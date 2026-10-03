Последние несколько лет выдались для американского военного ведомства очень бурными: военное министерство США перегружено конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

ИА Регнум

В ведомстве продолжаются увольнения и громкие отставки, а команда Дональда Трампа надеется за оставшееся время у власти окончательно переформатировать структуру Пентагона под свои интересы.

Военный министр Пит Хегсет представил новую реформу, выступив в типичном для себя образе миссионера-проповедника с зажигательными речами на сцене. Правда, в этот раз он обошелся без любимых призывов отказаться от психологии «лузерства» и повышать тестостерон у рядового состава и офицеров.

Тем не менее Хегсет уделил много внимания кипящим в США культурным войнам, пообещав и дальше бороться с «воукизмом», то есть нетрадиционными ценностями. И набирать больше кадетов из небольших консервативных американских колледжей в пику либеральной Лиге плюща.

Из знаковых изменений декларируется задача сократить на 20% число генералов и адмиралов. Это уже вызвало настоящую истерику среди представителей американского военно-политического истеблишмента. Оппоненты Трампа в конгрессе уверены, что сокращения — это настоящая чистка всех неугодных представителей высшего офицерского состава, которых будут замещать лоялистами.

Но больше всего шумихи вызвал запуск так называемой операции «Меридиан», которая представляет из себя разработку новых военных технологий и тактик ведения боевых действий в современных условиях. В дальнейшем новые наработки предлагается конвертировать в создание нового вида войск автономных систем вроде беспилотников и роботизированных комплексов.

Хегсет и стоящие за ним аппаратчики, очевидно, пытаются оправдаться за свои провалы на иранском направлении. Ведь ближневосточный конфликт наглядным образом показал всему миру значительное отставание США в военных технологиях. У Пентагона не было ни защиты от дешевых иранских дронов, ни вменяемого опыта работы с новыми беспилотниками.

Теперь американские военные стараются спешно наверстать упущенное. Работать им придется долго и тяжело. Попытки взять на вооружение украинский опыт провалились. А главный сторонник этой стратегии — бывший министр армии США Дэн Дрисколл — тихо ушел в отставку.

Без получения собственного опыта ведения войны в нынешних условиях Пентагон вряд ли сможет угнаться за лидерами в развитии новых технологий, первым из которых является Россия.

Отдельный момент — это прямое участие Илона Маска в операции Пентагона по созданию новых военных разработок. Миллиардер на какое-то время отстранился от работы администрации Трампа, его проект DOGE по сокращению бюрократии и госрасходов толком так и не взлетел. Маску удалось уволить несколько сотен тысяч чиновников, но в масштабах многомиллионного госаппарата США это было каплей в море.

Но сейчас Маск возвращается, пусть и в новом амплуа, активизировав работу в рамках избирательных кампаний в конгресс и раздавая пожертвования кандидатам-республиканцам. А в Пентагоне он наверняка будет внедрять свой искусственный интеллект Grok для обработки данных, анализа и создания новых технологий.

Показательно в речах Хегсета отсутствие всякого упоминания компании Anthropic, которая долгое время являлась главным подрядчиком американских военных. В феврале руководство Anthropic пошло на демонстративный разрыв отношений с Пентагоном. Оно обвинило администрацию Трампа в попытках заставить их совершать военные преступления и наделять свой искусственный интеллект правом самостоятельно принимать решения о нанесении летального урона.

Белый дом в отместку запретил всему правительству США продолжать пользоваться алгоритмами Anthropic и начал срочно искать им замену. Тут-то и понадобился Маск, всегда готовый освоить любой господряд. Впрочем, на внедрение Grok, очевидно, уйдет много времени, это может занять месяцы, если не годы. И вряд ли Маск как-то всерьез поможет военной машине Америки выбраться из нынешнего кризиса прямо сейчас.

Но есть вероятность, что нынешняя администрация и не планирует свою стратегию на такой длительный срок. Тому же Хегсету в ближайшее время придется пережить немало неприятных моментов: после ноябрьских выборов конгресс вернется из отпуска, и демократы хотят первым делом выставить на обсуждение вопрос его импичмента.

Военного министра обвиняют в нарушении американской конституции с проведением операций в Иране и Йемене без одобрения законодателей. А также в совершении большого числа военных преступлений — ударов по школе для девочек, затоплению многочисленных лодок в Карибском бассейне, которые якобы имели отношение к наркоторговле, и так далее. Число вменяемых прегрешений получилось внушительным.

Хегсет заранее старается переключить повестку на нечто более безопасное для себя, например новые реформы и большие контракты. Однако и здесь набирается немало поводов для критики. На восполнение запасов оружия, которые были истрачены в ходе войны в Иране, понадобится не менее пяти-семи лет.

Распаляется кризис ПВО в глобальном масштабе: у Пентагона даже близко нет достаточного количества батарей и противоракет для защиты своих интересов по всему миру. Нехватку боеприпасов для комплексов Patriot стали ощущать везде — от Украины до Германии и от Саудовской Аравии до Южной Кореи. Перспектив выбраться из этого кризиса не так много.

Демократам же выгодно использовать антивоенную повестку в ближневосточном контексте как повод для критики нынешней администрации за все ошибки, совершенные в ходе сумбурной операции против Ирана.

В последних опросах общественного мнения сразу 70% американцев признали начало этой войны ошибкой. Ведь ее последствия — с ростом топливных цен, инфляцией, повышением ставок и началом проблем на ипотечном рынке Америки — ощущает на себе почти каждая семья в США.

При этом в Белом доме продолжают обсуждать перспективы возобновления конфронтации с Ираном сразу после выборов в конгресс. Ради этого проводится очередная ротация авианосных ударных групп в Индийском океане и в тот же регион направляется новый десантный корабль с несколькими тысячами морпехов.

Переговоры Вашингтона с Тегераном вновь в тупике, и новой эскалации действительно исключать нельзя. Хотя и очевидно, что у американских вооруженных сил опять крайне быстро закончатся ракеты. А попытки устроить сухопутную операцию с высадкой на островах в Ормузском проливе приведут к большим потерям среди морпехов и вряд ли будут успешными.

Тем временем демократы блокируют военный бюджет на 2027 год, не желая предоставлять транши на возобновление конфликта с Ираном. Так что продолжение этого тягучего противостояния вполне может свести на нет реформы в Пентагоне и подорвать позиции Хегсета, как и других основных идеологов войны с Ираном.