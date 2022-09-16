В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное». В экспозиции представлены шедевры известных художников, произведения иконописи конца XVII–XVIII веков, натюрморты, портреты и пейзажи конца XVIII — начала XIХ века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»

Произведения демонстрируют развитие русского искусства на протяжении нескольких столетий. Всего более 190 произведений из собрания Третьяковской галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптура из музея Анны Голубкиной. Портрет А. М. Ремизова. 1911

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптуры из музея Анны Голубкиной

Многие работы представлены для зрителей впервые, обычно они хранятся в музейных запасниках. Например: «сухопутные» пейзажи мариниста Ивана Айвазовского, морские просторы, написанные Исааком Левитаном, или пейзажи, написанные Василием Ярошенко, который известен жанровыми произведениями, или натюрморты от портретиста Ивана Крамского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пейзаж XX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роберт Фальк. Крымский пейзаж. 1915

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Лагорио. Батум. 1882

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Ярошенко. Ночь на Каме. 1884

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лев Лагорио. Кавказское ущелье. 1893

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иосиф Крачковский. Речка Смедова в именении Д. В. Григоровича «Дулебово». 1876

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Шервуд. Водопад. Конец 1850-х

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Саврасов. Вид окрестностей Ораниенбаума. 1854

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Мещерин. Зимний вечер. Деревня. 1905

Проект сочетает показ произведений искусства и демонстрацию возможностей цифровой платформы «Моя Третьяковка», а также два маршрута в постоянных экспозициях в залах здания галереи в Лаврушенском переулке. В открытом доступе просветительской платформы хранится более 4000 произведений и постоянно появляются новые работы. Виртуальную коллекцию Третьяковки зритель можно увидеть из любой точки мира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика XIX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Кравченко. Натюрморт с тыквой. 1920-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Натюрморт XXI века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Судейкин. Цветы и статуэтка. 1900-е

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» без смартфона

Экспозиция выставки рифмуется с виртуальным пространством коллекции. При входе зрителя встречает стена с картинами, размещенными в произвольном порядке, подобно странице виртуального пространства. Далее произведения разделены по хронологии, по авторам, жанру или хронологии. При наведении смартфона на этикетку рядом с картиной по QR-коду можно познакомиться с дополнительной информацией о произведении, попадая в виртуальный музей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины расположены в произвольном порядке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Портреты XX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юрий Васильев MON. Страдание современной женщины. 1966

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вход в вирутальный музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память

Наталья Стрельцова ИА REGNUM QR-код в виртуальный музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пимен Орлов. Портрет сестер- графини Е. В. Салиас де Тернемир, Е. В. Сухова-Кобылиной и С. В. Суховой — Кобылиной. 1947

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эскиз одноименной картины Павла Корина «Реквием. Русь уходящая» (не осуществлена) 1935-1959

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Макаревич. Портрет друга. 1979-1989

Насколько удобно ходить по выставке со смартфоном, читая в нём информацию о картинах, зритель может узнать с 13 сентября по 19 февраля на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное», расположенной в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, дом 10.