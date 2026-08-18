Полугодовая эпопея с войной против Ирана спровоцировала полномасштабный кризис на военно-морском флоте США. Матросы одного из американских авианосцев, дислоцированных на Ближнем Востоке, устроили шумную медийную кампанию, требуя вернуть их обратно домой.

ИА Регнум

Всё сильнее проявляется разложение военной машины США, которая оказалась полностью неподготовленной к нынешнему конфликту.

Ещё весной разразился большой скандал вокруг обстановки на самом современном американском авианосце «Джеральд Форд». Там вспыхнул пожар в прачечной, который не могли потушить более 30 часов. Несколько сотен кают сгорели дотла.

Сходу появились подозрения, что авианосец мог стать жертвой атаки со стороны Ирана. Но была и другая теория — моряки специально подожгли свой авианосец, пытаясь выразить недовольство участием в войне и вынудить командование отправить их восвояси.

Сейчас под ударом оказался уже авианосец «Авраам Линкольн». Он почти год без ротации участвует в операции на Ближнем Востоке. Многие моряки, запертые в своих трюмах, всё это время не видели солнечного света. Проявляются перебои с питанием из-за логистических неурядиц.

До авианосца не доходят посылки от родственников военнослужащих. Стандартный срок боевого дежурства авианосца — 6-8 месяцев — уже давно превышен. Но с заменой корабля тоже есть серьезные проблемы.

Большинство американских авианосцев нынче находятся на ремонте. В момент, когда разгорелся скандал вокруг «Авраама Линкольна», Пентагон принял решение отправить вместо него к берегам Ормузского пролива авианосец «Джордж Вашингтон». Тот пришлось перетягивать из Южно-Китайского моря.

Теперь США полностью лишились присутствия своих авианосных групп в азиатском регионе. Да и «Джордж Вашингтон» тоже давно требует ротации — он стоит на дежурстве более 200 дней.

Кризисные моменты в американских ВМС накапливались довольно давно, война с Ираном их лишь обнажила и резко усугубила. Скажем, Пентагон вынужден переносить списание самого старого авианосца «Нимиц», хотя тот давно пребывает в плачевном состоянии.

Следующий авианосец — «Джон Кеннеди» — обещают спустить на воду в 2027 году. Его должны были принять на вооружение еще четыре года назад. Но сроки постоянно сдвигались.

Сейчас Пентагон списывает больше старых кораблей, чем получает новых. Размер же американского военного флота неуклонно уменьшается, он уже составляет менее 300 кораблей. Авианосцы достраивают с шестилетней задержкой, не менее сложная ситуация с подлодками и эсминцами.

А впереди еще «героические попытки» построить «золотые линкоры» имени Дональда Трампа стоимостью в десятки миллиардов долларов каждый. Военные эксперты США опасаются, что они вообще не увидят свет.

Весной к берегам Ирана еще отправляли большой десантный корабль USS Tripoli с несколькими тысячами морпехов. Летом его без особых фанфар тихо вернули обратно в пункт базирования в Японию. На этом попытки устроить наземную операцию в Ормузском проливе закончились.

Моральный дух морпехов, скорее всего, тоже находился на самом дне после многомесячного сидения в Индийском океане. Любая потенциальная высадка привела бы к большим потерям среди американских военных.

Всё сильнее обостряется кризис с нехваткой ракет и боеприпасов в арсеналах Пентагона. У него осталась от силы половина от довоенного количества ракет «Томагавк». А производится их менее сотни ежегодно.

Почти все дальнобойные ракеты ATACMS и пришедшие им на смену PrSM были истрачены. Противоракет PAC-3 осталось менее трети от предыдущих запасов. Выпускать больше вооружений же американский ВПК не в силах.

Монополизированный до предела военно-промышленный сектор США оказался попросту не готовым к внешним шокам вроде конфликта в Иране. Оборонные гиганты Америки привыкли выпускать штучный товар и тратить львиную долю своей прибыли на финансовые операции — выплаты дивидендов инвесторам и скупку собственных акций на бирже.

До сих пор на это уходит в разы больше денег, чем на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы или расширение военного производства. И даже появление новых заводов не гарантирует увеличения выпуска оружия. Ведь зачастую проявляется нехватка компонентов, сырья, а также квалифицированной рабочей силы. Немалую роль сыграли торговые войны с Китаем, последствием которых стали перебои с поставками большого количества товаров из Поднебесной.

Весь американский ВПК нынче находится под китайскими санкциями. Выяснилось, что его производственные цепочки на 75% зависят от продукции из КНР. Хоть формально объявлен курс на импортозамещение, в реальности реализовать его не получается. Военные гиганты США даже вынуждены сдавать в переработку очки ночного видения и танковые триплексы, пытаясь извлечь оттуда дефицитные редкоземельные металлы.

Отдельный фактор — усиливающийся раскол в Вашингтоне. Конгресс ушел в летний отпуск, так и не выделив администрации Трампа никаких денег на пополнение военных запасов или продолжение кампании против Ирана.

В сентябре законодатели будут отчаянно пытаться согласовать военный бюджет на следующий налоговый год, который стартует 1 октября. Демократы в сенате блокируют следующий бюджет Пентагона, требуя от Трампа сворачивать войну в Иране. Без денег и ресурсов долгое время продолжать операцию будет просто нереально.

Сейчас очевидный раскол проявляется и внутри самой команды Белого дома. Оставшиеся «ястребы» в окружении американского президента строят планы «финальной операции» против Ирана в канун Дня труда, который отмечается в США в первый понедельник сентября. Однако даже по их оценкам военных ресурсов хватит лишь на полторы-две недели кампании.

Реалисты призывают Трампа вернуться к переговорам и пойти на уступки, чтобы успеть вовремя выйти из войны в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. Трамп же занял скорее срединный подход — к боевым действиям он не прибегает (17 августа было продлено соглашение о прекращении огня, сообщили СМИ), но и от кампании давления на Иран не отказывается.

Впрочем, морская блокада Ормуза пока никак американцам не помогла. Наоборот, они сами испытывают проблемы из-за роста топливных цен в США и истощения своих стратегических нефтяных резервов.

В ближайшее время Белый дом может попытаться ввести вторичные санкции в отношении китайских банков, которые проводят транзакции за покупку иранской нефти. Однако это спровоцирует Пекин ответить симметрично и усилить свои санкции против промышленного сектора США. То есть с производством ракет и вооружений всё будет еще хуже. Образуется замкнутый круг, выбраться из которого не получается.

В 90-е годы США в рамках своей военной доктрины ставили задачей возможность ведения двух крупных региональных войн одновременно. Опыт с Ираном показал, что сейчас Америка неспособна выиграть даже в одной войне, причем с оппонентом намного слабее себя по потенциалу.

Негативные последствия же авантюры в Иране будут долгоиграющими. На восполнение запасов вооружений уйдет не менее пяти-семи лет, чем будут пользоваться все ключевые конкуренты США — например, Китай.

Американская счетная палата установила, что итоговая стоимость войны в Иране составит сотни миллиардов долларов. И она тяжким грузом ляжет на бюджет, который и так сталкивается с долговыми проблемами.

Не говоря уже о колоссальных репутационных потерях. Авианосцы с бунтующими моряками — так и запомнится будущим поколениям конфликт США с Ираном, который на глазах у всех обнажил неспособность Вашингтона демонстрировать свою мощь — или хотя бы её иллюзию.