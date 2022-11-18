В Третьяковской галерее на Крымском валу проходит выставка «Скульптор Шадр. К 135-летию со дня рождения», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В экспозиции представлены произведения скульптуры и графики из собрания Третьяковской галереи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка скульптора Ивана Шадра в Третьяковской галерее

Иван Шадр — классик советской скульптуры, многие произведения которого хрестоматийно известны. Его творчество не ограничивается рамками соцреализма, оно стилистически разнообразно, охватывает много тем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Нестеров. Портрет И. Д. Шадра. 1943

Шадр много и плодотворно работал в области монументальной и монументально-декоративной пластики. В произведениях художника отразились воодушевленность, страстный темперамент и присущий его натуре романтический пафос.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптуры Ивана Шадра на выставке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Голова девушки. 1936. Отлив 1956 года

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Рабочий с молотом. 1936

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Рабочий с молотом. 1922

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр «Сеятель», 1922 (Отлив 1951 года с экземпляра в гипсе)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Борьба с землей. 1923. Эскиз-вариант горельефа скульптуры Штурм земли

Иван Шадр «В современной жизни я искал явления, которые были бы способны получить монументальное воплощение. Я верил, что и ныне возможно новое большое искусство подобное религиозному искусству прошлого»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр «Портрет Н. С. Алилуевой», 1933

Герои Шадра — рабочие, крестьяне, революционеры, воины, вдохновленные идеей светлого будущего. В рамках городского пространства скульптору было тесно, он задумывался об установке монументов среди горного ландшафта, во льдах Северного полюса, в подводном пространстве. Он был автором нескольких памятников В. И. Ленину, участвовал в конкурсах на скульптурное оформление зданий, на проекты памятников челюскинцам, героям освоения стратосферы, В. П. Ногину, В. П. Чкалову, А. И. Желябову, А. Н. Островскому, А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, которые так и не воплотились в реальность. Памятник Горькому по проекту Шадра был завершён после уже после его смерти Верой Мухиной.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Крестьянин. 1922

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. «Портрет А. М. Горького». 1939

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. М. Горький. 1939

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Портрет В. П. Ногина. 1924

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Портрет Н.А. Касаткина. 1930 из музея Минска

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Освобожденный Восток. 1928

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. В. М. Фриче с сыном В. В. Фриче. 1931

Вера Мухина «Иван Дмитриевич Шадр был настоящим русским художником с яркой и своеобразной индивидуальностью. Мне даже трудно назвать кого-либо похожего на него. Он был особенный, с неудержимой, чисто сказочной фантазией и вместе с тем необычайно мягкий и нежный в своих отношениях с людьми. Даже о врагах своих он говорил с мягкой иронией. Его честность и безупречность были настолько велики, что они могут служить нам примером, и во многих случаях в нашей скульптурной общественной жизни следовало бы в будущем задавать вопрос: «А как бы поступил Шадр?» Ориентировка на его поведение была бы безошибочной».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Скульптуры Ивана Шадра на выставке

Шадр тяготел к большим масштабам и крупной форме. Скульптура — статуя «Булыжник — оружие пролетариата» может органично существовать как в экспозиции музея, так и в пространстве городского сквера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У скульптуры Ивана Шадра «Булыжник-оружие пролетариата»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Булыжник — оружие пролетариата. 1927

Скульптором было создано ряд надгробий для памятников, установленных на Новодевичьем кладбище в Москве. По графическим работам Шадра, видно, что скульптор создавал несколько вариантов монумента, над которым работал. Рассматривал его в различных сюжетах, искал пластический образ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Урна для праха К. И. Уншлихта. 1930

Иван Шадр «Надо стремиться к совершенству, искать, лепить, не считая часов и дней. Можно сделать сотню вариантов, а истину найти в сто первом».

Графика для него была своеобразной творческой лабораторией, где он разрабатывал свои проекты. Многочисленные эскизы неосуществленных памятников говорит о широте его замыслов, о многомерности его таланта и яркой творческой индивидуальности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Рисунок «Обнажённая на камне»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Шадр. Рисунок «Советский павильон». 1938

Выставка проходит в Третьяковской галерее (Крымский вал, дом 10) до 19 марта 2023 года.