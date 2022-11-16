В Москве и Подмосковье выпал первый снег. Аномально тёплые ноябрьские выходные сменились по-настоящему зимней погодой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утром жители московского региона увидели из своих окон настоящую зиму

Снегопад, начавшийся во второй половине дня 15 ноября, продлился до утра следующего дня. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров, на западе 5-8 сантиметров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вместе со снегом в Москву и Подмосковье пришла ясная и морозная погода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Придомовые территории и машины в снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM След на снегу. Снежный покров на востоке Подмосковья достиг 2-5 сантиметров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной массив в Подмосковье полностью окутан снегом

16 ноября температура опустилась до — 5 градусов, после полудня скорость ветра увеличится до 6 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 15 ноября, стал первым днем метеорологической зимы в Москве и области

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 16 ноября температура в московском регионе опустилась уже до — 5 градусов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз и солнце

Наталья Стрельцова ИА REGNUM По прогнозам синоптиков снежный покров, который уже начал формироваться в регионе, скорее всего сохранится уже до весны

По прогнозам синоптиков температура в Москве во второй половине недели снизится до — 8 градусов, ожидаются снежные метели. Высота снежного покрова может достигнуть 10-15 сантиметров, а на юге области до 20 сантиметров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег в Подмосковье

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утренняя прогулка с собакой по первому снегу

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Утреннее ясное небо. Уже во второй половине недели синоптики прогнозируют снежные метели

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Синоптики также прогнозируют дальнейшее похолодание

К концу недели жителей московского региона ждут морозы до — 10 градусов ночью, а днём — 4… — 6 градусов.