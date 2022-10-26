3 миллиарда рублей собрали жители России на поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Народный фронт провёл пресс-конференцию «Пять месяцев проекту «Всё для Победы» и подвёл промежуточные итоги.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция «Пять месяцев проекту «Всё для Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция «Пять месяцев проекту «Всё для Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На народные деньги закупаются тепловизоры, хорошие летательные аппараты, бронежилеты, боевая медицина

«Своих не бросаем» — возможно, основополагающее правило жизни нашего многонационального народа, и с 24 февраля 2022 года оно звучит по-особенному, когда российская армия плечом к плечу встала с теми, кто 8 лет стоял насмерть против нацизма [на территории б. УССР], за свою Родину, за наше с вами будущее, и поэтому мы должны были стать надежным тылом», — отметил ведущий Алексей Лазуренко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Лазуренко

Портал «Всё для победы» уже пять месяцев открыт для сбора средств, для поддержки защитников Донбасса и всех людей, кто эти годы живет под обстрелами. В проекте принимают участие военные корреспонденты, актёры, музыканты, блогеры и спортсмены. В том числе Владимир Соловьёв, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Денис Майданов, Леонид Рошаль, Денис Лебедев, Руслан Осташко, Полина Цветкова, Юрий Подоляка и другие известные люди. Проект поддержать может любой желающий на сайте pobeda. onf.ru

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция «Пять месяцев проекту «Всё для Победы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Цветкова

«Работать на территории ДНР начали с февраля 2022 года. Для мирных жителей доставили около 9000 тонн груза медикаментов и обеспечивали, например, город Мариуполь питьевой водой, а с июня месяца началась акция «Всё для Победы», сбор средств для помощи фронту и доставки всего необходимого подразделениям», — рассказал военный корреспондент Сергей Горбунов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Народный фронт «Всё для Победы!»

«За пять месяцев жители страны сделали более 900 тысяч переводов в поддержку бойцов на передовой и мирных жителей на сумму более 3 миллиардов рублей. Самый частый перевод — 1000 рублей, то есть проект по-настоящему стал народным. Есть среди участников и те, кто переводит средства на постоянной основе: например, бабушки, которые регулярно, из месяца в месяц выделяют из пенсии по 300-500 рублей, спасибо огромное всем, кто помогает, это вклад в общую победу», — рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Горбунов

Заместитель руководителя Россотрудничества, член центрального штаба Народного фронта Дмитрий Поликанов сравнил опыт проекта «Всё для Победы!» и стремление народа к объединению в своем желании помочь бойцам с тем, как собирали средства советские граждане на борьбу немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и отдельно отметил абсолютную прозрачность финансовых потоков в рамках проекта.

«Отдельно хочу сказать, что вся история очень прозрачная. Так устроен мир некоммерческих благотворительных организаций, что далеко не всегда люди дают четкую отчетность и показывают, на что ушли деньги. У Народного фронта в этом смысле всегда есть четкий внутренний стандарт, по которому необходимо убедиться, что каждая копейка дошла до адресата», — отметил он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Поликанов

Специальный корреспондент МИЦ «Известия» Семен Ерёмин рассказал о том, как важно в нынешней ситуации доставлять всё необходимое бойцам на фронт.

«Каждый рубль, который попадает в такие сборы, ложится потом в очень грамотные вещи, которые соответствуют текущим потребностям фронта. Это тепловизоры, хорошие летательные аппараты, бронежилеты, боевая медицина. Важно понимать, что это всё — расходники. Их сбивают, их давят РЭБ, одежда изнашивается, все эти вещи необходимы постоянно, и много». Он добавил, что очень многие люди сейчас понимают, что их помощь — часть очень серьезного и крупного процесса. «Мир меняется, и иметь к этому причастность очень важно для того, чтобы в этот новый мир проложить себе дорогу. Это очень важно», — сказал Ерёмин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Семён Ерёмин

Он также отметил, что его коллега, военкор МИЦ «Известия» Валентин Трушин выступил куратором сбора «Всё для Победы!», который уже доставлен на фронт, и корреспонденты холдинга продолжат активное участие в проекте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Предметы первой необходимости для солдат

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бронепластины бронежилетов

О своем опыте работы с военными и о том, как используются вещи и техника, переданные на фронт, рассказал куратор сборов проекта Народного фронта «Всё для победы», специальный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв.

«В первый сбор, который я курировал, вошло много полезных вещей, которые используются до сих пор. Это и приборы ночного видения, и прицелы, и автомобиль, который благодаря Народному фронту появился у роты разведки. Поскольку это подразделения, с которыми мы работаем постоянно, я отслеживал, как это используется. Очень важно, что помощь адресная, и она не оказывается где-то на складах, а реально идет на фронт», — рассказал военкор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Долгачёв

Сейчас на сайте проекта «Всё для победы» объявлен второй сбор Николая Долгачева на закупку теплой одежды и обуви, спальных мешков и карематов, зимних маскхалатов, а также другого необходимого военным оборудования.

«Важно, что эта работа стала регулярной и постоянной. Мы видим, что работает этот механизм уже слаженно и четко, всё поступает быстро и в хороших объемах. Эта помощь, которая нужна для перелома ситуации на фронте в нашу пользу, и она будет эффективно использоваться», — сказал Долгачев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тактическая аптечка

Телеведущая Первого канала, куратор сбора для помощи мирному населению Полина Цветкова напомнила:

«На сегодняшний день мы собрали для мирных жителей уже более 51 миллиона рублей. Это более 20 тысяч транзакций для помощи мирному населению. То, что под эгидой Народного фронта люди объединяются для помощи другим — это потрясающе. Здесь проявляется каждый. Даже перечислить 10 рублей — это сотворение того самого большого добра, которое объединяет нашу страну. Ведь только объединившись, мы можем говорить о Победе». Помощь мирному населению включает медицинские, детские, продуктовые, бытовые и другие наборы. «Народный фронт дает такую простую, доступную платформу — портал «Всё для Победы!», где каждому понятно, что и как можно сделать и почувствовать себя сопричастным серьезному делу».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полина Цветкова

Глава регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина рассказала, как народ откликнулся на призыв перечислять деньги и приносить в региональные отделения вещи для военных:

«Были компьютеры, генераторы большой мощности, одежда, спальники и многое другое. То есть сейчас только в Новосибирской области 10 000 единиц мы собираем за неделю. У нас один из волонтеров сказала замечательную фразу о бойцах на передовой: «Они за нас стеной, а мы за них горой!» Такое народное единство будет поддерживать ребят на фронте не только физически, но и морально. Вот позавчера к нам пришла бабушка Тома, ей 89 лет. И говорит, что будет 5000 каждый месяц перечислять, потому что еще ту еще войну помнит и хочет, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Светлана Заикина

Представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Олег Никитин поблагодарил всех, кто участвует в сборе помощи бойцам, а также тех, кто помогает с доставкой, поскольку она часто сопряжена с риском для жизни:

«Эту поддержку мы все чувствуем. Такая помощь позволяет как сохранить жизнь бойцам, так и существенно укрепить боеспособность подразделения. Каждый прицел помогает видеть противника, наносить ему урон. Спальники и форма помогают ребятам сохранять здоровье, не болеть и нести службу более комфортно».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олег Никитин

«Степень значимости работы Народного фронта нельзя оценить только в плане материально-технического оснащения. Очень важно чувство поддержки, братского плеча — того, что весь русский народ поддерживает и помогает. Огромная благодарность всем, кто принимает участие в проекте», — заключил официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.