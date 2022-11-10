В истории России немало достойных примеров, когда наши предки вставали на защиту Отечества, поднимали страну из руин, проявляли чудеса героизма и отваги. Один из таких примеров — подвиг нижегородского ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаги ополчения под предводительством Пожарского

И четыре века назад люди понимали, что внутренние раздоры гораздо опаснее внешнего врага. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами было сформировано Второе народное ополчение. Собравшиеся у стен Кремля нижегородцы по призыву Кузьмы Минина начали собирать пожертвования для ополчения, которое в дальнейшем выдвинулось на помощь столице России и помогло в борьбе и в освобождении государства от польской интервенции, тем самым положив конец Смутному времени.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и наставнику его святителю Симону от нижегородцев

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день Русская православная церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». В современной России праздник отмечается с 2005 года как День народного единства.

В Нижнем Новгороде на «Площади народного единства» установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде

Этот памятник является копией московского памятника, который изначально хотели поставить именно в Нижнем Новгороде, но царь Александр, понимая важность его значения в истории, распорядился установить его в Москве на Красной площади.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде является точной копией московского памятника

Отметим, что памятник в Москве создан на пожертвования от населения со всей России, а на деньги, собранные в Нижнем Новгороде, создали копию памятника.

Профессор Нижегородского университета, нижегородский краевед Фёдор Селезнев рассказал об истории праздника:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Профессор Нижегородского университета, краевед Фёдор Селезнев

«Тогда под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско. Во всенародном ополчении в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов русской державы: наравне с русскими в ополчение вошли татары, чуваши, мордва и представители других народов Поволжья и Севера. И Победа была достигнута именно благодаря пониманию, что народов много, а Родина одна».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация книги краеведа Фёдора Селезнёва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга Фёдора Селезнёва «Нижегородцы и преодоление смуты»

В рамках пресс-тура, организованного просветительским проектом «Народов много — Родина одна», журналистам рассказали об открытии новой площадки для развития гражданского общества «Дом народного единства», которое состоится в конце года. Ключевое направление для площадки — это ресурсная поддержка и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Жильцов — руководитель ресурсного отдела Дома народного единства

«Мы объединяем неравнодушных и инициативных людей и гордимся тем, что в Нижегородской области их много», — поделился руководитель ресурсного отдела Дома народного единства Андрей Жильцов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Презентация Дома народного единства

«Особое внимание в Нижегородской области направлено на воспитание патриотизма и укрепление межнациональных отношений. В регионе проживают более 100 народов. Они дружно отмечают праздники, знакомят с культурой и традициями, совместно участвуют в общественно значимых событиях», — отметили организаторы события.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство «Торговка». Автор: Кирилл Ведерников. Гид по Нижнему Новгороду Татьяна

Многообразие межнационального единства подтвердили работы молодых художников — объекты стрит-арта, которые создали ребята из разных регионов —Сибири, Башкирии, Татарии и Санкт-Петербурга, а также местные мастера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олень — символ Нижнего Новгорода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани

В музее современного искусства «Арсенал», расположенного на территории Нижегородского кремля, культуролог Римма Газе провела экскурсию и рассказала об истории и особенностях пространства, в котором он расположен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церковь Симеона Столпника на территории Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ворота Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Башня Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-объекты у стен Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Набережная реки Волги в Нижнем Новгороде

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Башня и ворота Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь на территории Нижегородского кремля

Пресс-тур в Нижний Новгород организован просветительским проектом «Народов много — Родина одна» при поддержке управления внутренней политики администрации президента РФ. В этом проекте объединили истории, традиции и достижениях различных народов, населяющих нашу страну. В списке задач этой компании сплочение многонационального российского народа, укрепление доверительных отношений и ознакомление с культурой и традициями различных народов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стены Нижегородского кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дом XVII века в Нижнем Новгороде. Палаты купца Афанасия Олисова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр Евстигнеева в Нижнем Новгороде