В государственном историческом музее открылась выставка «Сны Сибири», которая рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире — Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила дальние уголки России с её европейской частью.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вход на выставку «Сны Сибири»
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов ИА REGNUM
Фотоэкспозиция
Василий Иванов ИА REGNUM
Имитация барельефа
Василий Иванов ИА REGNUM
Копия плиты с изображением жертвенных быков
Василий Иванов ИА REGNUM
Погребальная маска
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа Даши Намдакова
Василий Иванов ИА REGNUM
Секира парадная
Василий Иванов ИА REGNUM
Изображение медведя в Пермском зверином стиле
Василий Иванов ИА REGNUM
Изображение троичного антропоморфного мифического персонажа со звериными и птичьими чертами

Строительство магистрали было завершено в рекордно короткие сроки для рубежа XIX–XX веков.

«Строительство Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало поистине историческим событием для России. Именно поэтому мы с радостью согласились принять участие в проекте «Сны Сибири», — отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление директора ГИМа Алексея Левыкина

Иммерсивная выставка объединяет археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представляя многообразие культуры регионов, расположенных на пути следования Транссиба. В экспозиции представлены артефакты неолита, зооморфные образы железного века и композиции, относящие к пермскому звериному стилю. На основе трехмерной модели воссозданы в натуральную величину копии тысячелетних стел.

Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Василий Иванов ИА REGNUM
Потолочная экспозиция
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка представляет из себя интерактивное путешествие в историю Сибири
Василий Иванов ИА REGNUM
Воспоминания о будущем — Даши Намдаков

«Выставка «Сны Сибири» познакомит с загадочной историей и культурой регионов России, расположенных по пути следования Транссиба. В рамках проекта представлены артефакты музеев Приуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами, что впечатлит не только взрослых, но и детей», — рассказывает директор фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева.

Василий Иванов ИА REGNUM
Мария Бондарева, директор фонда «Таволга»

Выставка расположена в четырёх залах музея и показывает зрителю творческую модель вселенной, именуемой Сибирью. Модель эта порождена сочетанием двух разделенных значительным промежутком времени отражений, застывших в пластике, скульптуре, наскальном искусстве, арт-объектах и фотографиях. Одно отражение — взгляд на себя и свой мир глазами древнего человека — творца собственного макрокосмоса, исчезнувшего для человека нашего времени. Другое отражение — взгляд современного художника, творца реалий нашего мира, полностью пропитанных прошлым и настоящим Сибирского края, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Инсталляция на выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Даши Намдаков. Рождение Гения. 2004
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тактильная копия антропоморфной стелы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Даши Намдаков. Царская охота. 2016
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Интерактивная выставка
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»

Цель выставки — показать Сибирь сквозь призму её древнего прошлого и современных образов, сделав акценты на мозаичности и одновременно взаимосвязанности культурных традиций, и таким образом напомнить зрителю об огромной части нашей страны, которая лежит в «Азии», за «Каменным поясом» Уральских гор, и уже этим фактом из сознания большинства жителей Европейской части России вытеснена в пространство бессознательного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оберег
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фрагмент стенки керамического сосуда с зооморфным антропоморфным изображением. нач. III века до н. э.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Ануфриев. Эмаль
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Современные художники
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Статуэтка «Кондонская Нефертити»

На выставке также представлены работы современных сибирских художников, которые в своем искусстве используют мотивы и темы наследия древних культур. Произведения современного искусства перекликаются с археологическими находками. Это скульптуры Даши Намдакова, в которых просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты кожи и дерева, работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Аллегория Сибири
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Сны Сибири»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Саблезубый тигр. «Огненные скульптуры» Татьяны Ерошенко
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Даши Намдаков. Цель. 2011
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ажурное изображение мифического существа с тремя головами. VI–V век до н. э., бронза
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Олень
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»

Коллекции на выставку предоставили Государственный исторический музей, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина, а также Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Проект «Сны Сибири» организован Фондом развития науки и культуры «Таволга» и открыт для зрителей с 28 октября по 30 января в Выставочном комплексе Исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Сны Сибири»