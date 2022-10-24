«Чтением человек переживает века» — фоторепортаж из музея Герцена
«Чтением человек переживает века»
В Доме-музее А. И. Герцена открылась выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена». Выставка рассказывает о литературных пристрастиях писателя-революционера Александра Герцена и о влиянии литературы на его произведения.
Акцент выставки сделан на великих писателях, которые отмечают в 2022 году свои юбилеи и памятные даты. Жан-Батисту Мольеру исполнилось 400 лет со дня рождения, Пьеру Бомарше — 280 лет со дня рождения, Диккенс родился 210 лет назад, а Виктор Гюго — 220 лет. На выставке отмечены памятные даты, связанные с именами Александра Пушкина, Гёте и Гофмана.
Экспозиция разделена на четыре раздела, в которых расположились прижизненные книги, портреты, иллюстрации, посвященные творчеству писателей, занимавших важное место в круге чтения Герцена. Первый раздел — это литературные предпочтения Александра Герцена. Во втором представлены классики немецкой литературы — Гёте и Гофман.
Третий раздел отведен под творчество французских драматургов — это классики Мольер и Бомарше. В четвертом расположились популярные герои Гюго и Диккенса, вошедшие в ткань герценовских сочинений, которые усиливают критическую и сатирическую направленность свободной публицистики. К примеру, на страницах герценовского «Колокола» можно встретить более 180 литературных персонажей.
«Связующей нитью экспозиции становиться музыка и образ Моцарта — он и как соавтор, и как реальное историческое лицо, и как литературный персонаж, и как легенда», — отмечают организаторы выставки.
На экспозиции представлены книжные раритеты, в том числе и первое издание трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» в альманахе «Цветы» 1832 года. А также коллекция иллюстраций ко всемирно известным произведениям Гёте, Гофмана и Мольера — ксилографии Владимира Фаворского к роману Диккенса «Тяжелые времена» 1933 год и рисунки Алисы Порет к роману Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», 1936 год. Серия гравюр Франсуа Буше, французского живописца, гравера, декоратора, яркого представителя художественной культуры рокко.
На открытии выставки куратор Ольга Головко провела экскурсию, а в конце вечера известный актер Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Денис Баландин прочел маленькую трагедию Пушкина «Моцарт и Сальери».
Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» открыта с 20 октября 2022 года по 23 марта 2023 в Доме-музее А. И. Герцена, по адресу улица Сивцев Вражек, дом 27.