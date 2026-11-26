Настоящая трагикомедия разыгралась вокруг скоротечного увольнения и не менее стремительного возвращения бессменного главы и основателя корпорации Nvidia Дженсена Хуанга.

ИА Регнум

Она спровоцировала нешуточный раскол в Вашингтоне и чуть было не привела к обрушению надутого до пределов ИТ-пузыря на фондовых рынках. Хуангу чудом удалось восстановиться, но спасет ли это американскую сферу высоких технологий, пока остается вопросом.

Любовные похождения бизнесмена в течение двух недель держали в напряжении всю Америку, да и немалую часть остального мира. В либеральную прессу утек компромат о связях миллиардера с однофамилицей родом из Сингапура, которая руководит компанией, поставляющей чипы в Китай в обход американских санкций.

Любовницу Хуанга тут же выставили «китайской шпионкой» — правда, при отсутствии всяких доказательств.

Быстро выяснилось, что компромат был слит в прессу силами госсекретаря Марко Рубио, одного из самых ярых антикитайских «ястребов» в нынешней администрации Дональда Трампа. Разведсообщество США уже какое-то время вело оперативное наблюдение за Хуангом и считало его отношения с сингапурской любовницей потенциально проблематичными.

Однако прямых доказательств связей женщины со спецслужбами КНР у американских контрразведчиков не было. Рубио же подтасовал данные, представил ее шпионкой и устроил грандиозный скандал.

Задачей было выбить из колоды Хуанга — пожалуй, главного представителя «прокитайской партии» в американском корпоративном сегменте. Этнический китаец родом с Тайваня, он выступал за нормализацию отношений с Поднебесной. Ведь без доступа к ее огромному рынку его глобальная бизнес-империя не смогла бы появиться. И санкционно-тарифные войны стали для него личной проблемой.

Вскоре предпринимателя обвинили в неподобающих отношениях и со своими подчиненными в Nvidia. Однако в его поддержку тут же выступили многие другие техноолигархи, включая Илона Маска. Они очевидным образом опасались, что окажутся следующими.

Внутри Белого дома же развернулась нешуточная борьба. Вице-президент Джей Ди Вэнс начал вовсю уговаривать Трампа оказать помощь Хуангу, что глава государства в конечном счете и сделал.

Основатель Nvidia вернулся на пост гендиректора, пусть теперь в ослабленном положении и с подмоченной репутацией. Лоббировать китайские интересы ему будет сложнее. Заодно под шумок правительство США ввело новые экспортные ограничения на поставку передовых чипов в Сингапур, Малайзию и Таиланд. То есть нейтральные страны, откуда продукция затем вывозилась в Китай в обход санкций.

Американские рынки на фоне скандалов знатно трясло. Только с начала октября они потеряли почти 10 трлн долларов номинальной капитализации. Одна только Nvidia лишилась почти половины своей капитализации. Хоть после возвращения Хуанга и удалось отыграть назад часть потерь.

Вновь оказались в плюсе все инсайдеры, приближенные к Белому дому. Они наверняка смогли заработать миллиарды долларов за счет потрясений на финансовом рынке.

История с Nvidia стала еще одним примером усиливающейся борьбы между Вэнсом и Рубио внутри команды Трампа. Позиции первого серьезно ослабли после провала республиканцев на выборах в конгресс. Ведь именно вице-президент заведовал электоральной стратегией. Рубио же впервые начал обходить Вэнса по рейтингам в последних опросах с прицелом на президентские выборы 2028 года.

Сразу после выборов Вэнс попытался кавалерийским наскоком вернуться в переговорный процесс по Ирану, чтобы побыстрее заключить сделку и заморозить конфликт, который во многом и привел к коллапсу республиканцев на выборах.

Однако «ястребы» вроде Рубио смогли вовремя отстранить его от переговоров. Теперь же они сами оказались под ударом из-за скандала с Хуангом, в аппаратной борьбе им достичь успеха не удалось.

Тем временем над всей этой «схваткой бульдогов под ковром» нависает тень наступающего демократического большинства в конгрессе. Представители Демпартии крайне негативно восприняли возвращение Хуанга и обещают запустить большое расследование в отношении его связей с командой Белого дома.

Вэнс в контексте скандала мог иметь личный интерес. Нужно было остановить начавшееся бегство спонсоров после разгрома на выборах. Тут и Маск вдруг стал заявлять, что никогда не имел отношения к движению MAGA. И основатели Palantir бросились отстраняться от Белого дома. Спасение Хуанга может оказаться для республиканцев неплохим подспорьем на выборах 2028 года, когда им снова понадобятся большие пожертвования от воротил Кремниевой долины.

Заодно проявляются растущие риски схлопывания пузыря искусственного интеллекта. Хаос внутри корпорации Nvidia подорвал бы позиции сразу многих ИИ-стартапов Америки, которые вполне открыто и напрямую поддерживаются чиповым гигантом.

Хуанг де-факто выстроил своеобразную финансовую пирамиду — он выделяет субсидии компаниям на рынке ИИ в обмен на то, чтобы те закупали его чипы. Очевидно, что рано или поздно эта «безотходная схема» прикажет долго жить.

Некоторые американские инвесторы сравнивают ее даже не с пузырем доткомов (бурный рост интернет-компаний в 1995–2001 гг.), а с поведением печально известной корпорации Enron, которая рухнула в начале нулевых.

Нефтяной гигант занимался мошенничеством с отчетностью, создавая большое количество фирм-прокладок, на которые списывал долги. У Nvidia финансовая составляющая гораздо лучше, но работает она отчасти схоже.

Демократы были бы совсем не против спровоцировать коллапс ИИ-пузыря в канун президентской гонки 2028 года, чтобы похоронить республиканцев. Тогда повторится сценарий нулевых — сначала победа Демпартии на выборах в конгресс, вызванная недовольством ближневосточной войной и ростом топливных цен, а затем и общий финансовый кризис.

К 2007 году общий ипотечный пузырь в США достигал 9–10 трлн долларов, из них примерно триллион приходился на рискованные кредиты, получатели которых стали банкротиться первыми. Ипотечный рынок рухнул.

Сейчас под ударом оказывается сегмент высоких технологий. На рынке ИИ крутятся десятки триллионов долларов, капитализация одного лишь стартапа Anthropic после выхода на биржу сходу превысила полтора триллиона. Правда, тут же быстро упала на треть.

Так что удар по американской экономике сейчас может оказаться более серьезным, чем два десятилетия назад. К тому же на текущий момент раздувание ИИ-пузыря составляет примерно две трети роста ВВП. Без этой подпитки Штаты сразу окажутся в стагнации, а то и в настоящей рецессии.

Тонких моментов всё равно остается много, вне зависимости от исхода скандала вокруг Nvidia. Федеральная резервная система продолжает повышать ставку, закручивая гайки для финансовых рынков из-за высокой инфляции. Белый дом может в ближайшей перспективе вернуться к торговым войнам со всем миром или устроить очередную бомбежку Ирана, что спровоцирует новые проблемы в американской экономике.

Многие проекты дата-центров будут заморожены из-за давления демократов, обещающих усилить контроль за рынком. Вопрос лишь в том, по какому сценарию пойдет схлопывание: будет это «мягкий вариант», как при крахе доткомов, или повторится масштабный кризис 2008 года.

Ясно одно — американскую экономику и политику в любом случае ожидает период очень высокой турбулентности.