В московском Театре имени Моссовета открыли юбилейный 100-й сезон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

На торжественном мероприятии, приуроченном к открытию сезона, собрался практически весь коллектив театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр имени Моссовета. Афиша на сентябрь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Театр имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрительный зал Театра имени Моссовета

Мероприятие посетили художественный руководитель театра Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Гоша Куценко, Станислав Бондаренко, Ольга Остроумова и другие известные актёры. Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли подвёл итоги предыдущего сезона и рассказал о планах на новый период.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Марчелли и Андрей Кочаловский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгений Данчевский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юлия Высоцкая

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Юдина Маргарита

Перед артистами также выступил режиссёр и народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, спектакль которого «Укрощение строптивой» по Уильяму Шекспиру открывает сезон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета

Перед вечерним показом спектакля Андрей Кончаловский выступил со приветственным словом перед зрителями и поздравил выпускников своего «первого и последнего» курса режиссуры, вручил им дипломы, при этом отметив, что учить на актёров студентов легче, чем на режиссеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Кончаловский

«Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством», — писал А. С. Пушкин. И если зритель смеется, плачет или ужасается, глядя на сцену или экран, — цель художника достигнута. То, что волнует, — и есть «современно». Я не вижу иной интерпретации модного сегодня слова «актуальность». Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, если это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь», — отметил Кончаловский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видео о прошедшем 99-м сезоне театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видео о прошедшем 99-м сезоне театра

В зрительном зале прошёл показ премьеры «Укрощение строптивой», главную роль в котором исполняет заслуженная артистка России Юлия Высоцкая. В спектакле действие происходит в Италии в 20-х годах прошлого века, но текст Шекспира остается неизменным. Премьера состоялась 22 апреля 2022 года. Комедия «Укрощение строптивой» является первой частью задуманной шекспировской трилогии, в которую войдут трагедии «Макбет» и фантазия «Буря».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный торт в Театре имени Моссовета

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи на праздничном торте

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Угощение праздничным тортом на юбилее театра

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты Театра имени Моссовета готовы запустить шары. Гордеев Виктор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запуск в небо белых шаров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запуск в небо актерами белых шаров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Запуск белых шаров в небо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Екатерина Гусева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фонтан у Театра имени Моссовета

Вечер завершился коллективной съемкой труппы театра с помощью дрона и символическим отпусканием воздушных шариков в небо.