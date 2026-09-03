Политический класс в Вашингтоне возвращается из летних отпусков, и ожидается, что сентябрь станет для него очень горячим. Впереди длительные бюджетные баталии, которые нужно довести до логического финала к началу следующего налогового года, стартующего в США 1 октября.

ИА Регнум

Ситуация усугубляется конфликтом Белого дома и конгресса. Противостояние может ввергнуть в раздрай как бюджетный процесс, так и будущее санкционного билля в отношении России, у которого уже образовалось много оппонентов.

Месяц назад законодатели разъехались по своим штатам и округам с тяжелым сердцем. Кризисная ситуация в Вашингтоне никак не разрешалась. Демократы блокируют все двенадцать отдельных бюджетных законопроектов, которые финансируют работу разных министерств и ведомств.

Под ударом оказался и Пентагон — запрашиваемый Дональдом Трампом военный бюджет на следующий год в 1,15 триллиона долларов так и не был утвержден.

Противники президента не хотят выделять ему деньги на продолжение войны в Иране, которая в вялотекущем формате еще идет. Есть вероятность, что все бюджеты не удастся утвердить за четыре сентябрьские недели.

А в октябре законодатели отправятся уже в предвыборный отпуск, они будут активно заниматься агитацией в канун дня голосования третьего ноября. Если не успеть утвердить отдельные бюджеты, включая военный, правительство США ждет новый шатдаун.

В условиях конфликта с Ираном, который не заканчивается, это был бы очень негативный сценарий для госадминистрации. Тем более что ей уже сейчас приходится сталкиваться с набирающим силу бунтом среди американского генералитета.

Руководители трех видов войск США выступили с требованием к президенту и министру войны Питу Хегсету прекратить ближневосточную авантюру. Они опасаются, что в ином случае военная машина Америки попросту надорвется и останется без арсеналов.

Внутри Пентагона набирают обороты чистки в рамках кампании поиска виновных в иранском провале. Под ударом оказались и генералы, которые заведовали организацией логистики в Восточной Европе в целях поддержки Киева.

Сейчас на фоне истощения запасов ракет США практически перестали поставлять оружие в Старый Свет. Украинским лоббистам остается лишь уповать на поддержку европейской партии войны.

До последнего момента представители офиса Владимира Зеленского предпринимали немало усилий для продвижения в Штатах санкционного билля с введением «адских рестрикций» против Москвы.

Этим законопроектом заведовал сенатор Линдси Грэм*. После его роковой поездки на Украину и дальнейшей кончины за документ взялся 80-летний сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он стал главным украинским лоббистом в сенате, чего и не скрывает. Блюменталь вполне может напрямую получать деньги от Киева.

Еще в начале августа антироссийски настроенным «ястребам» удалось протащить билль в сенате. Однако в нижней палате он столкнулся с серьезными препятствиями. Проявляются внутренние расколы, причем среди представителей сразу обеих партий.

Скажем, многие демократы-центристы не хотят наделять президента полномочиями продолжать вести торговые войны со всем миром. Они выступают за возвращение в эпоху свободной торговли и за отказ от любого протекционизма.

В 2025 году Трамп вводил свои пошлины в единоличном порядке и без одобрения конгресса. Затем было принято знаковое решение Верховного суда США, который признал значительную часть тарифов незаконными. Белый дом всё еще пытается периодически объявлять новые пошлины, но уже в ограниченном масштабе и временно.

В случае принятия санкционного билля конгресс фактически наделит главу государства правом вводить тарифы до 100% в отношении стран — покупателей нефти из России.

Конечно, мало кто в Вашингтоне верит, что Трамп рискнет вернуться к своим торговым войнам образца весны прошлого года и снова начнет грозить, скажем, Китаю или Индии запретительными пошлинами. Один раз он на этом уже сильно погорел и свой урок наверняка усвоил.

Однако многие законодатели, сильно травмированные опытом провальных тарифных войн, опасаются в каком бы то ни было виде к ним снова приближаться.

К тому же протекционистские меры усугубили инфляционные проблемы в стране. Цены на многие импортные товары за год взлетели на десятки процентов. Сейчас еще проявляется энергокризис с дефицитом дизеля и удобрений.

В канун выборов конгрессменам и сенаторам явно не хочется ассоциироваться с последствиями роста цен. А голосовать за санкционно-тарифный законопроект означает брать на себя ответственность за любые будущие пошлины, которые введет глава Белого дома.

Среди немалой части республиканцев украинская повестка остается крайне непопулярной. Да и демократы, хоть они периодически и ругают Трампа за отказ поддерживать Киев, делают это уже без огонька.

Всем очевидно, что возврата в эпоху Джо Байдена с предоставлением военной помощи Украине на десятки миллиардов долларов не будет. Даже в случае победы демократов на выборах в конгресс снова в полной мере вовлекаться в украинский конфликт они явно торопиться не станут.

Всё это создает объективные проблемы для лоббистов Киева. Впереди тяжелая зима, которую экономика и энергетика Украины могут просто не пережить. Надеяться на серьезную поддержку со стороны США не приходится.

Там сейчас всё внимание приковано к собственным внутренним проблемам, скорым выборам и борьбе с Ираном. При этом Вашингтон может попытаться вновь усилить давление на Киев в надежде добиться хоть каких-то подвижек в переговорах.

Громкая кампания Белого дома с «экономической войной» против Ирана особого эффекта не возымела. Никто из партнеров Исламской Республики не отказался от кооперации с Тегераном.

Попытки снова использовать санкционный рычаг против России наверняка приведут к еще более скромным результатам. И вдобавок могут усугубить кризисные процессы, которые вовсю проявляются внутри самой Америки.

Казначейство США уже много месяцев подряд не может остановить тряску на долговом рынке. Ставки по американским казначейским бумагам достигли максимальных значений за двадцать лет. А доля иностранных инвесторов среди держателей госдолга Штатов упала до рекордно низкого уровня в 12%. Хотя еще лет 10–15 назад она составляла 40%.

Во всей красе начал проявляться эффект от безудержного накала санкционных войн со всем остальным миром. От казначейских облигаций США, некогда представлявшихся самой надежной инвестицией, теперь избавляются в пользу золота и других альтернатив. Обслуживать свои долги в нынешних условиях американскому минфину будет гораздо сложнее.

А впереди еще несколько раундов тяжелых переговоров с Китаем, которые пройдут до конца 2026 года. Американскому лидеру придется снова уговаривать Поднебесную возобновить поставки дефицитных редкоземельных металлов и компонентов.

На этом фоне угрожать санкциями за покупку российской нефти станет несподручно. Так что нынешний раскол в Вашингтоне отчасти даже на руку команде Трампа, ищущей любые поводы отбиться от давления проукраинских «ястребов».

*внесен в список террористов и экстремистов