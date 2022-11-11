В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Александр Савинов. Миражи», а также спецпроект «Миражи. Саратовская школа». На экспозиции представлены работы Александра Савинова в хронологическом порядке от ранних, выполненных в Саратове до полотен, написанных в советское время.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Александр Савинов. Миражи»

Экспозиция с картинами Александра Савинова расположена на первом этаже, а на третьем этаже музея находятся работы художников Саратовской школы живописи, которые составляли среду, в которой произошло становление Савинова-художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Александр Савинов. Миражи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Александр Савинов. Миражи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Александра Савинова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители у картины Александра Савинова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Савинов. «В парке культуры». 1938-1942

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Савинов. «Лошадь на берегу Волги», 1908

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Савинов. «Мальчик-итальянец», 1911

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Уткин

Александр Савинов (1881-1942) — художник начала XX века. Он вырос в Саратове и был знаком с символистами круга Виктора Бориса-Мусатова, учился живописи в Саратове, в петербургской Академии художеств, а также в Париже. В академии Савинову присваивают звание художника, таким образом у него появляется возможность преподавать, а также совершать поездки за казенный счет за границу, где он и продолжает своё образование.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Савинов «Портрет жены», 1910

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автопортрет. Александр Савинов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Савинов. Девушка ведущая осла. Рисунок к картине. 1909-19011

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Александр Савинов. Миражи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Савинов. «Девушка и парус». 1906

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Александр Савинов. Миражи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Матвеев «Заноза», 1923

На становление его творчества оказала влияние итальянская живопись эпохи Возрождения — античные помпейские фрески. Кроме того, он был хорошо знаком с модернистскими тенденциями и с древнерусским искусством. По примеру старых мастеров Савинов сам изготавливал краски и тщательно прорабатывал каждый образ, мизансцену в множестве набросков и эскизов. Пик его таланта пришелся на 1900–1910 годы. После 1917 года Савинов не сумел приспособить свое искусство к госсзаказу. Героини его картин-панно — нежные купальщицы, волоокие красавицы в шелках — мало соответствовали советской действительности, и художник с головой ушел в преподавание.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Матвеев «Надевающая чулок». Отлив 1967 года с оригинала 1912 года

Профессор мастерской монументальной живописи и член Союза работников искусств Савинов становится одним из составителей учебных программ в саратовских Свомас (Свободные государственные художественные мастерские). Свомас был открыт в 1918 году на базе Боголюбовского рисовального училища, в числе мастеров-руководителей художники Алексей Карёв, Александр Савинов и Пётр Уткин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Карёв. Саратовская школа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа Алексея Карева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Александр Савинов. Миражи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Кузнецов. «На Волге», 1896

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Петр Уткин. «Крым. Новый Кучук-Кой», 1913

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Николай Сапунов. Ваза «Совы». Начало 1900-х

Саратовская школа стоит особняком среди многочисленных творческих объединений рубежа XIX–XX веков. В группу молодых живописцев, которые не имели четко обозначенной повестки, входили Алексей Карёв, Александр Матвеев, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Савинов, Петр Уткин. Манифест школы саратовцы так и не сформировали.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У работы Кузьмы Петрова-Водкина «Фёктя»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин «Собака», 1919 и «Две», 1917

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузьма Петров Водкин. «Девушка в черном платье». 1906

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин. «Фёктя», 1916

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин. Саратовская школа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кузьма Петров-Водкин «Семья кочевников»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Виктор Борисов-Мусатов. «Гармония», 1897

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алексей Карёв. «Женщина у загородного дома», 1920-1930

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Кузнецов. Спящий мальчик. 1911

«Они не увлекались радикальными экспериментами и не стремились эпатировать публику резкими высказываниями. Их творчество — своего рода эскапизм и поиск духовного убежища. Излюбленными сюжетами мастеров саратовской школы становятся кусты роз, серебрящиеся ивовые ветви, таинственные гроты с фонтанами», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Биография Александра Савинова

Выставка проходит до 22 января 2023 года в Музее русского импрессионизма, расположенном по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 11.