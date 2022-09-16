В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась выставка «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное». В экспозициипредставлены шедевры известных художников, произведения иконописи конца XVII–XVIII веков, натюрморты, портреты и пейзажи конца XVIII — начала XIХ века.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»
Произведения демонстрируют развитие русского искусства на протяжении нескольких столетий. Всего более 190 произведений из собрания Третьяковской галереи.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шедевры иконописи конца XVII–XVIII веков
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Скульптура из музея Анны Голубкиной. Портрет А. М. Ремизова. 1911
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Скульптуры из музея Анны Голубкиной
Многие работы представлены для зрителей впервые, обычно они хранятся в музейных запасниках. Например: «сухопутные» пейзажи мариниста Ивана Айвазовского, морские просторы, написанные Исааком Левитаном, или пейзажи, написанные Василием Ярошенко, который известен жанровыми произведениями, или натюрморты от портретиста Ивана Крамского.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пейзаж XX века
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Роберт Фальк. Крымский пейзаж. 1915
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лев Лагорио. Батум. 1882
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Ярошенко. Ночь на Каме. 1884
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лев Лагорио. Кавказское ущелье. 1893
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Иосиф Крачковский. Речка Смедова в именении Д. В. Григоровича «Дулебово». 1876
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Владимир Шервуд. Водопад. Конец 1850-х
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Саврасов. Вид окрестностей Ораниенбаума. 1854
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Мещерин. Зимний вечер. Деревня. 1905
Проект сочетает показ произведений искусства и демонстрацию возможностей цифровой платформы «Моя Третьяковка», а также два маршрута в постоянных экспозициях в залах здания галереи в Лаврушенском переулке. В открытом доступе просветительской платформы хранится более 4000 произведений и постоянно появляются новые работы. Виртуальную коллекцию Третьяковки зритель можно увидеть из любой точки мира.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Графика XIX века
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Кравченко. Натюрморт с тыквой. 1920-е
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Натюрморт XXI века
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Судейкин. Цветы и статуэтка. 1900-е
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» без смартфона
Экспозиция выставки рифмуется с виртуальным пространством коллекции. При входе зрителя встречает стена с картинами, размещенными в произвольном порядке, подобно странице виртуального пространства. Далее произведения разделены по хронологии, по авторам, жанру или хронологии. При наведении смартфона на этикетку рядом с картиной по QR-коду можно познакомиться с дополнительной информацией о произведении, попадая в виртуальный музей.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Картины расположены в произвольном порядке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Портреты XX века
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юрий Васильев MON. Страдание современной женщины. 1966
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вход в вирутальный музей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фото на память
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
QR-код в виртуальный музей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пимен Орлов. Портрет сестер- графини Е. В. Салиас де Тернемир, Е. В. Сухова-Кобылиной и С. В. Суховой — Кобылиной. 1947
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павел Корин. Портреты из цикла «Реквием. Русь уходящая»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Эскиз одноименной картины Павла Корина «Реквием. Русь уходящая» (не осуществлена) 1935-1959
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Игорь Макаревич. Портрет друга. 1979-1989
Насколько удобно ходить по выставке со смартфоном, читая в нём информацию о картинах, зритель может узнать с 13 сентября по 19 февраля на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное», расположенной в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, дом 10.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители на выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное»