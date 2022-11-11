«Александр Савинов. Миражи»: фоторепортаж с выставки
В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Александр Савинов. Миражи», а также спецпроект «Миражи. Саратовская школа». На экспозиции представлены работы Александра Савинова в хронологическом порядке от ранних, выполненных в Саратове до полотен, написанных в советское время.
Экспозиция с картинами Александра Савинова расположена на первом этаже, а на третьем этаже музея находятся работы художников Саратовской школы живописи, которые составляли среду, в которой произошло становление Савинова-художника.
Александр Савинов (1881-1942) — художник начала XX века. Он вырос в Саратове и был знаком с символистами круга Виктора Бориса-Мусатова, учился живописи в Саратове, в петербургской Академии художеств, а также в Париже. В академии Савинову присваивают звание художника, таким образом у него появляется возможность преподавать, а также совершать поездки за казенный счет за границу, где он и продолжает своё образование.
На становление его творчества оказала влияние итальянская живопись эпохи Возрождения — античные помпейские фрески. Кроме того, он был хорошо знаком с модернистскими тенденциями и с древнерусским искусством. По примеру старых мастеров Савинов сам изготавливал краски и тщательно прорабатывал каждый образ, мизансцену в множестве набросков и эскизов. Пик его таланта пришелся на 1900–1910 годы. После 1917 года Савинов не сумел приспособить свое искусство к госсзаказу. Героини его картин-панно — нежные купальщицы, волоокие красавицы в шелках — мало соответствовали советской действительности, и художник с головой ушел в преподавание.
Профессор мастерской монументальной живописи и член Союза работников искусств Савинов становится одним из составителей учебных программ в саратовских Свомас (Свободные государственные художественные мастерские). Свомас был открыт в 1918 году на базе Боголюбовского рисовального училища, в числе мастеров-руководителей художники Алексей Карёв, Александр Савинов и Пётр Уткин.
Саратовская школа стоит особняком среди многочисленных творческих объединений рубежа XIX–XX веков. В группу молодых живописцев, которые не имели четко обозначенной повестки, входили Алексей Карёв, Александр Матвеев, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Савинов, Петр Уткин. Манифест школы саратовцы так и не сформировали.
«Они не увлекались радикальными экспериментами и не стремились эпатировать публику резкими высказываниями. Их творчество — своего рода эскапизм и поиск духовного убежища. Излюбленными сюжетами мастеров саратовской школы становятся кусты роз, серебрящиеся ивовые ветви, таинственные гроты с фонтанами», — отмечают организаторы выставки.
Выставка проходит до 22 января 2023 года в Музее русского импрессионизма, расположенном по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 15, стр. 11.