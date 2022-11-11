В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Александр Савинов. Миражи», а также спецпроект «Миражи. Саратовская школа». На экспозиции представлены работы Александра Савинова в хронологическом порядке от ранних, выполненных в Саратове до полотен, написанных в советское время.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»

Экспозиция с картинами Александра Савинова расположена на первом этаже, а на третьем этаже музея находятся работы художников Саратовской школы живописи, которые составляли среду, в которой произошло становление Савинова-художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работы Александра Савинова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители у картины Александра Савинова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Савинов. «В парке культуры». 1938-1942
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Савинов. «Лошадь на берегу Волги», 1908
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Савинов. «Мальчик-итальянец», 1911
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пётр Уткин

Александр Савинов (1881-1942) — художник начала XX века. Он вырос в Саратове и был знаком с символистами круга Виктора Бориса-Мусатова, учился живописи в Саратове, в петербургской Академии художеств, а также в Париже. В академии Савинову присваивают звание художника, таким образом у него появляется возможность преподавать, а также совершать поездки за казенный счет за границу, где он и продолжает своё образование.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Савинов «Портрет жены», 1910
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Автопортрет. Александр Савинов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Савинов. Девушка ведущая осла. Рисунок к картине. 1909-19011
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Савинов. «Девушка и парус». 1906
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Матвеев «Заноза», 1923

На становление его творчества оказала влияние итальянская живопись эпохи Возрождения — античные помпейские фрески. Кроме того, он был хорошо знаком с модернистскими тенденциями и с древнерусским искусством. По примеру старых мастеров Савинов сам изготавливал краски и тщательно прорабатывал каждый образ, мизансцену в множестве набросков и эскизов. Пик его таланта пришелся на 1900–1910 годы. После 1917 года Савинов не сумел приспособить свое искусство к госсзаказу. Героини его картин-панно — нежные купальщицы, волоокие красавицы в шелках — мало соответствовали советской действительности, и художник с головой ушел в преподавание.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Александр Матвеев «Надевающая чулок». Отлив 1967 года с оригинала 1912 года

Профессор мастерской монументальной живописи и член Союза работников искусств Савинов становится одним из составителей учебных программ в саратовских Свомас (Свободные государственные художественные мастерские). Свомас был открыт в 1918 году на базе Боголюбовского рисовального училища, в числе мастеров-руководителей художники Алексей Карёв, Александр Савинов и Пётр Уткин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Карёв. Саратовская школа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Работа Алексея Карева
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Александр Савинов. Миражи»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павел Кузнецов. «На Волге», 1896
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Петр Уткин. «Крым. Новый Кучук-Кой», 1913
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Николай Сапунов. Ваза «Совы». Начало 1900-х

Саратовская школа стоит особняком среди многочисленных творческих объединений рубежа XIX–XX веков. В группу молодых живописцев, которые не имели четко обозначенной повестки, входили Алексей Карёв, Александр Матвеев, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Савинов, Петр Уткин. Манифест школы саратовцы так и не сформировали.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У работы Кузьмы Петрова-Водкина «Фёктя»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин «Собака», 1919 и «Две», 1917
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кузьма Петров Водкин. «Девушка в черном платье». 1906
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин. «Фёктя», 1916
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин. Саратовская школа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кузьма Петров-Водкин «Семья кочевников»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Виктор Борисов-Мусатов. «Гармония», 1897
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Алексей Карёв. «Женщина у загородного дома», 1920-1930
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Павел Кузнецов. Спящий мальчик. 1911

«Они не увлекались радикальными экспериментами и не стремились эпатировать публику резкими высказываниями. Их творчество — своего рода эскапизм и поиск духовного убежища. Излюбленными сюжетами мастеров саратовской школы становятся кусты роз, серебрящиеся ивовые ветви, таинственные гроты с фонтанами», — отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Биография Александра Савинова

Выставка проходит до 22 января 2023 года в Музее русского импрессионизма, расположенном по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 11.