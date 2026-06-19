В Вашингтоне случилась тихая и почти незаметная революция. Конфликт администрации Дональда Трампа с конгрессом привел к непродлению действия секции 702 акта FISA.

ИА Регнум

Этот закон, принятый в далеком 1978 году, позволяет разведсообществу США заниматься слежкой за иностранной активностью на родной земле. Он нынче стал камнем преткновения в политических войнах внутри Америки, многие оппоненты FISA указывают на его очевидную неконституционность. Но только сейчас им удалось заблокировать действие закона на уровне законодательной власти.

Еще в середине нулевых годов стало известно о широкомасштабной кампании шпионажа за американцами, устраиваемой спецслужбами США под предлогом поиска иностранных агентов. Тогда — на фоне войны с терроризмом — конгрессмены не решились ее прекращать. Вместо этого разведсообщество наделили официальным правом шпионить без судебного ордера за всеми, кого уличают в связях с другими странами.

Значимой вехой стали разоблачения Эдварда Сноудена в 2013 году, когда тот вскрыл масштабы слежки АНБ за миллионами американцев. Их почтовые сообщения прочитывались, аккаунты в соцсетях взламывались, телефонные звонки прослушивались. Спецслужбы упивались своей безнаказанностью и шпионили за всеми подряд без оглядки на законы.

С того момента предпринималось немало попыток ограничить деятельность разведсообщества. Но всякий раз безрезультатно. Ситуация достигла точки кипения уже после переизбрания Трампа на второй срок. Демократы и некоторая часть республиканцев смогли успешно заблокировать продление действия акта FISA, что внезапно лишило всяких юридических оснований внесудебную слежку за американцами и иностранцами на территории США.

Причем решение по FISA стало промежуточным итогом длительных политических баталий, исход которых до сих пор не предрешен. А там уже образовался настоящий клубок противоречий. Началось всё с хаотичной отставки Тулси Габбард с поста главы нацразведки США. Она давно чувствовала себе не в своей тарелке. Габбард была противницей войны в Иране и вошла в конфликт с «ястребами», особенно — с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом, одним из серых кардиналов Вашингтона.

Габбард ушла с поста, громко хлопнув дверью. И опубликовала очень много разоблачений — в частности, о деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Сразу после ее отставки президент объявил о кандидатуре следующего главы нацразведки, им стал финансист и девелопер Билл Пульт. Он до этого руководил ипотечным рынком.

Пульт — в полной мере лоялист Трампа, готовый создавать любые проблемы оппонентам Белого дома. На своем предыдущем посту он заводил расследования в отношении видных демократов, пытаясь их уличить в ипотечном мошенничестве. Впрочем, дела всякий раз разваливались. Назначение Пульта вызвало настоящий скандал в конгрессе, многие законодатели наотрез отказались поддерживать его кандидатуру.

Чуть позже глава государства поменял своего назначенца и выбрал другого кандидата — юриста и прокурора Джея Клейтона. Однако в самый последний момент Белый дом вдруг отменил слушания с его участием в конгрессе. Президент требует продлить полномочия спецслужб и заодно принять его законопроект о проведении избирательной реформы, которая бы ужесточила контроль за почтовым голосованием.

Иначе исполняющим обязанности всё же станет Пульт, и демократы боятся, что он тут же начнет шпионить за оппонентами команды Трампа. Заодно в подвешенном состоянии находится и заключенная сделка с Ираном, ведь ее теоретически стоило бы ратифицировать в конгрессе. Но на фоне нынешнего накала политических войн добиться этого будет нелегко.

Ситуация кажется практически безвыходной. Тем временем, пожалуй, ключевое положение акта FISA перестает действовать. Американские спецслужбы оказались ввергнуты в самый настоящий конституционный кризис. Ведь теперь любые практики внесудебной слежки могут запросто признать незаконными.

Почтовые сервисы, телефонные компании, соцсети больше не обязаны делиться информацией с разведсообществом США в отсутствие судебного ордера. А каналы обмена данными в автоматическом режиме давным-давно налажены, отключать их явно никто не собирается. Если конфликт главы Белого дома с конгрессом затянется, мы точно увидим и первые серьезные судебные иски, направленные против неуемных американских спецслужб.

В то же время офис главы нацразведки, координирующей деятельность всех 17 американских спецслужб, де-факто перестал функционировать. Внутри ФБР продолжаются чистки, как и в Пентагоне. Министерство внутренней безопасности DHS месяцами сидело без денег из-за нежелания демократов финансировать работу миграционной полиции, устраивающей рейды по всей Америке. Им в итоге кое-как выделили средства в конгрессе, но только спустя много месяцев бесконечных баталий.

Остаются АНБ и ЦРУ. Последнее сейчас проявляет невероятную активность, особенно в латиноамериканском регионе. Не зря директор управления самолично посещал Кубу в надежде спровоцировать на острове раскол элит и мягкую смену власти. Хоть это у него и не получилось. Рэтклифф постарался отстраниться как от войны с Ираном, так и от заключения сделки, не желая ассоциироваться с трудностями администрации.

Команда Трампа долгое время обвиняла спецслужбы в превышении должностных полномочий и политизации работы. И имела все основания — достаточно вспомнить хотя бы пресловутый «Рашагейт» 2016 года, когда с отмашки Барака Обамы ФБР вело шпионаж за кампанией конкурента, пытаясь найти мифические связи с Россией. Не забыты и скандалы времен Джо Байдена, когда вскрылись масштабы цензуры в соцсетях. Причем занимались ею прикомандированные сотрудники спецслужб внутри IT-гигантов США.

Толком провести серьезное реформирование разведсообщества Белый дом так и не смог. И вряд ли успеет это сделать до предстоящих выборов в конгресс, а после них возможности президента будут ограничены. Но ему вполне успешно удается добивать потенциал американских спецслужб и просто-напросто хаотизировать их работу. То ли еще будет в следующие два с половиной года.

Однако есть для властей и очевидные риски — ответственность за любую оплошность спецслужб, например пропущенный теракт, будет возлагаться лично на Трампа. Не говоря уже обо всех неприятных последствиях, если это всё же произойдет. Скажем, на днях стало известно о попытке устроить нападение при помощи дронов в ходе проведения боксерского поединка UFC на лужайке Белого дома. Чудом удалось избежать теракта, а он вполне мог привести к массовым жертвам.

В конечном счете полномочия спецслужб в деле слежки за американцами, вероятно, продлят, хоть и не без труда. Однако даже такие базовые вещи, которые лет десять назад на автомате проходили в конгрессе, теперь провоцируют мощное противодействие. И это еще одно олицетворение раскола политической системы США, который будет только усугубляться с приближением нового выборного цикла.

И там Америка вряд ли избежит очередных скандалов в связи с политизацией разведсообщества и попытками шпионить за теми или иными кандидатами. Уже негодует Гэвин Ньюсом. Губернатор Калифорнии и один из ведущих демократов в следующей президентской гонке обвиняет команду Трампа в слежке за его семьей и прокурорском прессинге.

Так что американские спецслужбы всерьез и надолго превращаются в арену политического противостояния, которое неизбежно будет снижать эффективность их работы.