На территории ВДНХ в «Парке будущего» открылась новая достопримечательность столицы — «Солнце Москвы». Самая высокая точка колеса обозрения составляет 140 метров, где с высоты птичьего полета есть возможность увидеть Москву на 50 километров вокруг при условии ясного дня. Открытие колеса состоялось 10 сентября 2022 года в день празднования 875-летия Москвы. Колесо обозрения в столице России превосходит по этому показателю колесо «Лондонский глаз» высотой 135 метров, которое было открыто в марте 2000 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колесо обозрения «Солнце Москвы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колесо обозрения установили в «Парке будущего» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Самая высокая точка колеса обозрения составляет 140 метров

Колесо имеет тридцать закрытых кабинок, часть из которых с прозрачным полом. Оборот колеса составляет 18 минут 40 секунд. Пропускная способность за один оборот около 450 человек, за час 1435 человек. Аттракцион работает круглогодично при уличной температуре в диапазоне от минус 10 до плюс 40. Ограничения — при скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оборот колеса составляет 18 минут 40 секунд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колесо имеет тридцать закрытых кабинок

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Площадь кабинки 10 кв. метров, в нее помещается до 15 человек

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В некоторых кабинках прозрачный пол

Площадь кабинки — 10 квадратных метров, в нее помещается до 15 человек. В кабинке есть кнопка для связи с оператором.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вид на Москву с колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колесо имеет тридцать закрытых кабинок

Стоимость билетов разделена по нескольким категориям. Со слов оператора: низкий сезон — это в будни, а высокий сезон — праздничные, выходные дни и каникулы у школьников. Цены на сайте ВДНХ и на сайте «Колеса Москвы» различаются, так что цены уточняйте на месте. Билеты можно купить по карте и за наличные. Дети до трех лет проходят бесплатно. Существуют скидки для льготных категорий при предъявления удостоверения на кассе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кассы колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электронные кассы колеса обозрения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павильон колеса обозрения на ВДНХ

В будние дни стандартный проход на одного взрослого — 1150 рублей, а на ребенка — 950 рублей. Семейный билет, два взрослых и два ребенка, — 4400 рублей.

Билеты выходного дня на взрослого обойдутся в 1350 рублей. Семейный билет — 5100 рублей. Прокатиться в кабинке с прозрачным полом обойдется дороже. Существует услуга «Быстрый проход», за которую нужно тоже доплатить. Билет в итоге в будни — 2000 рублей, а выходные — 2300 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проход на колесо обозрения осуществляется через турникеты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павильон колеса обозрения на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на колесо обозрения начинаются от 950 рублей

Кабинку можно использовать для корпоративного мероприятия, такого как свадьба, девичник или мальчишник. Стоимость составит за один круг 24 900 рублей, а в кабинке с прозрачным полом — 29 900 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проход к кабинкам

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павильон колеса обозрения на ВДНХ

В целях равномерного распределения нагрузки от пассажиров во время начала движения посадка осуществляется в каждую третью кабинку. За час до отключения колеса обозрения посадка осуществляется только в каждую вторую кабинку, а затем в каждую третью кабинку, чтобы равномерно распределить нагрузку от пассажиров в процессе разгрузки колеса. Колесо работает с 10 утра до 22 вечера в будни, а в выходные и праздничные до 24 часов.