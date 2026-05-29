Настоящее политическое землетрясение на наших глазах происходит во втором по значимости американском штате — Техасе. На республиканских праймериз разгромно проиграл действующий сенатор Джон Корнин, представлявший Техас в Вашингтоне на протяжении практически четверти века. Причём немалую роль в его поражении сыграл украинский фактор, ведь Корнин является ярым сторонником поддержки Киева.

ИА Регнум Джон Корнин

Нынешний электоральный цикл в США точно войдет в историю. Уже давно в американской политике не было таких бурных и скандальных праймериз, проходящих в самых разных штатах. Набирают обороты очень болезненные для вашингтонской номенклатуры процессы смены элит. Среди республиканцев в первую очередь под ударом оказались «ястребы»-неоконы, многие из которых, казалось бы, так глубоко пустили корни, что стали почти неприкосновенными. Они засели в Вашингтоне ещё со времён каденции Джорджа Буша — младшего, когда была совсем другая эпоха и совсем другая Америка.

В немалой степени позиции «ястребов» в обеих партиях были подорваны конфликтом на Украине. Американское общество уже давно устало от бесконечных просьб со стороны лоббистов Киева дать больше денег и вооружений. Самые ярые сторонники Украины, постоянно посещавшие Незалежную, сейчас постепенно уходят из американской политики. Кто-то добровольно отправляется в отставку, других же срезают на праймериз и выборах «благодарные» избиратели.

Второй сценарий был реализован в Техасе. Сенатора Корнина можно назвать русофобом со стажем. Он ещё со времён Барака Обамы неоднократно выступал адвокатом введения санкций против России.

Корнин одним из первых американских политиков посетил Киев весной 2022 года. Он тогда активно лоббировал запуск программы «ленд-лиза» для Украины с поставкой безлимитного количества ей вооружений. «Ленд-лиз» в итоге так и не взлетел, но Корнин стабильно голосовал за выделение любых средств Киеву.

К 2025 году украинская повестка стала крайне токсичной внутри Республиканской партии. В опросах общественного мнения две трети сторонников республиканцев выступают за сворачивание любых программ поддержки Киева. Сейчас это начали активно использовать против главных проукраинских лоббистов, которым приходится буквально оправдываться за свои бездумные действия.

Сенатору Корнину на праймериз бросил вызов действующий генпрокурор штата Кен Пакстон. Он называл своего оппонента сенатором от Украины, а не от Техаса, упирая на то, что тот давно забыл об интересах своих избирателей. Пакстон призывал завести антикоррупционные расследования по поводу осваивания американских денег на Украине. Недавние скандалы в связи с разворовыванием средств, которые стали набирать обороты в Киеве с лета 2025 года, добавили очков критикам Киева в Штатах.

Республиканский истеблишмент бросился всеми силами спасать Корнина. На его кампанию по переизбранию спустили десятки миллионов долларов. Но всё впустую — во втором туре праймериз сенатор проиграл, причём ещё и разгромно. Он получил лишь 36% голосов, в то время как Пакстон — сразу 64%. В последний момент в гонку вмешался Дональд Трамп, который поддержал Пакстона. Но даже без этой отмашки со стороны президента США генпрокурор, скорее всего, выиграл бы.

Сенатские праймериз в Техасе стали самыми дорогими в истории — на них потратили 130 миллионов долларов. Впереди — ещё и основные выборы в ноябре, которые точно обойдутся в дополнительные сотни миллионов. Демократы пытаются воспользоваться расколом внутри Республиканской партии, чтобы перехватить инициативу. Они выставили своего кандидата в Техасе. Им стал местный политик и семинарист Джеймс Таларико.

В штате с 1988 года стабильно голосуют за республиканцев. Однако сейчас Демпартия полагает, что непопулярность политики и провалы Белого дома могут позволить им впервые почти за 40 лет перекрасить традиционно красный Техас в синий цвет. Тем более что штат сейчас переживает серьёзные демографические изменения — с 2023 года доля латиноамериканцев в нём достигла 40% и стала превышать процент белого населения.

А испаноязычный электорат очень переменчив. На прошлых выборах он массово голосовал за Трампа. Но сейчас разочарован в республиканцах на фоне провала в Иране и взлёта цен на топливо, поэтому вполне может поддержать демократов. Во время промежуточных выборов на первом сроке Трампа в 2018 году демократы были очень близки к победе в сенатской гонке в Техасе. Тогда у них не сложилось, но теперь они вновь попытаются.

Общий дискурс в рамках избирательной схватки в Техасе довольно быстро скатился во вполне традиционные для нынешней Америки культурные и религиозные войны. Имеющий духовное образование кандидат от демократов Таларико использует христианские мотивы в агитации, но искажает их в рамках либеральной повестки, доходя даже до того, что называет Бога «небинарной личностью». В свою очередь некоторые республиканские пасторы призывают распять Таларико на кресте чуть ли не в день выборов. Накал противоречий растёт с каждым днём.

Следующий созыв конгресса заранее обещает стать гораздо более поляризованным. Республиканский истеблишмент в ходе выборов потерял и других своих ставленников — например, в том же Техасе проиграл конгрессмен Дэн Креншоу, бывший морской пехотинец и ещё один фанат Украины. В Луизиане на праймериз действующий сенатор Билл Кэссиди вообще занял третье место.

В отставку уходит экс-лидер республиканцев в сенате — 84-летний Митч Макконнелл, который бессменно представлял свой штат Кентукки на протяжении четырёх десятилетий. В Мэне, вероятно, проиграет Сьюзан Коллинз, причём её сменит ультралевый кандидат Грэм Платнер, называющий себя «антифа-суперсолдатом» и призывающий с оружием восставать против Трампа. В Мичигане сенатором может стать египтянин по происхождению Абдул Эль-Сайед, продвигающий антиизраильскую повестку.

Кроме «ястребов», пострадали и многие давние союзники Трампа, которые с ним сейчас рассорились. Марджори Тейлор Грин ушла из конгресса, а Томас Мэсси проиграл в Кентукки, после того как против него запустил большую кампанию Белый дом.

Но именно неоконам нынче приходится особенно нелегко, ведь они только воспряли было духом с началом войны в Иране. Но в итоге поражение США в конфликте и вынужденные переговоры с Тегераном о смягчении санкций и возвращении активов стали для них настоящей психологической травмой.

Поражение Корнина заставляет напрячься его давнего друга и союзника Линдси Грэма*. У последнего впереди тоже тяжёлые праймериз в родной Южной Каролине. Под 60% жителей штата выступают за его отставку. Своей радикальной воинственностью он настроил против себя немалую часть электората.

Три четверти американских избирателей считают войну с Ираном ошибкой. Резко ухудшилось отношение к израильскому лобби, которое во многом втянуло Вашингтон в эту авантюру. В новом конгрессе гораздо сложнее будет работать лоббистам многих стран, включая, конечно, Израиль.

Уже очевидно, что ситуация на Украине и в Иране стала отзываться крайне болезненно в американской политике. Очень многие «ястребы» в этом электоральном цикле поплатятся за все провалы во внешней политике США последних лет. Под трибунал они вряд ли попадут, но насиженных мест лишатся.

*Внесён в России в реестр террористов и экстремистов