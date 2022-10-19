В Музее Гаража особого назначения открылась Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель». Выставка посвящена 185-летию железных дорог России. История развития и технического прогресса начинается с далекого 1837 года. Новейшие достижения продолжают богатую историю и традиции важной отрасли народного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей Гаража особого назначения

Главная тема выставки — ретроспектива российских железных дорог в миниатюре. Представлены уникальные рукотворные модели — копии железнодорожной техники, воссозданные отечественными моделистами по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллекционные модели железнодорожного транспорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель, выпущенная в СССР

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллекционные модели железнодорожного транспорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллекционные модели железнодорожного транспорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набор моделей железнодорожного транспорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набор моделей железнодорожного транспорта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет железнодорожной станции

Авторы-моделисты и коллективы из разных регионов возвели железнодорожный макет в типоразмере Н0 (1:87) с цифровым управлением более чем из 80 сборных моделей. Модель расположили на площади в 300 метров. Посетители могут видеть в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и «модельному времени», стремительные скоростные поезда и грузовые составы с паровозами, ползущие мимо светофоров, станций и миниатюрных городов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты, демонстрирующие модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Механизм, используемый на железнодорожных узлах для разворота локомотива

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная станция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет железнодорожного узла с пультом управления

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет железной дороги с пультом управления

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет временной промышленной железной дороги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Управление моделью железной дороги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модель железной дороги с цифровым управлением

Также на экспозиции представлены редкие железнодорожные артефакты — фонари, таблички, станционные колокола и многое другое, в том числе исторические открытки, картины, авторские коллекции моделей железнодорожной техники, коллекция рельсов и настоящая дрезина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тренажер для обучения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллекция рельсов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станционный фонарь. Раритет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станционный колокол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Великий Сибирский путь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вокзалы России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забайкальская железная дорога

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забайкальская железная дорога

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Табличка «Герб СССР» с пассажирского вагона, построенного в ГДР для СССР

Рисунки художников Алексея Грука (Санкт-Петербург) и Дениса Никитина (Ростов-на Дону) представляют эмоциональный взгляд на локомотивы русских железных дорог в разные эпохи. Это не профессиональные художники, а люди, для которых железная дорога — жизнь. Это в первую очередь душевный, а не только творческий отклик на близкую тему.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афиша выставки «Железнодорожная модель»

Рисунки сделаны не на заказ, не для мероприятия, а по зову сердца. Однако при исключительно чистой железнодорожной точности, причем воссозданный не чертёжно, а именно любовно, красиво, ярко, здесь присутствует главное, что отличает искусство от неискусства, — это художество, эстетика, осмысленность и совестливость выполнения, отсутствие приблизительности, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рисунки художников Алексея Грука и Дениса Никитина. Локомотивы русских железных дорог разных эпох

Выставку проводят МОО «Общество любителйе железных дорог» (ВОЛЖД) при партнерстве с ОАО «РЖД» в Музее Гараж особого назначения с 17 октября по 5 ноября 2022 года в 53-м павильоне на ВДНХ.