В московском Театре имени Моссовета открыли юбилейный 100-й сезон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета

На торжественном мероприятии, приуроченном к открытию сезона, собрался практически весь коллектив театра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Театр имени Моссовета. Афиша на сентябрь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Театр имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрительный зал Театра имени Моссовета

Мероприятие посетили художественный руководитель театра Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Гоша Куценко, Станислав Бондаренко, Ольга Остроумова и другие известные актёры. Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли подвёл итоги предыдущего сезона и рассказал о планах на новый период.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Евгений Марчелли и Андрей Кочаловский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Евгений Данчевский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юлия Высоцкая
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Юдина Маргарита

Перед артистами также выступил режиссёр и народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, спектакль которого «Укрощение строптивой» по Уильяму Шекспиру открывает сезон.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета

Перед вечерним показом спектакля Андрей Кончаловский выступил со приветственным словом перед зрителями и поздравил выпускников своего «первого и последнего» курса режиссуры, вручил им дипломы, при этом отметив, что учить на актёров студентов легче, чем на режиссеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Андрей Кончаловский

«Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством», — писал А. С. Пушкин. И если зритель смеется, плачет или ужасается, глядя на сцену или экран, — цель художника достигнута. То, что волнует, — и есть «современно». Я не вижу иной интерпретации модного сегодня слова «актуальность». Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, если это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь», — отметил Кончаловский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Видео о прошедшем 99-м сезоне театра
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Видео о прошедшем 99-м сезоне театра

В зрительном зале прошёл показ премьеры «Укрощение строптивой», главную роль в котором исполняет заслуженная артистка России Юлия Высоцкая. В спектакле действие происходит в Италии в 20-х годах прошлого века, но текст Шекспира остается неизменным. Премьера состоялась 22 апреля 2022 года. Комедия «Укрощение строптивой» является первой частью задуманной шекспировской трилогии, в которую войдут трагедии «Макбет» и фантазия «Буря».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Праздничный торт в Театре имени Моссовета
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Свечи на праздничном торте
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Угощение праздничным тортом на юбилее театра
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Артисты Театра имени Моссовета готовы запустить шары. Гордеев Виктор
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Запуск в небо белых шаров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Запуск в небо актерами белых шаров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Запуск белых шаров в небо
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Екатерина Гусева
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фонтан у Театра имени Моссовета

Вечер завершился коллективной съемкой труппы театра с помощью дрона и символическим отпусканием воздушных шариков в небо.