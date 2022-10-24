«Чтением человек переживает века» — А. И. Герцен

В Доме-музее А. И. Герцена открылась выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена». Выставка рассказывает о литературных пристрастиях писателя-революционера Александра Герцена и о влиянии литературы на его произведения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена»

Акцент выставки сделан на великих писателях, которые отмечают в 2022 году свои юбилеи и памятные даты. Жан-Батисту Мольеру исполнилось 400 лет со дня рождения, Пьеру Бомарше — 280 лет со дня рождения, Диккенс родился 210 лет назад, а Виктор Гюго — 220 лет. На выставке отмечены памятные даты, связанные с именами Александра Пушкина, Гёте и Гофмана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент афиши к выставке «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена»

Экспозиция разделена на четыре раздела, в которых расположились прижизненные книги, портреты, иллюстрации, посвященные творчеству писателей, занимавших важное место в круге чтения Герцена. Первый раздел — это литературные предпочтения Александра Герцена. Во втором представлены классики немецкой литературы — Гёте и Гофман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский. Барельеф Н. А. Андреева. 1920. Фотография

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги. Герцен и Огарев в кругу родных и друзей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги. А. И. Герцен

Наталья Стрельцова ИА REGNUM А. И. Герцен. Портрет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом Гёте в Веймаре. Литография неизвестного автора. Вторая треть XIX века. Поэт прожил в этом доме с 1974 по 1832 год

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочая комната в доме Гёте в Веймаре. Литография неизвестного автора. Вторая треть XIX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM И. В. Гёте в молодости. Гравюра резцом и офортом неизвестного мастера. Нюнберг, Штутгарт. Середина XIX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Э. Т. А. Гофман. Печать. Россиия. Начало XX века

Третий раздел отведен под творчество французских драматургов — это классики Мольер и Бомарше. В четвертом расположились популярные герои Гюго и Диккенса, вошедшие в ткань герценовских сочинений, которые усиливают критическую и сатирическую направленность свободной публицистики. К примеру, на страницах герценовского «Колокола» можно встретить более 180 литературных персонажей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги. Произведения. Мольер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Редкие издания книг

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мольер. Произведения. Париж. 1773

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги. Театр господина Мольера

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Гравюра О. Де Сент-Обена по оригиналу С. Сochin-fils Париж. 1773

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чарльз Диккенс «Приключения, опыты и наблюдения Давида Копперфильда-младшего».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотографии Виктора Гюго. XIX век

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктор Гюго. Офорт Federic Regamey. Париж. С автографом В. Гюго. 1870-е гг. Из архива Ф. Ф. Фидлера

«Связующей нитью экспозиции становиться музыка и образ Моцарта — он и как соавтор, и как реальное историческое лицо, и как литературный персонаж, и как легенда», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вольфганг Амадей Моцарт. Гравюра: Германия. Конец XVIII — начало XIX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фигаро

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга Бомарше «Севильский цирюльник»

На экспозиции представлены книжные раритеты, в том числе и первое издание трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» в альманахе «Цветы» 1832 года. А также коллекция иллюстраций ко всемирно известным произведениям Гёте, Гофмана и Мольера — ксилографии Владимира Фаворского к роману Диккенса «Тяжелые времена» 1933 год и рисунки Алисы Порет к роману Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», 1936 год. Серия гравюр Франсуа Буше, французского живописца, гравера, декоратора, яркого представителя художественной культуры рокко.

На открытии выставки куратор Ольга Головко провела экскурсию, а в конце вечера известный актер Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Денис Баландин прочел маленькую трагедию Пушкина «Моцарт и Сальери».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актер Российского Академического молодежного театра Денис Баландин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости музея слушают выступление Дениса Баландина

Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» открыта с 20 октября 2022 года по 23 марта 2023 в Доме-музее А. И. Герцена, по адресу улица Сивцев Вражек, дом 27.