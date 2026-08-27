Америку накрывает самый масштабный за полвека фермерский кризис. Вызван он войной в Иране и последующим закрытием Ормузского пролива.

ИА Регнум

До конфликта через него проходило несколько миллионов баррелей дизеля ежесуточно, не говоря уже о десятках миллионов баррелей нефти и бензина. Дефицит топлива на глобальном рынке спровоцировал энергокризис и внутри США, от которого американская экономика так и не может отойти.

В принципе, фермерские хозяйства в Штатах за последние годы привыкли находиться в состоянии перманентного кризиса. Еще в эпоху каденции Джо Байдена их начали задавливать всевозможными «зелеными» регуляциями и регламентами. А в феврале 2022 года вспыхнул украинский конфликт, который вызвал настоящий шок на агропромышленном рынке США.

На тот момент американские фермеры закупали российские удобрения на миллиарды долларов ежегодно. Введение санкций против поставок из России спровоцировало взлет цен на удобрения в разы на внутреннем американском рынке.

К тому же тогда вспыхнул схожий с нынешним энергокризис, цены на дизель в США летом 2022 года приближались к двузначным цифрам за один галлон. В ответ на это администрация Байдена была вынуждена спешно опустошать стратегические нефтяные резервы.

На выборах 2024 года голоса недовольных фермеров сыграли важную роль в деле победы Дональда Трампа, который обещал опустить цены на топливо и вернуть доступные удобрения.

В течение первого года второго срока это ему отчасти удалось. Цены на нефть были невысокими, стоимость дизеля вернулась к трем долларам за галлон. А частичное возобновление поставок удобрений из России позволило американским фермерам перевести дух.

Однако затем их тут же накрыла новая шоковая терапия, на этот раз вызванная войной в Иране. В марте Ормузский пролив был перекрыт, цены на нефть достигали 130–140 долларов за баррель.

Спустя месяц под давлением рынков Трампу пришлось сдавать назад и переводить противостояние с Ираном в режим конфликта низкой интенсивности. Но полностью решить топливный кризис не удалось.

США добывают много своей нефти — порядка 13–14 млн баррелей ежесуточно. Но она в основном легкая или ультралегкая. Немалую часть нефтепродуктов, в том числе дизель и авиационный керосин, американцам приходится импортировать.

Поставки шли и с Ближнего Востока, на них, например, держались топливные сектора в западных штатах. Калифорния, Орегон и Вашингтон сейчас очень мало добывают и перерабатывают — в угоду «зеленой» повестке они закупают энергоносители извне.

Цены на бензин резко взлетели до уровня выше четырех долларов за галлон в среднем по стране. У дизеля и вовсе показатели в диапазоне шести долларов за галлон и выше. А, скажем, в той же Калифорнии всё еще существенно дороже.

К тому же из-за войны в Иране пострадали обширные производства удобрений. Через Ормузский пролив в мирные годы проходило 30–35% всего их мирового предложения.

Американский рынок оказался крайне чувствителен к перебоям с поставками, цены на удобрения в США снова выросли в несколько раз. В Азии и Европе правительства пытались субсидировать цены для фермеров, в Америке это не практикуется.

Аграриев в США в течение 2026 года накрыл настоящий идеальный шторм. Они еще толком не успели отойти от неурядиц байденовского президентства. Также для них серьезным ударом стали торговые войны Трампа, в первую очередь с Китаем.

Поднебесная стала резко сокращать закупку агропродукции, особенно соевых бобов, на рынке США. Вместо этого китайские компании нашли альтернативных поставщиков как в России, так и в Латинской Америке.

Проигрыш в тарифном противостоянии с Китаем вынудил Белый дом даже выделить 12 млрд долларов для поддержки фермерских хозяйств в 2025 году. Однако разовые подачки не могут компенсировать долгосрочные убытки от потери внешних рынков. А тут еще и нагрянул кризис с дефицитом дизеля и удобрений в международной экономике.

Сразу 70% американских фермеров сейчас признаются, что не могут позволить себе купить достаточно удобрений в рамках нынешнего посевного сезона.

Количество банкротств фермерских хозяйств в США уже подскочило на половину в прошлом году, за этот цифры будут еще более удручающими. Причем уходят с молотка хозяйства, которые нередко принадлежали одним и тем же семьям десятки, иногда больше сотни лет. Теряются поколенческие традиции, навыки, опыт, компетенции.

Многие аналитики в США сравнивают происходящее с другим масштабным фермерским кризисом, который разразился в начале 1980-х годов. Тогда в США разорились более 300 тысяч хозяйств и угодий. Причем, как и сейчас, в тот раз политический класс в Вашингтоне сам выстрелил себе в ногу.

С 1973 года американцы зарабатывали очень неплохие деньги за счет поставок миллионов тонн пшеницы в СССР. Как известно, Советский Союз сам выращивал много зерновых, но из-за острых проблем с хранением и транспортировкой сельхозтоваров терял немалую часть урожая ежесезонно.

Поэтому уже с 1970-х годов СССР был вынужден закупать пшеницу у Канады и США. Для американских фермеров это был крайне выгодный бизнес. Но он закончился в 1979 году, когда советские войска вошли в Афганистан, а Вашингтон в ответ ввел санкции. В одночасье аграрии в США лишились огромного рынка сбыта. Для многих фермеров санкционный режим стал фатальным.

Сейчас ситуация отчасти повторяется, только уже с Китаем и Ираном. Не зря Белый дом недавно даже предлагал поставлять агропродукцию в рамках сделки с Тегераном. Потеря внешних рынков очень болезненно сказывается на ситуации в Америке.

Поголовье скота в Штатах в нынешнем году сократилось до минимальных показателей с далекого 1951 года. Это уже подстегнуло продуктовую инфляцию и вызвало рост цен на говядину на 20% с начала второго президентского срока Трампа. Хотя он обещал электорату первым делом остановить инфляционные процессы и опустить цены на продукты.

Еще хуже обстоят дела с урожаем зерновых, который за 2026 год может стать минимальным более чем за 100 лет. Сказываются и объективные причины, например рекордная засуха в южных штатах и климатический эффект Эль-Ниньо. Однако в первую очередь играет роль экономика, а она на фоне торговых войн и конфликта в Иране ощущает себя не лучшим образом.

На прошлых выборах голоса фермеров позволили Трампу победить во всех ключевых штатах Среднего Запада, житницы Америки. В нынешнем электоральном цикле они могут уже принести победу демократам.

Они рассчитывают, в частности, выиграть в Мичигане и впервые за 10 лет достичь успеха в Огайо и Айове. Хотя эти два штата стали в эпоху Трампа республиканскими, сейчас они начинают снова превращаться в колеблющиеся.

Фермерский кризис может иметь далеко идущие последствия и для американской экономики в целом. Она способна экспортировать уже не так много. Из товаров это в основном сланцевая нефть и агропродукция.

Если со второй начнутся проблемы, то зависимость США от внешних рынков станет еще сильнее. А позиции американского бизнеса вовне, которые и так поддавливаются со стороны Китая и других крупных игроков, будут становиться всё более шаткими.