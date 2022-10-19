В Музее Гаража особого назначения открылась Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель». Выставка посвящена 185-летию железных дорог России. История развития и технического прогресса начинается с далекого 1837 года. Новейшие достижения продолжают богатую историю и традиции важной отрасли народного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей Гаража особого назначения

Главная тема выставки — ретроспектива российских железных дорог в миниатюре. Представлены уникальные рукотворные модели — копии железнодорожной техники, воссозданные отечественными моделистами по сохранившимся чертежам, черно-белым фотографиям и немногим сохранившимся раритетам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Коллекционные модели железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель, выпущенная в СССР
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Коллекционные модели железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Коллекционные модели железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Набор моделей железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Набор моделей железнодорожного транспорта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Макет железнодорожной станции

Авторы-моделисты и коллективы из разных регионов возвели железнодорожный макет в типоразмере Н0 (1:87) с цифровым управлением более чем из 80 сборных моделей. Модель расположили на площади в 300 метров. Посетители могут видеть в динамике действующие железнодорожные станции, регулярное движение поездов по расписанию и «модельному времени», стремительные скоростные поезда и грузовые составы с паровозами, ползущие мимо светофоров, станций и миниатюрных городов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Студенты, демонстрирующие модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Механизм, используемый на железнодорожных узлах для разворота локомотива
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Железнодорожная станция
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Макет железнодорожного узла с пультом управления
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Макет железной дороги с пультом управления
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Макет временной промышленной железной дороги
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Управление моделью железной дороги
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Модель железной дороги с цифровым управлением

Также на экспозиции представлены редкие железнодорожные артефакты — фонари, таблички, станционные колокола и многое другое, в том числе исторические открытки, картины, авторские коллекции моделей железнодорожной техники, коллекция рельсов и настоящая дрезина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тренажер для обучения
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Коллекция рельсов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Станционный фонарь. Раритет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Станционный колокол
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Великий Сибирский путь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Вокзалы России
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Забайкальская железная дорога
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Забайкальская железная дорога
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Табличка «Герб СССР» с пассажирского вагона, построенного в ГДР для СССР

Рисунки художников Алексея Грука (Санкт-Петербург) и Дениса Никитина (Ростов-на Дону) представляют эмоциональный взгляд на локомотивы русских железных дорог в разные эпохи. Это не профессиональные художники, а люди, для которых железная дорога — жизнь. Это в первую очередь душевный, а не только творческий отклик на близкую тему.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Афиша выставки «Железнодорожная модель»

Рисунки сделаны не на заказ, не для мероприятия, а по зову сердца. Однако при исключительно чистой железнодорожной точности, причем воссозданный не чертёжно, а именно любовно, красиво, ярко, здесь присутствует главное, что отличает искусство от неискусства, — это художество, эстетика, осмысленность и совестливость выполнения, отсутствие приблизительности, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рисунки художников Алексея Грука и Дениса Никитина. Локомотивы русских железных дорог разных эпох

Выставку проводят МОО «Общество любителйе железных дорог» (ВОЛЖД) при партнерстве с ОАО «РЖД» в Музее Гараж особого назначения с 17 октября по 5 ноября 2022 года в 53-м павильоне на ВДНХ.