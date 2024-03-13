Малек Дудаков
Политолог-американист, эксперт по внутренней политике США, автор одноимённого телеграм-канала.
Последние публикации
«Цифровой наркотик». Почему вашингтонские вымогатели решили украсть TikTok
Самая популярная в мире китайская соцсеть TikTok оказалась в шаге от потери доступа на огромный американский рынок. Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла билль, который позволит уже через полгода удалить приложение соцсети из самых популярных цифровых магазинов...
13 марта 2024
Трамп обходит Байдена и начинает выступать в роли квази-президента
В Америке подошёл к концу Супервторник. В этот день — первый вторник марта — на партийных праймериз голосуют одновременно множество штатов. В этом году в Супервторнике приняли участие избиратели сразу 15 из них. Включая самые густонаселенные — Калифорнию и Техас. На конкурентных праймериз, где нет...
6 марта 2024
Трамп может потерять свой знаменитый небоскрёб
На фоне международных кризисов отошли на второй план партийные праймериз в США. Но они идут своим чередом — теперь отголосовались республиканцы в Южной Каролине. Для них это уже четвёртый штат на праймериз. Однако в ход избирательной гонки вмешиваются судьи и прокуроры. Как и в трёх предыдущих...
26 февраля 2024
Американский «майдан»: кого выведет на улицы Сорос, если победит Трамп
В США появился очередной претендент на звание серого кардинала американской политики. Им стал молодой наследник огромной империи Джорджа Сороса. 38-летний Алекс Сорос постепенно прибирает все бразды правления Фондом Сороса (нежелательная организация в России) с активами в 25 млрд долларов. И он уже...
23 февраля 2024
Новое средство от Украины. Сторонники Трампа устроили в Сенате «филибастер»
Конгресс США оказался на перепутье из-за раскола по украинскому вопросу. Уже полгода — с сентября 2023 года — американские законодатели не могут согласовать новые транши Украине. Лишь в последнее время в Конгрессе начались какие-то подвижки, да и то будущее траншей продолжает оставаться туманным...
14 февраля 2024
Переполох в Вашингтоне. В Москву прибыл посланец Трампа
Неожиданный визит тележурналиста Такера Карлсона в Россию вызвал настоящий переполох в Вашингтоне. Антироссийские ястребы и сторонники Демпартии в очередной раз обрушились с критикой на Карлсона, обвиняя его в предательстве и измене. Такер давно привык к такого рода оскорблениям, и они уже никак не...
5 февраля 2024
Блондинка для дедушки. Тейлор Свифт принуждают работать на Байдена
Поп-звезда Тейлор Свифт внезапно оказалась в эпицентре политических баталий. Последний мировой концертный тур 34-летней певицы, давно завладевшей сердцами американцев, даже повлиял на рост экономики США. А теперь и Джо Байден намерен воспользоваться её популярностью, надеясь за счёт такой поддержки...
31 января 2024
Американцы не хотят выбирать между престарелыми Байденом и Трампом
Завершилось голосование во втором штате на праймериз — Нью-Гэмпшире. Результаты вполне ожидаемы — как и победа Дональда Трампа среди республиканцев, так и Джо Байдена у демократов. Однако многие нерешённые вопросы так и остаются подвешенными в воздухе. Что делать с расколом в стане обеих партий? И...
24 января 2024
Ошибки Десантиса. С выборами не вышло, но шанс войти в историю ещё есть
Финита ля комедия. Закончилась сумбурная президентская кампания Рона Десантиса. Из него получился на редкость неплохой губернатор Флориды, но при этом очень скверный кандидат в президенты США. Десантис выкинул на ветер десятки миллионов долларов, унизительно выступив в первом штате на праймериз. И...
22 января 2024
Трамп победил в Айове, чтобы наказать «мошенников, извращенцев и подонков»
Стартовали республиканские праймериз — в этом году довольно рано, ведь обычно они начинались в феврале. По традиции первым штатом на праймериз стала Айова — заснеженный аграрный анклав в самом сердце США на Среднем Западе. К этому небольшому штату было приковано внимание всего мира. И кокусы Айовы...
16 января 2024
Известным педофилам, посещавшим «остров Эпштейна», наказание не грозит
Прошло уже три года со смерти в американской тюрьме скандального миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Однако США продолжают преследовать скандалы вокруг его вечеринок с несовершеннолетними. Публикация документов по судебным делам, связанным с Эпштейном, вновь вынесла на первый план представителей...
11 января 2024
Остин полностью провалился. Армией США руководят с больничной койки
Новый скандал в Вашингтоне — министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован. И при этом не удосужился никого уведомить о своей недееспособности — ни подчинённых в Пентагоне, ни вышестоящее руководство в Белом доме. Узнали о болезни руководителя Пентагона практически случайно. И это стало...
9 января 2024
В 2024 году на Западе резко усилится «партия мира»
2024-й — год во многом судьбоносный для всего мирового порядка. В 2024 году пройдут важнейшие выборы в огромном количестве стран — от России и США до Великобритании и Тайваня. Вместе с ними ещё и летние выборы в Европарламент. Вполне возможно, что нас будет ждать и развязка многих событий — от...
9 января 2024
Год «Джокера». Что станет с США и миром после победы Трампа в 2024 году
В 2024 году весь мир затаив дыхание будет наблюдать за президентской гонкой в США. Прогнозы самые противоречивые — от уверенной победы одного из кандидатов до полного хаоса и неразберихи вкупе со всплеском политического насилия. В стане Демпартии уже воцарилась паника — из-за низких рейтингов Джо...
7 января 2024
«Гражданская война»: распад США по украинскому сценарию покажут уже весной
В США вышел трейлер фильма-антиутопии о будущем крахе американской государственности. Он так и называется — «Гражданская война». Это не блокбастер — картина довольно бюджетная. Но снята она талантливым английским режиссёром Алексом Гарландом. В прошлом он работал над такими успешными проектами, как...
21 декабря 2023
Деньги будут, но не сегодня. Визит Зеленского в США закончился провалом
Бюджетные войны в Вашингтоне закончились настоящим клиффхэнгером, которому позавидовали бы многие голливудские режиссёры. Последняя неделя работы Конгресса перед ранним уходом в рождественские отпуска так и не дала ответа на вопрос — будут ли выделены транши Украине. Не помогли ни отчаянные потуги...
13 декабря 2023
Кандидатку в президенты США подвело незнание географии Украины
6 декабря в американском штате Алабама состоялись четвёртые и заключительные дебаты кандидатов в президенты США от республиканской партии. Их ряды постепенно редеют. Если на первых дебатах в августе участвовали восемь кандидатов, то к декабрю осталось только четверо. Кто-то вышел из президентской...
7 декабря 2023
Карта фекалий и смерть Трампа: в США прошли необычные дебаты
30 ноября в США состоялись необычные дебаты. Традиционно в них участвуют кандидаты в президенты в рамках каждой избирательной кампании. Но теперь на канале Fox News решили провести эксперимент — и устроили дебаты между двумя губернаторами-тяжеловесами, которые предлагают радикально противоположные...
1 декабря 2023
Сакральная жертва на алтаре БЛМ не поможет сохранить веру в либеральный миф
В центре внимания всей Америки внезапно оказался Дерек Шовин — бывший полицейский из Миннесоты, который нынче отбывает срок за убийство чернокожего Джорджа Флойда. В тюрьме Аризоны на Шовина совершено покушение — его пытались зарезать. Адвокаты Шовина уверены, что ему грозит серьёзная опасность за...
27 ноября 2023
Израиль уступил давлению и сделал Байдену подарок ко дню рождения
Полуторамесячная война в секторе Газа близится к логическому завершению. Но ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой и взрывоопасной. Первые договорённости между Израилем и ХАМАС могут иметь далекоидущие последствия как для еврейского государства и арабского мира, так и для позиций США в...
22 ноября 2023