К 100-летию российского джаза в Забайкальском крае проходит джазовый фестиваль Олега Лундстрема. Более 20 концертов, посвящённых памяти великого джазмена, пройдут в Чите, Петровск-Забайкальске, Краснокаменске, Нерчинске, Сретенске и других городах региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Забайкальская краевая филармония имени О. Л. Лундстрема

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В 2016 году филармонии присвоено имя знаменитого джазмена, основателя русского джаза Олега Леонидовича Лундстрема

Фестиваль включает в себя три направления: джаз, классическую музыку и театр. На открытии выступил знаменитый саксофонист, композитор, заслуженный артист Игорь Бутман, в закрытии фестиваля примет участие кинорежиссер Никита Михалков, который привезёт на фестиваль спектакль «12».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пресс-конференция, посвящённая открытию фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Бутман

Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана состоялся 20 сентября на сцене филармонии в Чите. Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а так же произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всего в программе более 20 концертов фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ноты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Коллектив исполнил композицию маэстро «Загадочная и прекрасная Сибирь», произведения «короля свинга» Бенни Гудмана, а также произведения и аранжировки из репертуара оркестра Олега Лундстрема

«Выступать на родине Олега Лундстрема в год столетия джаза в России для нас большая честь. Период, когда я работал в его оркестре, был одним из самых счастливых в моей жизни. Оркестр Олега Леонидовича взрастил много выдающихся музыкантов. Он всегда был для меня эталоном, а сам маэстро — примером колоссального трудолюбия и таланта. Сегодня здесь, в Чите, мы исполнили попурри Бенни Гудмена, в котором каждый артист оркестра смог проявить себя. Видеть при этом полный зал восторженной публики для нас — главная награда», —рассказал Игорь Бутман.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игорь Бутман на сцене филармонии им. Лундстрема

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джазовый фестиваль Олега Лундстрема приурочен к 100-летию российского джаза

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль включает в себя три направления - джаз, классическую музыку и театр

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большой концерт Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана

Красной линией программы станет тема любви к Родине в искусстве. Служение Отечеству всегда было целью Олега Лундстрема. Он служил своему Отечеству и своему искусству с исключительным энтузиазмом, при этом умел подходить к делу с удивительным прагматизмом, а его потомки — продолжатели этих традиций, отметил Пётр Лундстрем — известный скрипач и внучатый племянник основоположника российского джаза.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пётр Лундстрем — знаменитый скрипач и внучатый племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема

Пётр со своим отцом Леонидом Лундстремом ещё в начале СВО отправились в Донбасс, чтобы поддержать мирных жителей и военнослужащих. В Донецке и Мариуполе музыканты выступили с концертами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема

Леонид Лундстрем вспоминает, как в Мариуполе у печально известного Драматического театра он разговорился с местным жителем.

«Я 1,5 месяца сидел в подвале и ничего не ел, потом русский солдат поделился со мной хлебом. Без хлеба можно жить, без музыки нет. Я выжил, потому что я пел», — вспоминает слова пожилого мужчины Лундстрем.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Лундстрем – знаменитый скрипач и племянник основателя знаменитого джазового оркестра Олега Лундстрема

«Фестиваль Олега Лундстрема вносит большой вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия России. Это важнейший культурный проект региона, который привлечёт в фестивальную программу российские и краевые музыкальные коллективы, студенчество и молодёжь», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников

Фестиваль проходит в Забайкальском крае с 20 сентября по 12 ноября. Всего в программе более 20 концертов фестиваля.