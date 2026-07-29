Биньямин Нетаньяху превращается в персону нон-грата в США. Визит израильского премьера в Америку проходил в очень сумбурной обстановке.

ИА Регнум

За последние полгода это второй приезд лидера Израиля в Штаты. Он посещал Вашингтон в феврале, перед самым началом войны с Ираном, которую Нетаньяху и пролоббировал. С того момента Дональд Трамп много месяцев всячески избегал личных встреч с Биби (прозвище израильского премьера).

Представители Белого дома винят лично Нетаньяху в затягивании их в ближневосточное болото, из которого они теперь не могут выбраться.

Тот в феврале пообещал быструю и безболезненную операцию по смене режима в Иране и даже представил список потенциальных новых лидеров страны, которые были бы договороспособны.

В итоге планировавшаяся изначально как двухнедельная кампания вылилась в уже пятимесячную войну, конца и края которой не наблюдается. И съедает она всё больше ресурсов Пентагона.

Показательно, что в самый момент визита Нетаньяху в США Иран нанёс очередные удары по американским военным базам.

А вот ответных атак не последовало: видно, что Штаты уже вынуждены беречь дефицитные запасы ракет, лишь бы полностью без них не остаться.

Сейчас представители Пентагона и ЦАХАЛ обсуждают перспективы ударов по ядерным объектам Ирана. Эта тема наверняка поднималась и на переговорах Трампа с Нетаньяху. Однако риски такой операции большие, Белый дом колеблется.

Перед приездом премьера Израиля в США вспыхнула любопытная внутриполитическая полемика. Мэр-социалист Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил за арест Нетаньяху, как только тот приземлится в Америке, по иску Международного уголовного суда.

Трамп пообещал обеспечить безопасность израильского премьера. Хотя тут же вышли опросы, согласно которым почти половина американцев поддерживают арест Нетаньяху. Даже среди республиканцев около трети обвиняют его в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Нетаньяху в Штатах приходилось постоянно прятаться от толп пропалестинских протестующих, которые кричали, что он не скроется от правосудия за геноцид.

Отношение к Израилю и Нетаньяху в США за последние годы сильно ухудшилось. Впервые в современной истории большинство американцев стали негативно воспринимать действия этой страны. Демократы вообще вовсю упражняются в антиизраильской повестке, активно используя её в предвыборной агитации.

Особенно усердствует левое крыло Демпартии, которое олицетворяет Мамдани. Оно требует ввести военное эмбарго против Израиля, а также объявить санкции в отношении членов кабинета Нетаньяху.

В следующем созыве конгресса у левых сформируется фракция в 25-30 законодателей. Этого достаточно, чтобы заставить остальных демократов считаться. Социалисты надеются воспользоваться антиизраильскими настроениями в американском обществе, чтобы повлиять на следующий электоральный цикл и попытаться прийти к власти.

Всё более негативно Израиль стали воспринимать и представители MAGA-фракции в американской политике. Не зря Стив Бэннон, один из идеологов трампизма, открыто заявил, что каждый визит Нетаньяху в США приводит к катастрофе.

Сторонники MAGA не могут простить Биби втягивания в войну с Ираном, которая сожгла слишком много их политического капитала.

Израильские лоббисты с растущей обеспокоенностью ожидают предстоящие выборы в конгресс. Нетаньяху уже заранее предлагает США сократить до минимума прямые военные транши Израилю в размере трёх-четырёх миллиардов долларов ежегодно.

Для ЦАХАЛ они не критичны, гораздо хуже будет, если начнутся перебои с поставками комплектующих для истребителей или авиабомб. Военное эмбарго США быстро ввергнет израильскую армию в кризис.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рекомендовал Нетаньяху не проявлять лишней активности в Вашингтоне, чтобы не терять поддержки своего единственного оставшегося союзника.

Однако премьер Израиля находится в крайне тяжёлом положении. За последнее время Трамп заключил в обход него две ближневосточные сделки, которые затрагивают интересы еврейского государства.

Первая касается предоставления истребителей пятого поколения F-35 Турции, а вторая — доступа Саудовской Аравии к ядерным технологиям. Лоббисты Израиля опасаются, что это нивелирует военное преимущество ЦАХАЛ на Ближнем Востоке. К тому же ранее предполагалось заставить Эр-Рияд признать еврейское государство, чего не случилось.

Попытки Нетаньяху сорвать подписание обеих сделок не прошли незамеченными в Белом доме. Они ещё сильнее ухудшили отношение к израильскому премьеру в аппарате Трампа.

Многие в Вашингтоне уже рассматривают Биби как хромую утку, которая может досиживать буквально последние месяцы на премьерском посту.

В октябре в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, на которых позиции правящей партии «Ликуд» и её партнёров по коалиции являются довольно шаткими.

Оппозиционные силы, которые возглавляют Нафтали Беннет и Яир Лапид, тоже во многом раздроблены. Однако они надеются суммарно набрать больше мест, чем сторонники Нетаньяху, и затем создать некое коалиционное «правительство национального спасения».

Представители команды Трампа уже провели неофициальные переговоры с израильской оппозицией. Но поддерживать её не торопятся, опасаясь, что в таком случае Нетаньяху учинит ещё какую-нибудь авантюру вроде бомбёжек ядерных объектов Ирана в одиночку без одобрения США.

Да и прошлые попытки Трампа повлиять на исход выборов в других странах заканчивались в основном неудачно. Достаточно вспомнить Виктора Орбана в Венгрии, которому это даже вышло боком.

Старый произраильский консенсус, который когда-то скреплял американское общество, постепенно уходит в прошлое. Это будет иметь долгосрочные и крайне негативные последствия для Израиля, кто бы там ни стал новым лидером.

Ведь зависимость от США колоссальна, она проявляется и в военно-технической сфере, и в финансах, и в целом в экономике. Только уникальный доступ к американским рынкам позволил Израилю избежать серьёзного кризиса после событий 7 октября и начала войны с ХАМАС.

Трансформация настроений в США будет всё больше проявляться со сменой поколений в американской политике. Представители бэби-бумеров, которым сейчас по 60-80 лет, пока продолжают доминировать в Вашингтоне и в целом по инерции воспринимают Израиль довольно позитивно.

А вот молодое поколение американцев, зумеры и миллениалы, уже крайне скептически относятся к перспективе дальнейшей его поддержки. Причём это актуально и для демократов, и для республиканцев.

Война в Иране сильно травмировала американское общество, от этого теперь долго придётся отходить. Любой следующий президент будет пытаться меньше внимания уделять Ближнему Востоку, чтобы не оказаться в той же ловушке.

Монархии Персидского залива уже поняли, куда дует ветер, и стараются сократить свою зависимость от Америки. Израилю же деваться некуда, нужно продолжать заставлять Вашингтон заниматься ближневосточной повесткой.

Ведь если фокус внимания США окончательно уйдёт на другие направления вроде Азии и Латинской Америки, Израиль окажется де-факто в настоящей изоляции.