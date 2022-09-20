В Москве в Государственном музее Востока прошёл фестиваль «Краски Востока», посвященный культуре и искусству Дальнего Востока, в особенности Кореи.

Корейская культура стремительно входит в современный мир. На фестивале прошли мастер-классы по росписи акрилом ширмы в традиционном корейском стиле, осенние цветы, сельские улочки и горные пейзажи можно было научиться писать акварелью, аниме-персонажи — изобразить спиртовыми маркерами и линерами. Так же прошел мастер-класс по корейской каллиграфии. Желающие могли присоединиться к чайной церемонии, где мастер рассказал об истории ритуала и провел мастер-класс, на котором можно было узнать тонкости. На фестивале прошли тематические лекции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись ширмы в традиционном корейском стиле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись ширмы в традиционном корейском стиле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись ширмы в традиционном корейском стиле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Демо-класс по росписи акварелью

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горный хребет Пукхансан акварелью

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горный хребет Пукхансан акварелью

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по росписи акварелью

По залам музея провели экскурсию и показали корейское искусство. Корейская коллекция Государственного музея Востока составляет более 600 предметов. Она охватывает полуторатысячелетний период культуры Кореи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастерская чайных церемоний в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чайная церемония

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастерская чайных церемоний

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер чайных церемоний Андрей Гретчин

В собрании музея представлены основные виды искусства и художественного ремесла: скульптура, живопись, керамика, лаки, изделия из металла и дерева, традиционный костюм и украшения. Хранящиеся в музее произведения рассказывают о верованиях и эстетических идеалах корейского народа, особенностях национального бытового уклада. Самые ранние образцы корейской художественной культуры относятся к периоду «эпохи Трёх государств», это середина I века до н. э. — конец VII векв н. э.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Традиционная одежда в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Неизвестный художник. портрет Ли Доксу (1673–1744), и портрет Хван Хыма (1639–1730), XIX век

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Традиционная корейская одежда в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коробка для швейных принадлежностей, середина XX века

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вееры в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение сцен корейской жизни в зале Кореи Музея Востока

Демонстрирующиеся в экспозиции образцы мебели и костюма, ювелирные украшения и аксессуары XIX–XX веков соседствуют друг с другом, воссоздают реальную предметную среду традиционного корейского дома, позволяя через мир бытовых и ритуально-церемониальных вещей ощутить особую культурную атмосферу старой Кореи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс, аниме-персонажи маркерами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осенние цветы акварелью

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс «Дева с лотосом» спиртовыми маркерами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осенние цветы акварелью

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс, аниме-персонажи маркерами

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись веера в корейском стиле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по набору штампов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ваза в зале Кореи в Музее Востока

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты в зале Кореи в Музее Востока