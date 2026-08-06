Такер Карлсон создает движение за суверенизацию США. Американский подкастер выпустил большой манифест, в котором призвал бороться с иностранным влиянием в Штатах, в первую очередь имея в виду Израиль. А также прекратить заморские войны, выплатить репарации Ирану, остановить прием мигрантов, заняться проблемами самих США и отстранить от власти некий «класс Эпштейна».

ИА Регнум

Настоящий «звездный развод» происходит внутри рыхлого движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), которое два года назад привело Дональда Трампа к власти. Изначально оно представляло собой очень широкий спектр, в рамках которого уживались самые разные политические силы, недовольные Джо Байденом и демократами. От «ястребов»-неоконов и республиканцев-центристов до либертарианцев, изоляционистов и новых правых.

После прихода Трампа к власти между этими группами ожидаемо вспыхнули идеологические войны. Причем по самым разным поводам.

Например, одни выступали за резкое сокращение приема мигрантов, и их концепция отчасти взяла верх. Другие — скажем, Илон Маск — наоборот, полагали, что нужно поощрять легальную миграцию, ведь без притока квалифицированных кадров американская экономика не сможет развиваться. И те же компании Маска останутся без нужных специалистов.

«Ястребы» требовали с ходу погрузиться во внешнюю политику и начать бороться со всеми конкурентами США — Россией, Китаем, Ираном. Изоляционисты же стремились заниматься внутренними проблемами Америки и уделять меньше внимания остальному миру.

Это противоречие так до сих пор и не разрешено. Весной казалось, что «ястребам» удалось в полной мере перетянуть администрацию в свой лагерь. Но затем хаотичная кампания в Иране драматично провалилась. Позиции «партии войны» в Вашингтоне были подорваны, к тому же некоторые ее яркие представители ушли из жизни.

В подвешенном состоянии остаются многие другие обещания правящей команды, которые она так и не смогла выполнить. Скажем, протекционистская политика с прицелом на реиндустриализацию Америки была подорвана судебными войнами. Дошло до того, что казначейству США теперь приходится возвращать сотни миллиардов долларов крупным импортерам для компенсации расходов из-за пошлин.

Застопорились и попытки «осушить вашингтонское болото». Трамп попытался кавалерийским наскоком победить все неугодные государственные институты в течение 2025 года. Но в конечном счете завяз в позиционных боях с бюрократией, которая тянет время до выборов в конгресс и надеется на реванш демократов.

На этом фоне в среде американских правых набирает популярность идея о том, что движение MAGA оказалось предано и брошено своими лидерами. А контроль над ним перехватили представители «глубинного государства» и иностранные лоббисты, которые пытаются вернуть себе полноту власти после 2028 года.

Теперь раскрученные представители MAGA-движения создают свое собственное детище под названием America First («Америка прежде всего»). Они пытаются противопоставить это всей остальной коалиции MAGA. Утверждая, что администрация перестала видеть приоритетом интересы Америки, а их задача — вернуться к истокам трампизма образца 2016 года.

Лицом движения America First и стал Карлсон, всё еще один из самых популярных подкастеров США, которому даже пошло на пользу публичное противостояние с президентом.

Кроме него, там фигурируют политические отставники республиканцев — Марджори Тейлор Грин и Томас Мэсси. Первая добровольно ушла в отставку из конгресса, второй проиграл на партийных праймериз из-за конфликта с Трампом.

Грин и Мэсси сделали себе имя за счет яростной критики внешнеполитических телодвижений США — от Сирии и Украины до Ирана. Они уверены, что Белый дом сейчас оказался под контролем «ястребов»-неоконов, которые специально вынуждают американского президента вести заморские войны, надеясь таким образом подорвать его позиции. И затем похоронить всё движение MAGA, вернувшись в «старую нормальность».

Карлсон прозрачно намекает на возможность создания третьей партии как альтернативы республиканцам и демократам. Однако это маловероятно — уж очень прочно укоренилась в стране двухпартийная система. Через такой «брандмауэр» прорваться каким бы то ни было третьим силам почти нереально. Гораздо более перспективно работать в рамках имеющихся политических сил и стараться изменить их изнутри.

Тот же Трамп не стал создавать третьей партии, а просто смог подчинить себе республиканцев. По схожему пути сейчас идут ультралевые силы из числа сторонников движения «Демократических социалистов Америки». Они тоже могли бы попытаться стать спойлером демократов на выборах, но тогда навсегда остались бы маргиналами-аутсайдерами.

Вместо этого социалисты выдвигаются на демократические праймериз и зачастую там побеждают. Им удалось сделать своего ставленника Зохрана Мамдани нынешним мэром Нью-Йорка, а затем на базе крупнейшего американского мегаполиса начать формировать политическую машину для продвижения кандидатов в палату представителей на скорых выборах. Они действуют в классической троцкистской логике, стараясь взять системную левоцентристскую партию и полностью подчинить ее своей воле.

Впереди республиканцев ждут похожие идеологические потрясения. После провального президентства Джорджа Буша — младшего «партия слонов» много лет находилась в кризисе. Внутри шло противостояние между истеблишментом вкупе с неоконами и так называемой «чайной партией», предшественницей MAGA-движения. Затем случилась революция Трампа, которая временно придала республиканцам серьезный импульс и позволила купировать внутренние расколы.

Но сейчас раздрай вновь обостряется. Партии придется искать новый идеологический базис для эпохи посттрампизма. На это наверняка и нацелена работа того же Карлсона, который отстранился от президента и теперь представляет себя независимым игроком, готовым возрождать правое движение в США.

На текущий момент представители America First видят своими главными оппонентами представителей израильского лобби и сторонников войны в Иране.

Наиболее известными из них являются Марк Левин, Бен Шапиро и Лора Лумер. Последние двое недавно ездили на Украину, где занимались откровенной пропагандой действий офиса Владимира Зеленского.

Вся тройка не скрывает своих тесных связей с Израилем. Более того, сейчас их даже заставляют пиарить лично Биньямина Нетаньяху среди американских евреев. Будет любопытно, если тот проиграет на октябрьских парламентских выборах и его лоббистов начнут лишать финансирования в США.

Шапиро и Левин активно призывают Трампа устроить наземную операцию в Иране. Хотя очевидно, что ожидать ее в канун выборов нереалистично. Просто израильские лоббисты уже заранее пытаются сконструировать определенный миф вокруг этой войны. Мол, Америка могла победить, но Трамп в последний момент «сдал назад» и «испугался» нанести финальный удар.

Это работа уже на следующие выборы 2028 года, где произраильские «ястребы» будут двигать своих кандидатов, готовых возобновить крупную войну на Ближнем Востоке. Сейчас они делают ставку на госсекретаря Марко Рубио, хотя тот предусмотрительно и постарался отстраниться от войны в Иране, переключившись на другие направления.

В свою очередь движение America First возлагает надежды на вице-президента Джей Ди Вэнса, который временно ушел в тень после провала переговоров с Ираном, однако, как сообщается, имеет личную поддержку Трампа. Гражданская война в стане республиканцев между условными лагерями Вэнса и Рубио будет только набирать обороты с приближением президентской гонки.

Так что фрагментация американской политики — на «ястребов» и изоляционистов у республиканцев и на левых и центристов у демократов — будет и дальше провоцировать турбулентность в Вашингтоне.