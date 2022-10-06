Сельское хозяйство играет важную роль в экономике России. Ситуация в сельском хозяйстве меняется очень быстро — совершенствуются технологии и трансформируется структура агросектора. Проведение сельхозпереписи каждые пять лет позволяет отследить изменения, которые происходят в этой сфере, и возможность оценить детально его базу и потенциал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

В сентябре 2022 года в Алтайском крае в городе Барнауле прошёл круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021: опыт использования и влияние на качество данных», в ходе которого эксперты обсудили опыт использования технологических новаций в ходе сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и их влияние на повышение качества статистики сельского хозяйства. Итоги подвели представители Росстата, руководство Алтайского края и Республики Алтай, отраслевых сельскохозяйственных ассоциаций, эксперты, разработчики ТКД СХМП, специалисты по космическому мониторингу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

При помощи спутникового мониторинга уточняли данные о размерах площади сельхозугодий по пяти категориям: пашня, посевная площадь сельскохозяйственных культур, залежь, сенокосы и пастбища.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация. Динамика числа объектов сельскохозяйственных угодий и посевной площади
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Презентация. Первичные данные при дистанционном зондировании Земли

«На основе данных космического мониторинга проведена верификация данных по сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам. Всего было внесено 1251 уточнение в 20 субъектах Российской Федерации», — рассказал заместитель руководителя Росстата Игорь Васильев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Игорь Васильев

Опытом анализа первичных данных СХМП-2021 с использованием средств спутникового мониторинга поделилась руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

«На текущий момент после обновления информации в спутниковом мониторинге расхождения в целом по Алтайскому краю незначительные. На основании заключений о возможных причинах расхождения сведений в каждом муниципальном районе, пояснительных записок были внесены изменения в 10% переписных листов по сельскохозяйственным организациям и в 10% — по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Все изменения вносились по категориям земель — сенокосам, пастбищам и залежам», — отметила глава Алтайкрайстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ольга Ситникова

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что сельское хозяйство играет определяющую роль в формировании экономики региона. Быстро меняющаяся конъюнктура рынка вызывает необходимость в получении полных и достоверных сведений о состоянии аграрного сектора, которые являются основой для принятия решений в этой сфере.

«По предварительным данным, по производству продукции сельского хозяйства в фактических ценах за 2021 год край занимал шестое место среди регионов России. В Сибирском федеральном округе регион сохранил лидирующее положение: доля в продукции сельского хозяйства составляла 28,6%. Общая площадь зерновых культур в 2021 году составляла 3,2 млн га это самая большая площадь в Сибирском федеральном округе и вторая в Российской Федерации. Данные СХМП-2021 позволят выработать дальнейшую стратегию развития отрасли», рассказал Александр Лукьянов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Евгений Зрюмов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Игорь Ваган

Министр сельского хозяйства Республики Алтай Андрей Цыгулев отметил, что, по данным микропереписи, по-прежнему преобладающей отраслью сельского хозяйства в регионе является животноводство.

«Республика Алтай входит в топ-10 регионов страны и занимает второе место в Сибирском федеральном округе по поголовью крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и количеству индивидуальных предпринимателей (более 3% от общероссийского показателя). Сведения микропереписи позволят объективно оценить ситуацию в области развития животноводства и точнее разработать программу финансовой поддержки наших сельхозтоваропроизводителей», сообщил Андрей Цыгулев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»

Особенностью сельскохозяйственной микропереписи, которая проходила с 1 августа по 30 сентября 2021 (СХМП-2021), стало применение современных технологий. СХМП-2021 в Алтайском крае и Республике Горный Алтай охватила сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, а так же значительную часть личных подсобных хозяйств.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Круглый стол «Спутниковый мониторинг и другие технологические новации СХМП-2021»