Завершился визит лидера КНР Си Цзиньпина в США. Принимали его в Америке подчеркнуто роскошно — администрация Дональда Трампа действительно пыталась впечатлить китайскую делегацию, ведь ей позарез нужно было заключить большое количество соглашений в канун предстоящих выборов.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Впрочем, результативность саммита в конечном счете оставила желать лучшего.

В последний раз Си посещал Штаты в 2023 году, тогда у него состоялось турне в Калифорнию. Те переговоры с Джо Байденом сложно было назвать успешными, стороны даже не стали в итоге организовывать званый ужин по итогам встречи.

Запомнилась она лишь тем, что власти Калифорнии на несколько дней очистили улицы своих городов от бездомных и наркоманов, чтобы не было стыдно перед китайскими гостями.

Трамп посещал Поднебесную минувшей весной, его визит состоялся на фоне затянувшейся войны в Иране. Американский президент надеялся тогда приехать в Китай в образе «покорителя Персии», контролирующего основные энергопотоки через Ормузский пролив. В реальности же ему пришлось упрашивать китайцев помочь с разрешением иранского кризиса, а также закупить больше продукции у США.

Сейчас состоялся уже ответный визит китайского лидера. Основной темой встречи стал искусственный интеллект, а также чипы и компьютерная память. Однако наиболее остро на повестке дня стояли вопросы торговых войн и ситуации в Иране. Можно смело сказать, что по всем направлениям добиться прорывов не удалось.

Белый дом старался всячески умаслить китайскую делегацию. Ради этого президент США даже нарушил полувековую традицию и лично встретил Си Цзиньпина на красной ковровой дорожке на авиабазе Эндрюс, куда часто прилетают мировые лидеры. В последний раз так привечали британского премьера Гарольда Макмиллана в далеком 1962 году.

Стоит отметить, что Трампа в мае в аэропорту Пекина никто из руководства КНР не встречал. Встреча с ними прошла уже после его приезда в императорский дворец. Даже такой маленький дипломатический нюанс показывает, кто сейчас в переговорах ощущает себя сильнее.

Американская администрация надеялась в преддверии промежуточных выборов обеспечить для себя выгодные условия торговой сделки с Китаем или хотя бы продлить на приличный срок действующее шаткое тарифное перемирие с Поднебесной. Ни то, ни другое не вышло. Удалось договориться о продлении лишь на скоротечные три месяца, которые истекут уже в январе.

Ключевые тарифные противоречия в американо-китайских отношениях далеки от разрешения. В прошлом году Поднебесная очень жестко ответила на пошлины и резко перекрыла поставки редкоземельных металлов на американский рынок. Это в моменте поставило индустрию США на грань коллапса. С того времени определенный экспорт китайских редкоземов возобновился, но в сильно меньших объемах, чем раньше.

После падения товарооборота США и Китая в 2025 году он снова начал расти. Для импорта из Поднебесной нашлись обходные пути доступа на американский рынок через третьи юрисдикции вроде Мексики и стран Юго-Восточной Азии. Китайскому бизнесу вполне успешно удается обходить американские тарифы и санкции, а США, соответственно, теряют один из главных рычагов давления в переговорном процессе.

К тому же Китай очевидно уже готовится к потенциальному изменению политической реальности, которое может произойти в Штатах по итогам скорых выборов в конгресс. Если оппоненты Трампа победят, это ослабит позиции Белого дома в следующем году, чем воспользуются все ключевые контрагенты Америки, в том числе, конечно, и Поднебесная.

Особняком на встрече стояли геополитические вопросы — Иран и Тайвань. Команда Трампа надеялась вновь уговорить китайскую сторону оказать влияние на Тегеран и хуситов, чтобы сделать тех более сговорчивыми. Ведь Белому дому очень нужно добиться подвижек в рамках ближневосточного кризиса, чтобы опустить цены на топливо внутри Америки.

Однако Иран не вассал Китая, возможности Пекина в любом случае не безграничны. Да и нынешнее ослабление позиций США, завязших в войне в Персидском заливе, вполне может устраивать китайский истеблишмент. Ведь Пекин как раз наращивает свой потенциал. Америке же приходится растрачивать на Ближнем Востоке запасы вооружений, которые могли бы быть использованы против Китая.

Одним из главных проигравших в ходе иранской кампании Трампа оказался Тайвань. Остров недополучил от США вооружений на 30 млрд долларов по уже подписанным контрактам. Сказывается истощение арсеналов Пентагона вкупе с перегрузкой возможностей американского ВПК. Кроме того, Трамп вынужден заморозить предоставление прямых траншей Тайбэю из-за переговоров с Пекином.

При этом лейтмотивом переговоров было технологическое соперничество между США и Китаем. Сейчас американцы очень опасаются оказаться в положении отстающих в битве ИИ-алгоритмов. Доля стартапов из Кремниевой долины на мировом рынке искусственного интеллекта быстро сокращается под давлением китайских конкурентов.

Сказывается и внутренний раскол в самих Штатах. Как раз на днях демократы в конгрессе выкатили билль, запрещающий дальнейший прогресс в сфере развития ИИ.

Они заигрывают с общественными настроениями, ведь большинство американцев нынче воспринимают искусственный интеллект в негативном ключе, поскольку опасаются потери рабочих мест и дальнейшего взлета цен на электроэнергию из-за бума строительства дата-центров.

Стоимость электричества в Китае в два-три раза дешевле, чем в США. Это дает Поднебесной очень важное конкурентное преимущество: она способна построить больше дата-центров и обслуживать их будет дешевле.

При этом многие американские штаты уже начали постепенно вводить моратории на постройку новых дата-хабов, в том числе из-за раздирающих Штаты внутриполитических войн.

Так что цель Белого дома находится на поверхности — он хочет закрепить за собой позицию главного игрока на рынке ИИ и использовать Китай в роли «младшего партнера». Однако китайцам это совсем не интересно: они очевидно стремятся догнать и обогнать американцев, что выглядит вполне реалистичным. Так что и в рамках обсуждения работы с ИИ серьезных подвижек не произошло.

В канун выборов в конгресс 3 ноября американская администрация продолжает заниматься всеми важными международными направлениями сразу, надеясь обеспечить себе победу. Однако на ближневосточном треке образуется тупиковая ситуация, выбраться из которой не получается, а переговоры с Китаем идут очень тяжело.

Поэтому ближайший месяц точно будет богат на различную международную деятельность. Даже если ее итоги окажутся довольно скромными, в духе состоявшихся переговоров с Китаем.