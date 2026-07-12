Главный «ястреб» Вашингтона, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм* неожиданно умер от некой болезни в возрасте 71 года сразу после своего очередного визита на Украину, где он посещал в том числе военные заводы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Грэм* — интервенционист в кубе: не было ни одной войны с участием США, которую бы он не поддерживал, будь то Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и, конечно же, Украина. Ещё в далёком 2010 году сенатор призывал бомбить Иран, опередив нынешние события на целых 15 лет.

Впервые он избрался в сенат от Южной Каролины в далёком ноябре 2002 года, а до этого много лет был местным конгрессменом. Грэм* олицетворял собой когорту ястребов-неоконсерваторов времён эпохи Джорджа Буша — младшего. Они тогда доминировали в стане республиканцев и во многом определяли всю внешнюю политику США как минимум до выборов 2006 года, когда демократы взяли под свой контроль конгресс.

В нулевые годы в сенате работала настоящая «ястребиная банда», в которую входила тройка персонажей — Джон Маккейн и Джо Либерман, а также примыкавший к ним Грэм*. Ныне все покойные.

Они старались работать с представителями обеих партий и помогали продвигать милитаристскую повестку на уровне законодательной власти. Впрочем, влияние этой «шайки троих» начало угасать по мере роста усталости от авантюры в Ираке.

Маккейн провёл провальную президентскую кампанию 2008 года и проиграл Бараку Обаме, шедшему на выборы с антивоенной повесткой. Грэм* решил спустя восемь лет тоже попытать счастья — в 2015-м он выдвинулся на республиканские праймериз. Закончилось тогда всё максимально унизительно — в опросах рейтинги Грэма* не превышали 1%. Ему пришлось досрочно выйти из гонки и поддержать кандидатуру Джеба Буша, который сам в итоге разгромно проиграл Дональду Трампу.

В избирательной кампании 2016 года Грэм* кидался оскорблениями в адрес победившего на праймериз Трампа, называя того сумасшедшим. Но после неожиданного избрания Трампа президентом США сенатор одним из первых республиканцев стал спешно переобуваться в воздухе, начал наводить мосты с командой-победительницей и довольно быстро превратился в близкого союзника 45-го президента в сенате.

В отличие от многих других тогдашних республиканских критиков Трампа вроде Маккейна или Буша, Грэм* полагал, что имеет смысл не идти на прямой конфликт с новым президентом, а вместо этого стараться подстроиться под его повестку и постепенно продвигать свои идеи «изнутри».

«Ястребы» вроде Грэма* активно мотивировали Трампа предпринимать много резких действий на первом сроке — к примеру, поддержать попытку переворота в Венесуэле в 2019 году или наносить ракетные удары по Сирии.

Грэм* вполне предусмотрительно не стал разрывать связи с Трампом и после скандальных выборов 2020 года. Поэтому он оказался вхож и в новую президентскую команду после того, как Трамп спустя четырёхлетний перерыв смог переизбраться на второй срок. Нынешняя администрация уже успела устроить много всего, что вполне укладывалось в повестку Грэма*, вроде операции в Каракасе или войны с Ираном.

Пожалуй, ключевой вопрос, где Грэм* расходился с Трампом, — отношение к России. «Ястреб» из Южной Каролины много лет пытался усиливать санкции против Москвы. Причём началось это задолго до специальной военной операции.

Достаточно вспомнить, как в 2019 году именно Грэм* разработал проект «санкций из ада», в рамках которого впервые предложил отключить российские банки от системы Swift. Спустя три года этот план лёг в основу действий администрация Джо Байдена.

С прошлого года Грэм* активно продвигал свою идею о введении 500% вторичных пошлин в отношении стран, покупающих нефть из России. Здесь он подстраивал свою тактику под Трампа, начавшего вводить тарифы, но при этом использовал инструментарий президента США для продвижения уже своей повестки.

Однако предложение оказалось настолько радикальным, что реализовать его так и не удалось. А теперь, после смерти сенатора, санкционный билль отправится в долгий ящик.

Хотя некоторые соратники Грэма* пытаются вновь разогнать тему с «русским влиянием» в США и ищут иностранных бенефициаров его кончины. Проигравших от его ухода можно назвать сходу — это и израильское, и украинское лобби. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первыми слова соболезнования высказали Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский.

Лоббистам обеих странах теперь будет сложнее проталкивать свои инициативы в сенате, ведь смерть Грэма* олицетворяет собой постепенно набирающую обороты смену поколений в вашингтонской политике.

Средний возраст сенаторов достигает 65 лет, среди них немало восьмидесятилетних — и даже девяностолетних. Добровольно уходить в отставку многие из них не хотят, они стараются сидеть на своих постах до самой смерти.

Так, сначала умер Маккейн, затем Либерман, а теперь и Грэм*. Бессменный в прошлом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл находится фактически в вегетативном состоянии.

Вашингтон ожидает длительный период «гонки на лафетах» с кончинами влиятельных законодателей. А смена поколений ожидаемо приведёт к изменению нынешнего застывшего статус-кво, ведь молодая поросль и республиканцев, и демократов совсем иначе смотрит на мир, чем их старшие коллеги.

Среди 30-40-летних республиканцев отношение к Израилю и Украине гораздо более скептическое. Политики помоложе в США в целом настроены более прагматично и реалистично.

Борьба за место следующего сенатора от Южной Каролины будет любопытной. На протяжении многих лет Грэм* не сталкивался ни с какой реальной конкуренцией за этот пост: его штат вполне республиканский.

Однако уже в этом электоральном цикле умершему сенатору пришлось испытать трудности в ходе праймериз, когда ему бросил вызов MAGA-активист Марк Линч. Тот шёл с изоляционистской повесткой на выборы и получил под 30% голосов против 58% у Грэма*.

Сейчас республиканцам придётся срочно проводить повторные праймериз и выбирать нового кандидата. Им вполне может стать Линч, хотя это и приведёт к настоящей тихой революции в Южной Каролине, поскольку штат является одним из бастионов американского ВПК. Там располагаются производства Boeing, Lockheed Martin и других военных корпораций.

Именно в Южной Каролине собираются многие подлодки, эсминцы и авианосцы. Местные политики все так или иначе связаны с ВПК. Достаточно вспомнить предыдущего губернатора Никки Хейли, которая транслировала ярую «ястребиную» повестку и затем конвертировала её в «денежное» место в совете директоров Boeing.

Быть политиком-изоляционистом в штате, который напрямую зарабатывает на военных кампаниях США по всему миру, — дело довольно рискованное.

К тому же демократы сейчас проталкивают на выборы своего кандидата, местного педиатра Энни Эндрюс, надеясь превратить Южную Каролину из республиканского штата в колеблющийся.

Кстати, она тоже использует антимилитаристскую повестку и обещает бороться за прекращение «бесконечных войн». Это показательно, ведь очевидно, что американский электорат в целом жутко устал от всех заморских конфликтов с участием США. Даже в штатах, которые от них откровенно выигрывают.

После смерти Грэма* в сенате остаётся ещё немало «ястребов» и сторонников той же Украины — скажем, Роджер Уикер, глава военного комитета и сторонник возобновления прямой поддержки Киева. Но среди них больше нет эпатажных скандалистов, которые говорили бы радикальные вещи и пытались таким образом расширять границы возможного в свою пользу.

Маккейн и Грэм* как раз этим и занимались, де-факто являясь глашатаями всех милитаристов в США. Но сейчас их повестка становится крайне непопулярной, так что кандидатов в сменщики Грэму* пока не находится.

*Внесен в список террористов и экстремистов