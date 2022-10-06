В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище прошли похороны Егора Ивановича Горшкова — командира Отдельной тактической группы «Суть времени», погибшего в боях за освобождение России от бандеровских мутантов. Церемония прощания проходила днём 4 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Преподобного Сергия Радонежского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Отпевание погибшего состоялось в храме Преподобного Сергия Радонежского, расположенном у воинского кладбища. К могиле гроб был доставлен по воинскому обычаю — на боевой технике в сопровождении почётного караула. В последний путь покойного провожали родные и близкие, боевые товарищи, соратники по движению «Суть времени».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мемориальное военное кладбище в Мытищах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В последний путь покойного провожали родные и близкие, боевые товарищи, соратники по движению «Суть времени»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ордена и медали Егора Горшкова

С прощальной речью выступил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Троекратный залп ружейного салюта сопроводил предание тела земле. Егор Иванович Горшков (Вольга) сражался с бандеровцами и их западными хозяевами с 2014 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Ходаковский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM При опускании гроба в могилу произвели салют

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Егора Горшкова (Вольгу) проводили в последний путь с воинскими почестями

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Могила Егора Горшкова (Вольги)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония прощания с Егором Горшковым (Вольгой)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Венки в память о погибшем солдате

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея героев военного кладбища в Мытищах

Егор погиб 28 сентября, за несколько дней до воссоединения с Россией тех земель, которые он сначала отстоял, а затем освобождал. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Смерть фашистским оккупантам!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стелы у входа в некрополь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение на стеле

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Изображение на стеле