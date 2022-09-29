В Москве в Доме Гоголя проходит выставка «Наше Отечество» выдающегося российского скульптора Елены Безбородовой. В экспозиции представлено более 50 работ пластики малых и средних форм, выполненных в бронзе и представляющих собой явление развития духовной скульптуры, скульптуры военной тематики и современной.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елена Безбородова

Герои нашего времени — простые люди, честные труженики, на плечах которых мы победили в Великой Отечественной войне. Скульптуры маленького размера, но с монументальным решением, которые издали как образ и знак, символ, который вблизи погружает зрителя в глубокий смысл.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сплавщики. 1986

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Центральное место на выставке занимает скульптура «Превратились в белых журавлей», созданная в 2005 году по мотивам стихотворения Рассула Гамзатова:

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Превратились в белых журавлей». 2005

Работа посвящена памяти павших на полях сражений, скульптор показывает нам превращение юношей в белых журавлей. Один уже развернул свои крылья, двое других, еще в земном обличье, уже отрываются от земли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптор показывает нам превращение юношей в белых журавлей. Один уже развернул свои крылья, двое других, еще в земном обличье, уже отрываются от земли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Превратились в белых журавлей». 2005

«Изображены три бойца во время взрыва. Большой журавль — это символ одной человеческой души, и рядом два бойца в момент смерти. Во время боя солдаты бегут в атаку, отдавая свои молодые жизни. Солдаты оторваны от земли волной взрыва, а их плащ-палатки превращаются в крылья журавлей и одновременно как воронки от взрыва. Они изображены в момент смерти и перехода души из земного воинства в Вечность в воинство небесное духовное», — рассказывает Елена Безбородова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура «Превратились в белых журавлей». 2005

Человек подвига — подвига трудового, воинского и духовного. Вот темы, которые представлены на выставке. «Работа «Ветеранка» — это конкретная бабушка, которая играла на гармошке на фольклорном фестивале Великого Устюга. Она стоит, как солдат с военной выправкой, на ней ордена, сапоги и одновременно фартук и национальный головной убор — это человек труда, который, если надо, пойдет защищать Родину. Только живое находит отклик у людей», — отмечает скульптор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тракторист Иван Васильевич. 1987

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветеранка. 1988

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елена Безбородова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защитник. 2008

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спецназ России. 2001

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергий Радонежский. 2014

Архимандрит Кирилл Павлов — монолитный памятник передает широкий смысл и глубину замысла художника. Высота воинского подвига, так как он герой Сталинградской битвы, и высота духовного подвижничества, в жизни он был старцем и духовником трех патриархов. Скульптура стоит на горе-стене, он как солдат и как духовный снаряд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архимандрит Кирилл Павлов. 2020

Елена Безбородова определяет свой метод как «символический реализм». Руками Елены создаются великие символы России, образы — символы — ориентиры национального самосознания и достоинства. Пространственно-временные границы выставки уходят в глубь веков, как сама история государства Российского. В экспозиции представлены образы святых, образы мыслителей, духовных отцов, воинов и врачей и образы тружеников, простых людей русской земли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сельский танец. 1987

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бабка Дуня. 1987

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Штурман Иван Васильевич. 1987

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Переславские ребята. 1987

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зоя — жена моряка, 1988. Протоиерей Василий Ермаков, 2006

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Света. 1986

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Татьяна Макарова. 1986

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Произведения Елены никогда не говорят о мелочах. Они не для развлечения, отвлечения, разгадывания шарад. Наедине с каждым воспринимающим, внимающим им человеком они всегда ведут серьезный разговор о главном. Созданные скульптором образы святых, просиявших в земле русской, и духовных отцов, и людей, составляющих славу России и соль земли ее, — все они современны навсегда и всегда по смыслу и обстоятельствам жизни своевременны. Елене исполнилось тридцать три года, когда создано было ею «Распятие с Предстоящими» для крестовоздвиженского храма. И, будучи уже установленным в этом московском храме на Чистом Вражке, «Распятие с Предстоящими» дважды и длительно мироточило, поясняет куратор выставки, искусствовед Л. А. Мещерякова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Первозванный. 2015

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снятие с креста. 1998

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снятие с креста. 1998

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Елены Безбородовой «Наше Отечество»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архангел Михаил Воевода. 2019

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огнеборец. 2016

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Воин Евгений Родионов. 2013

Выставка «Наше Отечество» проходит до 9 октября в Москве в выставочном зале в Доме Гоголя по адресу: Никитский бульвар, дом 7.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алконост. 1990

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масленица. 1990