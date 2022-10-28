В государственном историческом музее открылась выставка «Сны Сибири», которая рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Проект приурочен к 130-летию крупнейшей железной дороги в мире — Транссибирской магистрали, ставшей главной артерией, которая соединила дальние уголки России с её европейской частью.

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на выставку «Сны Сибири»

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Василий Иванов ИА REGNUM Фотоэкспозиция

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация барельефа

Василий Иванов ИА REGNUM Копия плиты с изображением жертвенных быков

Василий Иванов ИА REGNUM Погребальная маска

Василий Иванов ИА REGNUM Работа Даши Намдакова

Василий Иванов ИА REGNUM Секира парадная

Василий Иванов ИА REGNUM Изображение медведя в Пермском зверином стиле

Василий Иванов ИА REGNUM Изображение троичного антропоморфного мифического персонажа со звериными и птичьими чертами

Строительство магистрали было завершено в рекордно короткие сроки для рубежа XIX–XX веков.

«Строительство Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть страны с восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами, стало поистине историческим событием для России. Именно поэтому мы с радостью согласились принять участие в проекте «Сны Сибири», — отмечает директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление директора ГИМа Алексея Левыкина

Иммерсивная выставка объединяет археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии, представляя многообразие культуры регионов, расположенных на пути следования Транссиба. В экспозиции представлены артефакты неолита, зооморфные образы железного века и композиции, относящие к пермскому звериному стилю. На основе трехмерной модели воссозданы в натуральную величину копии тысячелетних стел.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Василий Иванов ИА REGNUM Потолочная экспозиция

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка представляет из себя интерактивное путешествие в историю Сибири

Василий Иванов ИА REGNUM Воспоминания о будущем — Даши Намдаков

«Выставка «Сны Сибири» познакомит с загадочной историей и культурой регионов России, расположенных по пути следования Транссиба. В рамках проекта представлены артефакты музеев Приуралья и Сибири, использованы сюжеты петроглифов, созданы модели тысячелетних стел. Погрузиться в тему помогут и тактильные экспонаты, дополненные звуковыми и визуальными эффектами, что впечатлит не только взрослых, но и детей», — рассказывает директор фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева.

Василий Иванов ИА REGNUM Мария Бондарева, директор фонда «Таволга»

Выставка расположена в четырёх залах музея и показывает зрителю творческую модель вселенной, именуемой Сибирью. Модель эта порождена сочетанием двух разделенных значительным промежутком времени отражений, застывших в пластике, скульптуре, наскальном искусстве, арт-объектах и фотографиях. Одно отражение — взгляд на себя и свой мир глазами древнего человека — творца собственного макрокосмоса, исчезнувшего для человека нашего времени. Другое отражение — взгляд современного художника, творца реалий нашего мира, полностью пропитанных прошлым и настоящим Сибирского края, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инсталляция на выставке «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Даши Намдаков. Рождение Гения. 2004

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тактильная копия антропоморфной стелы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Даши Намдаков. Царская охота. 2016

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерактивная выставка

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Цель выставки — показать Сибирь сквозь призму её древнего прошлого и современных образов, сделав акценты на мозаичности и одновременно взаимосвязанности культурных традиций, и таким образом напомнить зрителю об огромной части нашей страны, которая лежит в «Азии», за «Каменным поясом» Уральских гор, и уже этим фактом из сознания большинства жителей Европейской части России вытеснена в пространство бессознательного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оберег

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент стенки керамического сосуда с зооморфным антропоморфным изображением. нач. III века до н. э.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Ануфриев. Эмаль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Современные художники

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Статуэтка «Кондонская Нефертити»

На выставке также представлены работы современных сибирских художников, которые в своем искусстве используют мотивы и темы наследия древних культур. Произведения современного искусства перекликаются с археологическими находками. Это скульптуры Даши Намдакова, в которых просматриваются мотивы искусства коренных народов Восточной Сибири; эмали из серии «12 шаманов» Сергея Ануфриева; панно Олега Комарова, выполненные из бересты кожи и дерева, работы камнереза Александра Баранмаа; керамику Татьяны Ерошенко, а также бронзовые, каменные и нефритовые скульптуры Зандана Дугарева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллегория Сибири

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Сны Сибири»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Саблезубый тигр. «Огненные скульптуры» Татьяны Ерошенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Даши Намдаков. Цель. 2011

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ажурное изображение мифического существа с тремя головами. VI–V век до н. э., бронза

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олень

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Сны Сибири»

Коллекции на выставку предоставили Государственный исторический музей, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина, а также Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Проект «Сны Сибири» организован Фондом развития науки и культуры «Таволга» и открыт для зрителей с 28 октября по 30 января в Выставочном комплексе Исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3.