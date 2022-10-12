В Музее Востока проходит выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». На экспозиции представлено более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В национальное достояние входят продукты творчества местных мастеров, отражающие мировоззренческие представления, эстетику автохтонского населения Северо-Западного Кавказа. Проект посвящен 100-летию государственности Адыгеи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»

Среди экспонатов есть бесценные артефакты по истории этнографии и археологии регионов и этносов, проживающих на территории — это ювелирные украшения, искусные образцы золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории адыгов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сосуд. Таучежский р-н, могильник Натухай-8, п.3. III тыс. до н. э. Глина, ручная лепка, обжиг.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Античная карта Черного моря. Фрагмент. Атлас Абрахам Ортелиуса. Антверпен. 1590

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кувшин, кувшинчик, канфар трехручный, миска, курильница, коринфская лекана. IV в. до н. э.

В числе наиболее развитых видов декоративно-прикладного национального искусства адыгов — художественная обработка металла — торевтика. А в ювелирном искусстве высокого мастерства достигли черкесы. Развитию металлообработки в Черкесии способствовало наличие в предгорьях горах Кавказа месторождений железных, медных и свинцово-серебряных руд. Адыги придавали большое значение легкости и изяществу предмета. Они украшали предметы серебром, золотом, но при этом не любили излишеств и носить на себе громоздкое и грубое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фигурная пластина, перстень, ожерелье, подвеска. Первая половина IV в. до н. э. Золото, ковка, штамп. ГМВ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дрот (заготовка гривны) V в до н. э. Золото, ковка. НРМА

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Браслеты. III–II в. до н. э. Золото, стекло, ковка, пайка, скань, инкрустация, шлифовка. НМРА

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голова оленя (фрагмент навершия) Первая половина IV в. до н. э. Золото, серебро, ковка, литье. ГМВ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Навершие в виде кабана. Первая половина IV в. до н. э. Серебро, золото, ковка, гравировка, инкрустация. ГМВ

Выставочная экспозиция позволяет увидеть специально созданные реконструкции: гостиной (мужской части адыгского дома), адыгской девичьей комнаты, женской части адыгского дома. Также есть раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Есть экспонат, документы и материалы, раскрывающие направления современной деятельности Адыгеи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женская часть адыгского дома

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женская часть адыгского дома

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Национальный костюм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женская часть дома

С древнейших времен и вплоть до эпохи Средневековья Северо-Западный Кавказ, находившийся на стыке юга Европы, Передней Азии, степных азиатских территорий, являлся местом, где проходили миграционные пути многих народов. Сюда в эпоху энеолита и ранней бронзы переселялись выходцы из Месопотамии, из южнорусских степей проникали племена катакомбной культуры, по черноморскому побережью одна за другой в раннем железном веке шли с востока лавины кочевников — скифов и сарматов, продвигались воинственные народы с европейского севера, а в позднем Средневековье создавали торговые фактории западноевропейские купцы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM А. Ш. Сиатоков. 1912

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Султан Забыт Гирей. 1907

Начало раннего железного века (IX — первая половина VII вв. до н. э.) представлено промеотскими памятниками, сформировавшимися на основе местных культур бронзового века. На территории современной Адыгеи существовало два локальных варианта промеотских памятников — предгорный (могильники Фарс/Клады, Кочипэ, Ясеновая Поляна) и центральный вариант (могильники Николаевский, Пшиш I, Псекупский и др.)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сосуд фигурный «Деметра» IV–III вв. до н. э. Глина, ручная работа, штамповка

Важнейшим, периодом в истории Северо-Западного Кавказа является эпоха палеометалла — энеолит и ранняя бронза (V–IV тыс. до н. э.) В это время здесь существовал целый ряд самобытных археологических культур — энеолитическая типа Мешоко, майкопская и новосвободненская. Ярчайшим феноменом эпохи признана майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность, первые классические памятники которой открыты на территории Адыгеи в конце XIX века. В том числе знаменитый курган Ошад, раскопанный в 1897 году в Майкопе и давший наименование археологической культуре в целом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Циновка. Рогоз. плетение. конец XX в. Адыгея Музыкальный смычковый инструмент. нач XX в. Черкесия. Дерево, конский волос. НМРА

В эпоху средней бронзы (III тыс. до н. э.) для горной части Адыгеи характерны многократные погребения в дольменах и постдольменные погребальные конструкции, когда из дольменных плит сооружались ящики- рамы. Каждая гробница содержала останки большой патриархальной семьи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Адыгейский мужской и женский костюмы. XX–XXI вв. НМРА

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сосуды

Недостаточно изучены памятники поздней бронзы (II тыс. до н. э.). В горах в это время продолжаются погребения в дольменах и постдольменных конструкциях. Впервые появляются изделия из оловянистой бронзы и сурьмы, из которых делают исключительно украшения. Орудия труда и оружие продолжают изготавливать из сплавов с применением мышьяка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Г. Гагарин. Натухаевец из Анады. 1845 г

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллан Виллиам. Черкесский вождь, седлающий коня. 1843

Черкес оружием обвешан;

Он им гордится, им утешен:

На нем броня, пищаль, колчан,

Кубанский лук, кинжал, аркан

И шашка, вечная подруга

Его трудов, его досуга.

Ничто его не тяготит,

Ничто не брякнет; пеший, конный

Всё тот же он; всё тот же вид

Непобедимый, непреклонный.

(А. С. Пушкин. Кавказский пленник.)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доспехи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доспех. VI–V вв. до н. э. Бронза, ковка НМРА. Акинак. V век до н. э. Железо, ковка. ГМВ

Черкесы, вынужденные вести борьбу с завоевателями, превыше всего ценили оружие, ставшее частью национального костюма, и не жалели средств на его украшение. Адыгейский воин был вооружен саблей, кинжалом, луком и стрелами с колчаном, копьем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кинжалы в ножнах. Черкесия. XIX в. Дерево, сталь, серебро\позолота, ковка, чеканка, гравировка, зернь. НМРА

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшения сбруйные с решмами. IX–XI вв. Бронза, позолота, литье, золочение. НМРА

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пороховница. XIX в. Дерево, кость. НМРА

Роль женщины как хранительницы очага ставит ее в центр дома и семьи. Это положение хозяйки отмечалось неоднократно путешественниками прошлого. Хан-Гирей, выдающийся черкесский писатель и этнограф, писал: «Все те, которые судят о домашнем быте черкессов по образу жизни прочих азиатских народов, исповедующих магометанскую веру, о том имеют ложное понятие. Рыцарское честолюбие много прекрасного ввело в их обычаи. К числу прекрасных черт можно отнести и величайшее уважение к женщинам, которого прекрасный, но слабый сей пол достоин вполне». Адыги считают, что престиж мужа во многом зависит от его жены. Поэтому адыги и говорят: «Мужа доблестным делает жена».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер М. А. Гогуноков. Гобелен «Изобилие». Республика Адыгея. XX в. НРМА

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женщина ответственна за поддержание огня в доме

Выставка «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций» проходит в Москве в Государственном музее Востока до 30 октября в здании на Никитском бульваре, дом 12. Кураторами выставки являются Нальмес Шовгенова и Владимир Эрлих.