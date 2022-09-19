В Театре Моссовета открыли юбилейный сезон — фоторепортаж
В московском Театре имени Моссовета открыли юбилейный 100-й сезон.
На торжественном мероприятии, приуроченном к открытию сезона, собрался практически весь коллектив театра.
Мероприятие посетили художественный руководитель театра Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Гоша Куценко, Станислав Бондаренко, Ольга Остроумова и другие известные актёры. Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли подвёл итоги предыдущего сезона и рассказал о планах на новый период.
Перед артистами также выступил режиссёр и народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, спектакль которого «Укрощение строптивой» по Уильяму Шекспиру открывает сезон.
Перед вечерним показом спектакля Андрей Кончаловский выступил со приветственным словом перед зрителями и поздравил выпускников своего «первого и последнего» курса режиссуры, вручил им дипломы, при этом отметив, что учить на актёров студентов легче, чем на режиссеров.
«Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством», — писал А. С. Пушкин. И если зритель смеется, плачет или ужасается, глядя на сцену или экран, — цель художника достигнута. То, что волнует, — и есть «современно». Я не вижу иной интерпретации модного сегодня слова «актуальность». Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, если это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь», — отметил Кончаловский.
В зрительном зале прошёл показ премьеры «Укрощение строптивой», главную роль в котором исполняет заслуженная артистка России Юлия Высоцкая. В спектакле действие происходит в Италии в 20-х годах прошлого века, но текст Шекспира остается неизменным. Премьера состоялась 22 апреля 2022 года. Комедия «Укрощение строптивой» является первой частью задуманной шекспировской трилогии, в которую войдут трагедии «Макбет» и фантазия «Буря».
Вечер завершился коллективной съемкой труппы театра с помощью дрона и символическим отпусканием воздушных шариков в небо.