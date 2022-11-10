«Народов много, а Родина одна»: Нижний Новгород — к истокам единства
В истории России немало достойных примеров, когда наши предки вставали на защиту Отечества, поднимали страну из руин, проявляли чудеса героизма и отваги. Один из таких примеров — подвиг нижегородского ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.
И четыре века назад люди понимали, что внутренние раздоры гораздо опаснее внешнего врага. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами было сформировано Второе народное ополчение. Собравшиеся у стен Кремля нижегородцы по призыву Кузьмы Минина начали собирать пожертвования для ополчения, которое в дальнейшем выдвинулось на помощь столице России и помогло в борьбе и в освобождении государства от польской интервенции, тем самым положив конец Смутному времени.
В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день Русская православная церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». В современной России праздник отмечается с 2005 года как День народного единства.
В Нижнем Новгороде на «Площади народного единства» установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому.
Этот памятник является копией московского памятника, который изначально хотели поставить именно в Нижнем Новгороде, но царь Александр, понимая важность его значения в истории, распорядился установить его в Москве на Красной площади.
Отметим, что памятник в Москве создан на пожертвования от населения со всей России, а на деньги, собранные в Нижнем Новгороде, создали копию памятника.
Профессор Нижегородского университета, нижегородский краевед Фёдор Селезнев рассказал об истории праздника:
«Тогда под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско. Во всенародном ополчении в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов русской державы: наравне с русскими в ополчение вошли татары, чуваши, мордва и представители других народов Поволжья и Севера. И Победа была достигнута именно благодаря пониманию, что народов много, а Родина одна».
В рамках пресс-тура, организованного просветительским проектом «Народов много — Родина одна», журналистам рассказали об открытии новой площадки для развития гражданского общества «Дом народного единства», которое состоится в конце года. Ключевое направление для площадки — это ресурсная поддержка и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.
«Мы объединяем неравнодушных и инициативных людей и гордимся тем, что в Нижегородской области их много», — поделился руководитель ресурсного отдела Дома народного единства Андрей Жильцов.
«Особое внимание в Нижегородской области направлено на воспитание патриотизма и укрепление межнациональных отношений. В регионе проживают более 100 народов. Они дружно отмечают праздники, знакомят с культурой и традициями, совместно участвуют в общественно значимых событиях», — отметили организаторы события.
Многообразие межнационального единства подтвердили работы молодых художников — объекты стрит-арта, которые создали ребята из разных регионов —Сибири, Башкирии, Татарии и Санкт-Петербурга, а также местные мастера.
В музее современного искусства «Арсенал», расположенного на территории Нижегородского кремля, культуролог Римма Газе провела экскурсию и рассказала об истории и особенностях пространства, в котором он расположен.
Пресс-тур в Нижний Новгород организован просветительским проектом «Народов много — Родина одна» при поддержке управления внутренней политики администрации президента РФ. В этом проекте объединили истории, традиции и достижениях различных народов, населяющих нашу страну. В списке задач этой компании сплочение многонационального российского народа, укрепление доверительных отношений и ознакомление с культурой и традициями различных народов.