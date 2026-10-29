Прошедшие выборы в Израиле стали свидетельством острейшего политического раскола. Причем не только в еврейском государстве, но и у его ключевого союзника — США.

ИА Регнум

В канун выборов Белый дом так и не смог определиться с внятной стратегией в отношении набирающей обороты политической схватки внутри Израиля. Исход же голосования с отсутствием внятного победителя, скорее всего, будет усугублять эту ситуацию.

Отношения Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху резко испортились весной, когда стало очевидно, что успеха в войне в Иране ожидать не стоит. Команда Трампа винила израильского премьера во втягивании США в войну.

Нетаньяху во время визита в Вашингтон показывал Трампу презентацию с алгоритмом поэтапной смены власти в Иране и обещал очень быстро обеспечить победу в войне с Исламской Республикой.

В конце весны и первой половине лета контакты между Трампом и премьером Израиля практически полностью прекратились, Нетаньяху на время по факту стал персоной нон-грата в Вашингтоне. Потом разморозка всё же произошла, но и она стала неполноценной. Нетаньяху всячески упрашивал Трампа поддержать его на выборах, президент США какое-то время увиливал.

В итоге американский лидер всё же произнес слова поддержки, но тоже с двойным дном. Трамп надеялся использовать этот «жест доброй воли» как рычаг давления на Нетаньяху, если тому удалось бы удержаться у власти. Мол, он смог победить только благодаря поддержке США, так что теперь должен во всём следовать политике Белого дома.

Другие представители американской администрации занимали иную позицию. Скажем, вице-президент Джей Ди Вэнс еще с весны стал довольно жестко оценивать деятельность израильского лобби в США. Он уличал Нетаньяху в разрушении отношений с единственным союзником.

Тот, конечно, как-то парировал, хотя очевидно, что без поддержки США еврейскому государству придется очень нелегко.

В последнее время израильские власти заговорили о необходимости двигаться в сторону «автаркии» и становиться более независимыми от остального мира. На уровне европейских стран уже вводятся санкции в отношении Израиля, что провоцирует призывы брать пример с других подсанкционных государств и переходить, например, на проведение транзакций в криптовалюте, если не получится использовать доллар или евро.

Подобный сценарий уже не видится столь фантастическим, как раньше. В США впервые большинство населения стало негативно относиться к политике Израиля. После скорых выборов в конгресс попадут много ультралевых персонажей, которые используют антиизраильские настроения для поднятия своих рейтингов.

Яркий пример — драматичная сенатская гонка в штате Мичиган, где от демократов баллотируется египтянин — социалист и мусульманин Абдул Эль-Сайед. Он ярый критик Израиля, призывающий применять санкции и военное эмбарго, и относится к движению «демократических социалистов Америки», которое в 2025 году уже смогло избрать своего ставленника Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка.

Сейчас же поднимающие голову американские социалисты планируют сформировать в конгрессе фракцию в 30-40 законодателей из числа своих сторонников. Это менее 10% от общего числа конгрессменов, однако их будет достаточно, чтобы блокировать любые решения демократов, если те возьмут большинство на скорых выборах.

Ультралевые силы будут оказывать давление на Демпартию, требуя принимать антиизраильские резолюции в следующем созыве конгресса.

Левое крыло демократов надеется оказывать давление и на Трампа, вынуждая его останавливать конфронтацию с Ираном. Уже сейчас показательно ломаются копья вокруг военного бюджета США на 2027 год. Его должны были утвердить еще летом, но основным камнем преткновения стал вопрос дальнейшего противостояния с Ираном и углубления разведывательной кооперации с Израилем. Если военный бюджет так и не будет принят, уже в середине декабря Пентагону грозит шатдаун — приостановка работы

Заодно под вопросом и сотрудничество с израильской армией. Тем более что Нетаньяху своей политикой настраивает против себя даже самых произраильских аппаратчиков.

Скажем, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф возмущаются его нежеланием идти на серьезные уступки в рамках прекращения боевых действий в секторе Газа. Хотя они всегда были очень близки к Нетаньяху: в 90-е годы он даже часто останавливался в поместье Кушнеров, когда приезжал с визитами в Америку.

Госсекретарь Марко Рубио — тоже в прошлом произраильский «ястреб» — возмущается случаями насилия в отношении граждан США, посещающих поселения на западном берегу реки Иордан. На них нередко нападают негостеприимные израильские поселенцы, дело иногда доходит до массовых драк и побоищ.

Причем недавно под раздачу чуть было не попал конгрессмен Ро Ханна — американский социалист и критик Израиля.

Что уж говорить про остальной политический класс США за пределами команды Трампа. Те же демократы в случае возвращения к власти будут довольно серьезно пересматривать отношения с Израилем, хотя бы из-за давления своих избирателей. Да и республиканцы новой волны вроде Вэнса тоже не готовы сохранять устоявшийся порядок вещей, когда Штаты поддерживают политику Израиля в любом случае.

Поэтому сценарий мягкой смены режима в еврейском государстве и отставки Нетаньяху мог бы стать выгодным для Вашингтона в целом. На премьера можно списать весь негатив, накопившийся за последние годы в отношении Израиля. Этого и добивается местная оппозиция, которая лишила на выборах правящую коалицию большинства мест в кнессете.

Однако и ей прийти к власти будет проблематично без поддержки усиливающихся арабских партий. Израиль вполне может ждать длительный период политической нестабильности со всё новыми выборами подряд.

Страна уже переживала подобное после 2021 года — тогда всё закончилось недолгим нахождением оппозиции у власти, возвращением Нетаньяху, масштабными протестами и нападением ХАМАС.

Ситуация для Нетаньяху сложна еще и тем, что если он лишится власти, то тут же попадет на скамью подсудимых. Хотя, конечно, вполне может случиться некий «договорняк» с его выездом в почетную ссылку куда-нибудь в штат Флорида. Тем же путем уже последовал неудачливый кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару, сбежавший в Штаты.

Однако и в таком случае риски остаются: ведь демократы после прихода к власти могут выдать экс-премьера обратно на родину. Поэтому он в любом случае будет отчаянно бороться за власть.

И использовать возможную новую эскалацию против Ирана, которая может произойти после выборов в США, как повод и дальше возглавлять уже правительство меньшинства. Хотя эта авантюра в Иране уже подорвала позиции правящих сил в Израиле и, скорее всего, болезненно ударит по республиканцам в Америке.

Есть в этом определенная ирония — ведь антииранские «ястребы» в ходе операции добивались смены власти в Тегеране. А случиться она в итоге может в Израиле.