Новый коррупционный скандал сотрясает Америку. Заведено федеральное расследование в отношении губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома — одной из ключевых фигур в стане Демпартии.

ИА Регнум

Его жену уличают в получении пожертвований от представителей крупного бизнеса в родном штате, которые стремились выиграть выгодные для себя господряды.

Скандал вокруг Ньюсома может перевернуть с ног на голову все нынешние тренды набирающей обороты президентской гонки 2028 года в США.

Ньюсом — кровь и плоть демократического истеблишмента Калифорнии. Он успел дважды избраться мэром Сан-Франциско, долгое время работал вице-губернатором штата и затем в 2019 году сам его возглавил. Сейчас Ньюсом досиживает второй губернаторский срок, который истекает после ноябрьских выборов, и затем думает сходу податься в президентскую гонку.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Ньюсом превратился в одного из главных представителей «движения сопротивления» новым вашингтонским властям.

На уровне своего штата он вечно судился с администрацией Трампа, издевался над официальной повесткой Белого дома в соцсетях. И дал отпор республиканцам после начала кампании «джерримендеринга» по перерисовке округов на выборах в конгресс.

В Техасе республиканцы добавили себе пять новых округов, в ответ на что симметричные меры предприняли демократы в Калифорнии, где они лишили своих оппонентов тех же пяти округов.

В предварительных опросах на 2028 год Ньюсом идет нос к носу с основным кандидатом от республиканцев Джей Ди Вэнсом. Конечно, впереди еще партийные праймериз и основная часть президентской гонки, однако губернатор уже заранее пытается застолбить за собой позицию лидера Демпартии.

И тут на восходящем тренде его «подрезают» антикоррупционным расследованием. Причем, судя по боевому настрою федеральных прокуроров, дело действительно пахнет жареным: они смогли склонить к сотрудничеству бывшую главу аппарата Ньюсома, которая признала себя виновной в мошенничестве и уходе от налогов. После такого перепугались уже очень многие лоббисты и «решальщики» в правительстве штата.

Причем удар приходится одновременно и по Ньюсому, и по его вероятному преемнику на губернаторском посту Хавьеру Бесерре. Последний успел побыть конгрессменом от Калифорнии, потом сменил Камалу Харрис на посту генпрокурора штата, когда та пошла в вице-президенты. Затем Бесерра поработал еще и министром здравоохранения в администрации Джо Байдена.

Теперь же выясняется, что из бюджета его предвыборного штаба нелегальным образом были выведены сотни тысяч долларов.

Калифорния — де-факто однопартийный штат, там властвуют демократы, и реальная политическая конкуренция почти отсутствует. Нет ничего удивительного в том, что и уровень коррупции в калифорнийской политике зашкаливает.

При желании за взяточничество можно «принять» кого угодно. Необычно лишь то, что сейчас антикоррупционный процесс затронул самых видных демократов, которые привыкли считать себя неприкасаемыми.

Ньюсом уже отчаянно пытается предстать «жертвой режима Трампа» и политизированного правосудия. Хотя возникает вопрос: почему Трампу нельзя судиться с демократами после того, как они сами завели против нынешнего президента США сразу четыре уголовных дела в предыдущие годы? Ему тогда еле удалось отбиться и не оказаться за решеткой.

Есть и другой момент — расследование против Ньюсома начали летом 2024 года, когда у власти в Вашингтоне были демократы во главе с Байденом. Причем именно тогда главу аппарата губернатора заставили носить на теле прослушивающее устройство. И неизвестно, сколько всего интересного за это время она умудрилась записать.

В фокусе внимания прокуроров оказались либеральные неправительственные организации, которыми заведует жена Ньюсома Дженнифер. Известно как минимум про две из них — это «Проект партнеров Калифорнии» и «Проект представительства». Они занимаются продвижением так называемого гендерного равенства и, в частности, устраивают давление на компании, где в советы директоров входит мало женщин.

Получается простая и примитивная схема. Калифорнийскому бизнесу нужно показывать свое соответствие «прогрессивным ценностям». Он заливает деньги в некоммерческие структуры жены губернатора, получает от них политическую индульгенцию и затем претендует на госконтракты. Вероятно, такая система работала на протяжении многих лет, но в один момент она всё же сломалась.

Кто-то из недовольных бизнесменов мог нажаловаться в прокуратуру на вымогательство. Или же сыграла роль внутренняя грызня за бюджетные контракты в стане демократов. Факт остается фактом — теперь семья Ньюсома и всё его ближайшее окружение оказываются в эпицентре самого крупного коррупционного скандала последних лет в Калифорнии.

Республиканцы радостно потирают руки. У них появляется возможность выбить из будущей президентской гонки одного из самых сильных демократов, причем еще даже до официального старта предвыборной кампании. Многие демократы же, которые только начали было консолидироваться вокруг фигуры Ньюсома, рискуют остаться не у дел.

Это хорошие новости и для всех оппонентов губернатора Калифорнии в рядах Демпартии. О себе вновь заявляет Камала Харрис — бывшая вице-президент и неудачливый кандидат на выборах 2024 года не отказалась от политических амбиций. Хотя ей будет крайне сложно убеждать партийных спонсоров жертвовать деньги после того, как она впустую истратила полтора миллиарда долларов в ходе президентской кампании и проиграла.

Но проблемы Ньюсома даже в большей степени скажутся на позициях ультралевых сил, поднимающих голову внутри демократического лагеря. После избрания Зохрана Мамдани мэром Нью-Йорка очень многие представители его движения — «Демократических социалистов Америки» — стали побеждать на праймериз и выборах разного уровня.

Только за последнее время социалисты избрали своего мэра в Сиэтле и Вашингтоне, имеют шансы победить в Лос-Анджелесе. И параллельно забрали под свой контроль много округов по всей Америке — от Колорадо до Нью-Йорка. Представительница ультралевых Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен от Бронкса и Квинса, по рейтингам уже стала третьим по популярности кандидатом на президентских праймериз Демпартии после Ньюсома и Харрис.

В целом тренд на идеологическое полевение демократов уже вовсю проявляется. Даже Ньюсом, хоть он и центрист, вынужден заигрывать с социалистами. Недавно он предложил ввести отдельный налог на всех американских миллиардеров и ограничить их право передавать в наследство свои активы. Впрочем, социалисты хотят зайти еще дальше и просто начать отбирать активы олигархов, связанных в первую очередь с республиканцами.

Так что ультралевым активистам скандалы вокруг представителей демократической элиты на руку. Они могут представлять весь политический класс США коррупционерами, которых нужно выносить вперед ногами на праймериз и выборах.

Республиканцы же надеются за счет гражданской войны среди демократов укрепить свои позиции, которые были ослаблены неудачами Трампа в Иране и на других направлениях. Хотя у них проявляется не меньший идеологический раздрай между неоконами и сторонниками MAGA.

Ясно одно: предстоящая президентская гонка обещает много сюрпризов, уже сейчас она становится одной из самых скандальных в современной истории. А на этом фоне политический раскол Америки будет и дальше усугубляться.