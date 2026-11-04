Завершились драматичные промежуточные выборы в США. Годовая электоральная кампания привела к разгромной победе оппонентов Дональда Трампа. Демократы одерживают сокрушительную победу на выборах в обе палаты конгресса, в губернаторских гонках и на местном уровне.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако их самих вскоре после нынешнего успеха будут ждать много непростых решений, связанных и с внутрипартийным расколом, и с дальнейшей стратегией ведения дел с хозяином Белого дома.

Нынешний цикл становится вторым подряд, в рамках которого американские социологи в целом смогли правильно уловить тренды на выборах. В 2024 году они давали небольшое преимущество Трампу, в итоге последний выиграл, но увереннее, чем показывали электоральные модели.

Сейчас ситуация повторилась, только уже с демократами. Они лидировали в опросах, но в конечном счете смогли выступить еще сильнее, чем прогнозировалось ранее.

Демпартия победила практически везде и устроила даже не «синюю волну», а скорее «синее цунами», накрывшее США. Еще в рамках динамики раннего голосования по почте в преддверии дня выборов было очевидно, что демократы имеют серьезное преимущество. Республиканцы надеялись его нивелировать за счет мобилизации своего электората уже в день выборов. Но не получилось.

Появившиеся в период голосования экзитполы показали, что у республиканцев имеются серьезные проблемы буквально на всех направлениях. За них проголосовали лишь чуть больше половины белых избирателей, хотя обычно на выборах республиканцы заручаются поддержкой 60% из них.

Среди латиноамериканцев и молодежи уровень поддержки республиканцев упал до значений дотрамповских времен, около 30%. Хотя еще два года назад половина из них поддержали нынешнего президента США, что и помогло тогда Трампу легко выиграть.

Отдельный фактор — ключевые проблемы, волнующие американцев. Здесь на первом месте были как экономика, инфляция, топливный кризис, так и антикоррупционная повестка.

Сразу после закрытия избирательных участков стало понятно, что республиканцы сталкиваются с серьезными проблемами. В традиционно «красных» безопасных округах они уступают демократам или в лучшем случае идут с ним вровень. В какой-то момент даже казалось, что Демпартия может устроить переворот прямо на пороге резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и выиграет в сенатской и губернаторской гонках во Флориде.

Этого в итоге не случилось, республиканцам удалось удержать главный трампистский штат Америки. Но еле-еле. А вот во всех других ключевых штатах «партия слонов» оглушительно проиграла. В традиционно колеблющихся Северной Каролине и Джорджии демократы выиграли с разгромным результатом. Удалось им удержать верх и в Техасе, Канзасе, Огайо, Айове и Южной Каролине.

Крупнейший по населению республиканский штат, Техас впервые за почти 40 лет поддержал демократов. Причем на выборах всех уровней — и сенатском, и губернаторском, и вице-губернаторском, и прокурорском, и еще ниже.

В Канзасе не меньшая сенсация — в последний раз этот штат голосовал за демократов в сенатской гонке в далеком 1932 году. Тогда была Великая депрессия и Франклин Делано Рузвельт только-только избрался на первый срок. С того момента прошло 94 года.

В Огайо проиграл и бывший соратник Трампа Вивек Рамасвами, который недолгое время успел поработать у руля агентства DOGE, сокращавшего чиновников в Вашингтоне. Вивек умудрился оскандалиться, когда за деньги упросил мать своей конкурентки от демократов записать видео с критикой собственной дочери. Что в итоге стоило республиканцам и сенатского места в этом штате.

В Южной Каролине унизительно проиграла Дарлин Грэм — сестра уже покойного Линдси Грэма*. Попытки продолжить династию и оставаться у власти в родном штате закончились для нее провалом. На Аляске и даже в Миссисипи, на самом юге Америки, демократы тоже навязали республиканцам очень серьезную борьбу.

В целом, Демпартия по итогам выборам может рассчитывать на 250–260 мест в палате представителей и 55–56 мест в сенате. Для нее это колоссальный успех, в последний раз демократы так уверенно побеждали под занавес президентства Джорджа Буша — младшего в конце нулевых годов. Тогда им на руку играли непопулярность войны в Ираке и ипотечный крах.

Не помогли республиканцам и все их попытки сохранить свои округа за счет перерисовки, так называемого джерримендеринга. Преимущество демократов оказалось настолько серьезным, что они смогли перебороть эти практики. Теперь «партию слонов» ждет долгая и тяжелая работа над ошибками вкупе с поисками виновных в провале.

Однако в «демократической» бочке меда есть и ложка дегтя. Им удалось одержать масштабную победу, но теперь сохранить рыхлую коалицию своих сторонников будет нелегко. Республиканцы как раз и рассчитывают на то, что уже в следующем цикле им удастся выгрызть обратно свои ключевые округа и штаты, вроде того же Техаса.

К тому же в стане Демпартии будет распаляться внутренняя война между левыми и центристами. В следующем созыве конгресса, который начнет работать в январе, будет немало сторонников движения «демократических социалистов Америки». Среди них, в частности, Абдул Эль-Сайед — египтянин, мусульманин и ультралевый по взглядам, избравшийся новым сенатором от Мичигана.

Левые будут двигать демократов в более радикальную сторону, в то время как центристы хотели бы просто сосредоточиться на расследованиях деятельности Трампа и никак статус-кво в Вашингтоне не менять. Внутренний раздрай в стане демократов будет на руку Белому дому, который постарается играть на этих противоречиях.

Идеологический раскол во всей красе проявится и в ходе стартующей президентской гонки, которая начинается сразу после выборов в конгресс. Сейчас на рынках прогнозируют успех сенатора Джона Оссоффа от Джорджии, он считается центристом, который одновременно умеет заигрывать и с левыми настроениями. Однако не факт, что Оссофф сможет пережить сезон праймериз и выиграть у поднимающих голову социалистов.

Трамп же готовится активно использовать право вето против всего, что ему будет навязывать следующий демократический конгресс. Раскол в Вашингтоне будет только обостряться на фоне противостояния законодательной и исполнительной властей.

Сейчас особое ликование раздается со стороны многих европейцев и украинцев, полагающих, что успех демократов вернет Америку в некую «старую нормальность». Однако их будет ждать холодный душ в тот момент, когда выяснится, что и для Демпартии сейчас украинская повестка уже не имеет ключевого значения. Тот же Иран волнует их гораздо больше.

А вот Трамп после выборов вполне может начать действовать резче по отношению к своим оппонентам по другую сторону Атлантики. Ведь его больше не ограничивают никакие электоральные факторы.

*Внесен в список террористов и экстремистов