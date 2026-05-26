Администрация Дональда Трампа продолжает разваливаться. Очередной громкой отставкой стал уход Тулси Габбард с поста главы нацразведки США.

ИА Регнум

Габбард уже давно чувствовала себя не в своей тарелке в команде Трампа. Её фактически отстранили от принятия решений по Венесуэле, Кубе и Ирану. Поэтому она вовремя решила отойти в сторону, чтобы не ассоциироваться с провалами в политике Вашингтона.

Тулси изначально смотрелась как очень нетипичный кандидат на высокопоставленный пост в разведсообществе США. Она успела послужить в нацгвардии, то есть имела определённый военный опыт. Но в дальнейшем с головой ушла в политику, где стала задавать очень неудобные вопросы американскому истеблишменту. Она критиковала поддержку террористов в Сирии, эскалацию в отношениях с Россией на Украине, всевластие спецслужб и практики массовой слежки за населением.

В 2020 году Тулси, будучи ещё конгрессвумен от штата Гавайи, пыталась участвовать в президентских праймериз Демпартии. Она проиграла, но увеличила свою известность и затем конвертировала её в возможность выступать в крупных телешоу и подкастах, причём в основном республиканской направленности. Именно там её и приметили аппаратчики Трампа, предложившие Габбард пост главы нацразведки в конце 2024 года.

Более чем за год пребывания на этом посту каких-то крупных достижений за Габбард замечено не было. Её позиция предусматривает общую координацию работы всех 17 существующих американских спецслужб. Те должны конкурировать друг с другом, но в определённых установленных рамках. К тому же Габбард предоставляла отчёты как президенту США, так и конгрессу по всем актуальным вопросам — от Украины до Ирана.

В последнее время было очевидно, что Габбард очень некомфортно оправдываться за действия Трампа, которые она сама лично не поддерживает. Из офиса нацразведки постоянно утекали инсайды — например, о том, что Ирану в ходе конфликта удалось сохранить львиную долю своих ракетных систем и дронов. Габбард явно пыталась лоббировать прекращение войны, что в конечном счёте и случилось. Однако её собственные аппаратные позиции в Вашингтоне объявленное перемирие не укрепило.

За последние месяцы в отставку со скандалом ушли многие помощники Габбард вроде главы управления контрразведки Джо Кента. Они затем стали выступать у правых подкастеров и активно критиковать своих оппонентов — представителей «глубинного государства», вашингтонских «ястребов» и израильское лобби. Не исключено, что похожая судьба в ближайшее время будет ждать и их экс-начальницу. Тем более что у неё остаётся большая аудитория сторонников.

Уходя, она хочет «громко хлопнуть дверью». Процесс увольнения затянется на месяц — до конца июня. За этот период времени Габбард рассчитывает опубликовать множество разоблачений, причём по самым разным сюжетам. Начиная с убийства Джона Кеннеди и заканчивая так называемым «гаванским синдромом», фальсификациями на выборах 2020 года, биолабораториями на Украине и происхождением COVID-19.

В общем, речь идёт обо всех взрывоопасных темах, которые так активно использовали члены команды Трампа в ходе последних выборов. Правда, есть определённые сомнения в том, что это всё Габбард удастся реализовать. Есть находящиеся на поверхности факты — скажем, американское разведсообщество уже выяснило, что никакого мифического «гаванского синдрома» в природе не существовало. Под ним демократы в США имели в виду некие «облучатели», якобы используемые Россией.

Американские дипломаты на протяжении многих лет жаловались на воздействие этих «облучателей» — сначала на Кубе, а затем и в других странах. Впрочем, постфактум выяснилось, что речь шла об обычной акклиматизации. А странные звуки, которые слышали дипломаты, когда им становилось плохо, были лишь обычным стрекотом цикад.

Сейчас республиканцы в конгрессе вновь хотят завести расследование в отношении доктора Энтони Фаучи, ответственного за борьбу с пандемией в США. Его институт обвиняют в финансировании проектов по изучению коронавирусов в Ухане, в ходе которых им пытались добавлять новые свойства. Вполне возможно, что разоблачения Габбард запустят новое расследование истоков COVID-19. Для команды Трампа это станет очередным поводом для давления на Китай, хотя сейчас Белый дом уже и не в той позиции, чтобы всерьёз грозить Поднебесной.

Остальные темы остаются под вопросом — скажем, американское «глубинное государство» наверняка будет яро противиться появлению хотя бы каких-то достоверных данных об украинских биолабораториях. Представители разведсообщества США постараются это всё тщательно скрыть на фоне отставки Габбард. У неё и так в последние месяцы образовался серьёзнейший конфликт с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. В прошлом году представители Габбард даже пытались изъять в штаб-квартире ЦРУ некие документы, а незадолго до отставки главы нацразведки была информация, что уже у неё могли пройти обыски.

В целом уход Габбард сейчас представляется вполне логичным. Она дождалась завершения основной фазы войны с Ираном, так что её сложно обвинить в предательстве собственного президента в разгар боевых действий. Тулси теперь может заявлять, что его ввели в заблуждение и вынудили устроить военную эскалацию. А её задача — в публичной плоскости оппонировать вашингтонским «ястребам», что у Габбард явно получается лучше, чем аппаратная работа внутри спецслужб.

Ей на смену в руководство офиса нацразведки придут представители ЦРУ: Рэтклифф де-факто берёт под свой контроль всё американское разведсообщество. Кстати, он тоже вовремя отстранился от провала в Иране — не зря в прессе появлялись утечки о том, что глава ЦРУ перед началом конфликта советовал Трампу не устраивать эту заварушку. Рэтклифф сейчас занят переговорами с Кубой, где он пытается спровоцировать раскол элит и смену власти, и шпионажем за оппонентами США — Россией и Китаем.

В Венесуэле, где проходила во многом разведывательная, а не военная операция, Рэтклиффу удалось добиться каких-то результатов. На Кубе же американцы могут завязнуть таким же образом, как в Иране. Тем более что сейчас кубинцы ещё и могли закупить ударные дроны у третьих стран, которые они задействуют по американским военным базам в случае эскалации.

Так что риски дроновой войны — причём в непосредственной близости от США — теперь становятся вполне реальными. И это подорвёт позиции главных сторонников атаки на Кубу вроде того же Рэтклиффа.

У Габбард же появляется возможность заняться формулированием нового идеологического базиса MAGA-движения в приближающуюся эпоху посттрампизма. Оно сейчас очевидно оказалось в ценностном кризисе. Изоляционистам не нравится активность Трампа во внешней политике, а «ястребы» в конгрессе недовольны попытками Белого дома заключить сделку с Ираном на не самых выгодных для США условиях. Они считают это де-факто капитуляцией Америки.

Раскол внутри Республиканской партии усиливается в преддверии промежуточных выборов, на которых они рискуют болезненно проиграть. Начиная со следующего года фокус внимания будет смещаться в сторону следующей президентской гонки. Республиканцам в этой связи придётся определяться, куда двигаться дальше после Трампа. И в этих идеологических поисках примут участие очень многие его экс-соратники — от Такера Карлсона до Илона Маска и, конечно же, Тулси Габбард.