Пентагон завяз в остром институциональном расколе на фоне кризисов на всех направлениях.

ИА Регнум

Очередной конфликт Дональда Трампа и киевской власти может ускорить перетряску европейского командования США, которое сейчас лишается своих главных аппаратчиков. А именно оно заведует операциями на украинском фронте.

К тому же впереди возможна эскалация с Ираном, которая станет новым стресс-тестом для Пентагона.

Дизельная сделка с Россией вызвала настоящую истерику на Украине и в Европе. Лоббисты Киева сейчас готовы идти на конфронтацию с Трампом, пытаясь использовать украинскую карту для вмешательства в предстоящие выборы в США.

Однако они играют с огнем. У Белого дома сохраняется немало рычагов давления на Украину, среди которых передача оружия через европейские страны и обмен разведданными между Пентагоном и ВСУ.

Уже больше года действует программа PURL, в рамках которой украинцам были проданы американские вооружения на сумму примерно в семь миллиардов долларов. Речь идет в первую очередь об авиабомбах, высокоточных боеприпасах для систем HIMARS и противоракетах для комплексов Patriot.

Однако команда Трампа в любой момент может ввести экспортные ограничения на отправку оружия на украинский фронт.

К тому же у Белого дома есть очевидный повод — кризисная ситуация на Ближнем Востоке, которая и не думает разрешаться. Сейчас регион завис в состоянии шаткого баланса, США и Иран ведут противостояние за контроль над Ормузским проливом.

Уже проявляется тренд на эскалацию — только за последние дни сразу три американских супертанкера были атакованы иранскими ракетами. Причем Тегеран впервые стал наносить удары по судам, не пытающимся выйти из Персидского залива.

Трамп прозрачно намекает на возможность возобновления ударов по Ирану сразу после предстоящих 3 ноября выборов в конгресс. До дня голосования войны, очевидно, не будет, учитывая ее непопулярность в американском обществе.

При этом арсеналы Пентагона остаются крайне ограниченными. Американцам вновь придется за короткий период времени спускать боекомплекты, которые они накапливали месяцами.

Так что украинские лоббисты выбрали самый неудобный для себя момент, чтобы разругаться с Белым домом. Сейчас появляется вполне объективная причина сократить поставки оружия на Украину, если понадобится переключиться на защиту собственных баз на Ближнем Востоке.

Не все такому развитию событий обрадуются. Возмущаться будут как европейцы, так и аппаратчики Пентагона, ответственные за украинское направление. Но последних ожидают чистки и отставки.

Уже были уволены многочисленные генералы и командиры, которые с 2022 года в рамках европейского командования США занимались военной подготовкой украинцев.

В ближайшее время ожидается сокращение сразу на 20% раздутого штата высшего офицерского состава Пентагона. Формальным основанием называется желание оптимизировать военную структуру и устроить дебюрократизацию, а заодно сократить госрасходы.

Однако есть и очевидный политический фактор. Многие генералы и адмиралы на своих постах де-факто превращаются в лоббистов, которые заинтересованы в том, чтобы их направления получали как можно больше средств и внимания.

Побороть это военное лобби довольно сложно. Яркий пример — та же Украина, которая продолжает получать оружие и разведданные, хоть и находится в кризисных отношениях с Трампом.

Белый дом старается устроить чистки, чтобы уже всерьез заняться реформированием присутствия в разных частях света. Европа может оказаться среди главных проигравших. Уже сейчас обсуждается возможность сокращения на 40% военного контингента США в странах континента до значений даже ниже, чем были до 2022 года.

Сейчас в Старом Свете находятся порядка 80 тысяч американских военных, часть из них уже начали выводить из Германии и Прибалтики в Штаты. Заодно Пентагону пришлось отвести все свои стратегические бомбардировщики с аэродромов Британии, откуда они взлетали для ударов по Ирану.

Недавний инцидент на английской авиабазе Фэрфорд заставил американских военных забеспокоиться о сохранности своей дорогостоящей техники.

При этом руководство Пентагона в Европе, наоборот, хочет строить там новые объекты и наращивать присутствие в Польше и Прибалтике. Подобные планы явно входят в противоречие с повесткой Белого дома, который хочет направить побольше ограниченных военных ресурсов из Старого Света на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион.

Военный истеблишмент США надеется пересидеть Трампа, пережить любые чистки и дождаться возвращения демократов к власти. Однако если это и произойдет, то нескоро. И никто не может им гарантировать, что речь пойдет о либералах образца Джо Байдена или Хиллари Клинтон. Скажем, для условного Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, азиатское направление тоже будет очевидно приоритетнее, чем европейское.

Все эти политические баталии внутри Пентагона лишь отдаляют решение системных проблем, с которыми сейчас сталкивается американская военная машина.

Ей нужно, во-первых, научиться воевать в новых условиях, с массовым применением дронов, причем авральными темпами. И заодно начать выпускать вооружения в должном объеме, чтобы закрывать хотя бы свои нынешние потребности в боеприпасах.

И то и другое пока что представляется невыполнимым для Вооруженных сил США. Дроновую революцию в Пентагоне проспали, без собственного опыта участия в наземном конфликте высокой интенсивности научиться воевать в современных условиях американцы вряд ли смогут.

А развитию ВПК мешают структурные проблемы экономики Штатов, которая десятилетиями жила в условиях деиндустриализации, размывания технологической базы и нехватки инженерных кадров.

Недавно министр войны Пит Хегсет, отвлекшись от любимых выступлений про тестостерон, невольно упомянул еще одну болевую точку Пентагона. Это плачевное состояние обширной инфраструктуры, оставшейся в наследство со времен холодной войны. Многочисленные базы, где расквартированы американские солдаты, на протяжении десятилетий толком не модернизировались.

Еще в эпоху Байдена счетная палата США провела аудит состояния американских баз и пришла в ужас от увиденного. Казармы напоминают приюты для бездомных, военнослужащим приходится жить в тотальной антисанитарии — с тараканами, крысами и плесенью.

На отдельных базах в казармы пробираются наркоманы, где устраивают свои точки для производства запрещенных веществ. Никто этому даже не препятствует.

Теперь предлагается вместо восстановления старых баз впервые за 30 лет построить новые. Времени точно уйдет немало, как и денег. К тому же бюджет Пентагона на 2027 год так и не согласован, демократы его блокируют, не желая выделять средства на продолжение войны в Иране.

Политический раскол в Пентагоне, которому в декабре–январе грозит шатдаун, явно будет только усугубляться. И продолжать ослаблять военные позиции США во всём мире.