Масштабные протесты, охватившие европейские страны, могут в ближайшие месяцы перекинуться и на США. Во всяком случае такие прогнозы строят соратники Дональда Трампа, которые морально готовятся к трудной для себя послевыборной зиме.

ИА Регнум

На текущий момент беспорядки, как пожар, перекидываются с одной страны на другую. Везде есть свои специфические поводы, но общие причины примерно одинаковые.

Нынешние кризисные процессы в Европе ещё в прошлом году охарактеризовали как «революцию зумеров». Поколение, рождённое после 2000 года, впервые стало проявлять уличную активность в странах Южной Азии.

Оно сыграло ключевую роль в переворотах сначала в Бангладеш, а затем и в Непале. В дальнейшем беспорядки прокатились по Мадагаскару и ряду других африканских стран, а теперь добрались и до Старого Света.

Нет ничего удивительного в том, что наиболее остро они проходят именно в Париже. Для Франции уличные беспорядки каждые несколько лет — это вполне типичная возможность выпустить пар народного гнева.

К тому же именно в Париже демографическая картина благоволит постоянной уличной активности. Больше 20% населения мегаполиса — молодёжь; проявляется и эффект бесконтрольного притока мигрантов. Это создаёт постоянный кипящий котёл, у которого часто срывает крышку.

Однако сейчас Францию накрывают не просто привычные протесты, но настоящий идеальный шторм. Одновременно наложились сразу много негативных аспектов. Это и полномасштабный долговой кризис, вызвавший рост ставок по французским облигациям до значений в 5% и выше. Обслуживать свои долги становится всё сложнее, похожий процесс наблюдается и по другую сторону Ла-Манша, в Британии.

К тому же набирает обороты президентская гонка, в рамках которой во второй тур могут выйти правые и левые, отодвинув на задний план центристов.

Очевидно, что на фоне разгорающейся политической борьбы нынешние беспорядки — это только цветочки.

Волнения успели перекинуться на Испанию, Италию, Албанию и прочие страны Европы. Везде есть своя национальная специфика, но общий тренд недовольства действиями своего политического класса очевиден. Зумеры не видят для себя перспектив в жизни и уверены, что будут жить точно не лучше, а, возможно, хуже своих родителей.

В той же Франции уровень безработицы среди молодёжи превышает 20%, это катастрофически высокие значения. Зумеры видят, что деньги уходят на Украину или милитаризацию своих экономик, их пытаются готовить к войне с Россией. Мало кому это нравится.

Тем временем команда Трампа в США винит во всём бесконтрольную миграцию и «исламизацию» Старого Света. Республиканцы тут же подхватили тему беспорядков в Европе и задействовали её в своей агитации. Они стараются убедить избирателей в том, что аналогичные погромы будут ждать и США в случае победы демократов на выборах.

В конгрессе напрямую обратились к левым организациями внутри Америки, которые сейчас проводят протесты под лозунгом No Kings («Без королей») против Трампа. И потребовали от них не брать пример с Франции и не импортировать беспорядки в США.

Хотя многие активисты-демократы как раз воодушевлены опытом французов и уверены, что точно так же нужно раскачивать лодку внутри Америки ради борьбы с Трампом.

Консервативные круги в Штатах сходу стали уличать в организации французских беспорядков международную сеть ультралевых НКО, многие из которых функционируют и в США. Их финансирует американский бизнесмен из Кремниевой долины Невилл Сингам. Он сколотил состояние в IT-секторе, затем переехал жить в Китай и оттуда переводит сотни миллионов долларов на поддержку левых сил в Америке.

Сингам женат на создательнице движения феминисток CodePink, чья деятельность в том числе финансируется из его кармана. Кроме того, бизнесмен выделяет средства на проведение антитрамповских акций — например, беспорядков против депортационных рейдов, которые проходили в Миннесоте в начале 2026 года.

Он же поддерживает кандидатов-социалистов, которые сейчас побеждают в разных штатах на праймериз Демпартии и могут в большом количестве избраться в конгресс.

Структуры Сингама принимали участие и в координации работы ультралевых активистов, провоцировавших беспорядки в Париже и других европейских городах.

А, например, в Албании они устраивали протесты против проектов семейства Трампов по созданию там большой гостиничной зоны. Так что организаторы очевидно набираются опыта, чтобы затем реализовать его уже внутри США.

В следующем году обстановка в Америке очевидно будет накаляться. Ультралевые силы постараются через улицу оказывать давление на демократов, требуя от них устроить попытку импичмента Трампа и в целом двигаться в сторону радикализации.

К тому же запустится президентская гонка 2028 года, станут выдвигаться первые кандидаты. Выходцы из демократов точно будут вынуждены заручаться поддержкой социалистов.

На предыдущих президентских выборах Трамп смог получить рекордную для республиканцев долю голосов молодёжи, она была близка к 50%. Но с того момента очень многие зумеры в США разочаровались в проводимой политике из-за неспособности разрешить экономические проблемы.

Инфляционный кризис на фоне торговых войн и конфликта в Иране только усугубился, цены на топливо остаются на рекордно высоких уровнях.

Поэтому сейчас среди американских зумеров набирают популярность крайне левые настроения. В 2025 году именно голоса молодёжи помогли победить в гонке за пост мэра в Нью-Йорке социалисту Зохрану Мамдани.

За год на посту главы города достижений, которыми можно похвастаться, у него практически нет. Но за счёт критики Трампа и обещаний построить «светлое социалистическое будущее» Мамдани остаётся довольно популярным политиком.

На текущий момент именно молодёжь в США наиболее скептически относится к войне в Иране, поддержке Израиля или Украины и требует больше внимания уделять внутренней повестке. Поэтому на антивоенные митинги в течение весны выходили на улицы миллионы человек. Однако проходили они в основном мирно, чего нельзя сказать о беспорядках, вызванных миграционными вопросами.

Ещё весной 2025 года Лос-Анджелес пылал из-за протестов нелегалов, которых пытались депортировать. После этого федеральным агентам пришлось сдать назад.

И сейчас на пост мэра города старается избраться кандидатка-социалистка, предлагающая идеи в духе Мамдани, обещающая уменьшить стоимости жизни в целом и обеспечить зумеров доступным жильём в частности. Вряд ли у неё получится победить, но темы она поднимает очевидно наболевшие.

Устраивались беспорядки и в Миннесоте, а в следующем году они могут начаться и в других либеральных штатах, которые сейчас радикализуются в рамках борьбы с Трампом.

Так что уличная революция вполне может перекинуться из Старого Света в Новый. Тем более что у неё действительно есть организаторы и спонсоры, которые пытаются остановить «правый поворот» на Западе.

Очевидно одно: раскол между правыми и левыми будет усугубляться по обе стороны Атлантики. В условиях приближающегося электорального цикла это гарантирует очень серьёзные внутриполитические потрясения как для США, так и для Европы.

И переживут этот период турбулентности далеко не все политики из тех, кто сейчас присутствует в публичном поле.