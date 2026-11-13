Прошедшие выборы в США закончились оглушительной победой демократов. Однако впереди у них нелегкие времена — нужно как-то разрешать серьезнейший внутрипартийный раскол, который разгорается между центристами и поднимающими голову левыми.

ИА Регнум

Выборы в конгресс можно назвать настоящим триумфом американских социалистов, ведь сотни поддержанных ими кандидатов смогли добиться успеха.

В Штатах уже несколько десятилетий существует движение «Демократических социалистов Америки» (ДСА). Оно появилось в 1970-х годах как объединение борцов за гражданские права и профсоюзных активистов.

Сторонники ДСА выступали за разрядку в отношениях с Советским Союзом и оппонировали «ястребам» в администрации Рональда Рейгана, когда тот пришел к власти после победы на выборах в ноябре 1980 года.

Демократические социалисты довольно активно проявляли себя в 80-х, но потом движение испытало долгий и мучительный спад на фоне коллапса СССР и краха левых идей по всему миру.

Демократы в США взяли курс на глобализм и неолиберализм, что олицетворяла собой политика Билла Клинтона. Социалисты же надолго превратились в маргиналов-антиглобалистов, которые проводили акции протеста на форумах Всемирной торговой организации — и ничего более.

К тому же и традиционная электоральная база левых сил — профсоюзные рабочие — стала размываться после вывода многих производств в Латинскую Америку и Азию. В дальнейшем «синие воротнички» сменили партийную идентичность и стали поддерживать республиканцев, в том числе обеспечив победу Дональду Трампу в 2016 году.

Любопытно, что именно в том году и началось возрождение демократических социалистов. Им сильно помогла президентская кампания Берни Сандерса, левого сенатора из Вермонта, который навязал Хиллари Клинтон жесткую конкуренцию на президентских праймериз.

Уже в 2018 году социалистам удалось избрать первых своих представителей в конгресс и укрепиться на локальном уровне в демократических штатах.

Но настоящий прорыв для американских левых произошел именно во время второго срока Трампа. Сначала они добились знаковой победы на выборах мэра в Нью-Йорке в 2025 году, где избрался Зохран Мамдани. Тот не устает напоминать, что является иммигрантом, мусульманином и социалистом. В общем, олицетворяет всё, что так не нравится MAGA-Америке.

По итогам же недавно прошедших выборов ставленники демократических социалистов стали мэрами уже четырех крупных американских городов.

К Нью-Йорку добавился Лос-Анджелес, там победила индианка Нитья Раман, копирующая стиль Мамдани. В округе Колумбия, где находится столица США, мэром становится темнокожая активистка Black Lives Matter и социалистка Джанис Льюис Джордж. В Сиэтле тоже выиграли левые.

Численность движения «Демократических социалистов Америки», которая еще 10 лет назад составляла считаные тысячи человек, сейчас достигла 130 тысяч. У них есть представительство в городских советах очень многих мегаполисов США.

Впервые кандидат от ДСА избрался и сенатором на федеральном уровне, им стал египтянин и социалист Абдул Эль-Сайед в Мичигане.

Как и Мамдани, он смог выиграть во многом за счет резкого роста антиизраильских настроений в американском обществе. Социалисты выступают за введение военного эмбарго и санкций против Израиля.

Сейчас впервые в современной истории большинство американцев стали негативно воспринимать политику еврейского государства. Антивоенная повестка левых сил добавила им политических очков на прошедших выборах.

В нижней палате конгресса общая фракция социалистов-прогрессистов набирает несколько десятков членов. Это кажется не таким большим числом, но их голоса могут играть решающую роль, блокируя инициативы других демократов.

У левых образуется своеобразная «золотая акция» при принятии любых решений. И они будут пользоваться своим новым положением, чтобы пытаться ломать устоявшийся статус-кво.

Еще летом движение ДСА представило на обсуждение программу масштабной левой перестройки всей Америки. Они предлагают полностью ликвидировать сенат, который именуют недемократичным органом. Мол, каждый штат представляют два сенатора, вне зависимости от того, какое там количество населения — 700 тысяч человек, как на Аляске, или 40 миллионов, как в Калифорнии.

Заодно предлагается упразднить миграционную полицию ICE, закрыть большинство тюрем, чтобы сократить число заключенных (сейчас их 2 миллиона человек). А также ввести прямые выборы президента, урезать в два раза бюджеты Пентагона и поставить крупные корпорации под прямой государственный контроль, де-факто их национализировав.

Такая программа очевидно является чересчур радикальной даже для большинства избирателей демократов, не говоря уже об американском обществе в целом. Поэтому социалисты делают упор на отдельных популистских предложениях, которые довольно востребованы обществом.

В частности, на создании системы «Medicare для всех», то есть единой медицинской страховой госпрограммы европейского образца. Правда, обойдется она во много триллионов долларов.

Причем сейчас социалисты призывают остальных демократов не только воевать с Трампом, но и пытаться реализовать какие-то реформы, лишь бы не потерять время.

Тут как раз характерен пример нынешней администрации, которая в начале 2025 года обещала наступление «золотого века Америки». В конечном счете ей не удалось внедрить практически ничего из обещанных полтора года назад инициатив.

Демократы-центристы полагают, что следующие два года можно провести в комфортном для себя положении «борцов с трампизмом», заводить расследования и объявлять импичменты. И в целом ничего не менять в сложившейся в Вашингтоне ситуации.

Левые же хотят сходу заняться масштабными реформами, пока у Демпартии есть значимое большинство в обеих палатах конгресса. В последний раз так много мест — 260 в нижней палате и 56 в сенате — демократы контролировали в начале 90-х годов.

Новоизбранный сенатор-социалист Абдул Эль-Сайед даже предлагает назвать государственную медстраховку «Trumpcare для всех», чтобы сыграть на самолюбии президента США и убедить его принять требования левых.

Впрочем, раскол в стане демократов вряд ли позволит им всерьез реализовать свои начинания. Хотя некоторые очевидные вещи — прекратить торговые войны Трампа и авантюру в Иране — они действительно попытаются сделать.

А это означает, что рост крайне левых настроений в стане демократов точно будет продолжаться.

На следующих выборах (они пройдут в 2028-м) социалисты планируют выиграть в сенатских гонках сразу в двух штатах — Нью-Йорке, где они попытаются снести лидера демократов в сенате Чака Шумера, и Пенсильвании, где будет переизбираться произраильский демократ Джон Феттерман.

Шумеру может бросить вызов молодая конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, пожалуй, самая популярная левая активистка Америки. Против Феттермана же идет писатель родом из сектора Газа Ахмед Мур, ярый критик Израиля. Так что конгресс в следующем электоральном цикле продолжит стремительно леветь.

Играет на руку социалистам и быстрое распространение левых настроений среди американской молодежи — миллениалов и зумеров. Последние опросы показывают, что практически половина всех студентов-бакалавров в США позитивно воспринимает социалистическую повестку в противовес модели капитализма.

Причем ранее казалось, что зумеры будут настроены правее, чем предыдущие поколения. Многие из них поддержали Трампа на выборах 2024 года. Но очень непопулярная война в Иране и топливный кризис заставили их сдвинуться резко влево.

Главный вопрос, остающийся открытым: удастся ли социалистам как-то всерьез повлиять на исход президентской гонки 2028 года? Они наверняка попытаются протолкнуть своего ставленника как минимум на вице-президентский уровень.

Ясно одно — раскол в рядах демократов продолжит усугубляться. И это, пожалуй, единственная надежда для республиканцев как-то вернуть свои позиции, потерянные на недавних выборах.