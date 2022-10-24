Музей Павла и Сергея Третьяковых

Небольшой уютный дворик в духе XIX века с выходом в парк Музеон открылся для посетителей в новом благоустроенном виде. Реконструированная беседка и территория вокруг музея Павла и Сергея Третьяковых воссоздают живописный уголок старой Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструированная беседка у музея братьев Третьяковых

Воссозданы некоторые его элементы, которые запечатлены как на полотнах русских художников (некоторые из них экспонируются в музее Третьяковых), так и на старых архивных фотографиях. В их числе — светлая каменная ограда с металлическими решетками, скамейки рядом с извилистыми тропинками между деревьев и изящная деревянная беседка, где семья Третьяковых любила проводить время летом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реконструированная беседка у музея братьев Третьяковых

Музей Павла и Сергей Третьяковых открылся в 2021 году после реставрации, которая осуществлялась с 2015 года. Здание музея расположено в 1-м Голутвинском переулке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом Третьяковых в Голутвине. Музей

Дом, родовое гнездо Третьяковых, представляет собой образец московской деревянной архитектуры с чертами позднеклассической эклектики. Окончательный облик он приобрел в 1853–1857 годах. В течение XIX столетия дом несколько раз перестраивался: сначала он был одноэтажным с мезонином, к нему пристроили ризалиты. На придомовой территории находились в разное время фабричный корпус, сушильня, торговые бани, конюшня, сараи, погреба, домик дворника, дом садовника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лестница на втором этаже музея братьев Третьяковых

Дом Третьяковых с прилегающей территорией представлял собой тип московской купеческой усадьбы среднего достатка в эпоху становления предпринимательства в России. В 1918 году дом был национализирован и стал жилым домом с коммунальными квартирами. В 1970-х дом расселили и передали Государственной Третьяковской галерее как исторический объект. В 1992 году дому присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения.

«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы тому же обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь… » — писал Павел Третьяков Александре Боткиной 24 марта 1893 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель дома Третьяковых в Голутвине. 1853. Шрифт Брайля

Экспозиция музея разделена на исследовательские «лаборатории» для посетителей и «театр вещей». Первый этаж музея представляет «Семейный альбом», «Архив предпринимателя», «Каталог коллекции».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музейный зал «Архив предпринимателей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент видепрезентации из зала «Архив предпринимателей»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта предприятий в Костроме

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карта Москвы с обозначениями домов и предприятий Третьяковых

Зал «Семейный альбом» рассказывает о знаменитом роде Третьяковых, их близких и дальних именитых родственниках, составивших цвет русской культуры второй половины XIX — начала XX века. Они внесли огромный вклад в развитие искусства, театра, музыки архитектуры, науки, медицины. Среди них коллекционеры и меценаты Савва Мамонтов и Сергей Щукин, Михаил и Иван Морозовы, художники Поленов, Остроухов, Бакст и Якунчикова, композиторы Чайковский и Рахманинов, поэт Фет, режиссер Станиславский, врачи Боткины. Родословное дерево Третьяковых существенно расширяет наши представления не только о семье основателей Третьяковской галереи, но и об эпохе в целом, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Из коллекции Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Предметы Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Предметы Сергея Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотография галереи Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллекция братьев Третьяковых

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Максимов. Богоматерь с Младенцем. 1846

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Соколов. Сбор вишни в помещичьем саду. 1858

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тройон Констан. Собака и кролик. 1950-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Павла и Сергея Третьяковых. Экспозиция живописи

Представленные в зале мультимедийные программы основаны на архивных документах, фотографиях и картинах из коллекции братьев Третьяковых. Первое приобретение Павла Михайловича относится к 1856 году. Младший брат, Сергей Михайлович, приступил к собранию своей коллекции европейского искусства в начале 1870-х, тем самым поддерживая начинания брата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илья Репин. Павел Третьяков. 1901

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Валентин Серов. Сергей Третьяков. 1895

На втором этаже расположены мемориальные предметы, принадлежащие Павлу и Сергею Третьяковым, а также произведения из их коллекций. Коллекции братьев показывают их общие устремления и в то же время отражает индивидуальность характера каждого из братьев. Живопись, скульптура, графика, книги, мебель и предметы быта воссоздают атмосферу жизни семьи коллекционеров, но при этом не реконструируют ее.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Павла Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Павла Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кабинет Павла Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека Павла Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека Павла Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Предметы Павла Михайловича Третьякова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека Павла Михайловича Третьякова

Музей расположен по адресу: Москва, 1-Голутвинский переулок, дом 16, стр.1.