021), стало применение современных технологий. СХМП-2021 в Алтайском крае и Республике Горный Алтай охватила сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, а так же значительную часть личных подсобных хозяйств.