Физули Мамедов
Последние публикации
В Меджлисе предложили открыть армянам въезд в Азербайджан
Баку ценит роль Загреба в сближении с ЕС 23 октября в Баку с официальным визитом прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым она отметила, что наряду с тренером сборной Азербайджана в нём работают много выходцев из Хорватии в сфере экономики...
30 октября 2016
Баку: «Нефть не упадёт ниже $40 за баррель»
Азербайджан отметил 25-летие независимости 18 октября Азербайджан отметил 25-летие восстановления государственной независимости. В этот день в 1991 году был принят Конституционный акт о независимости. Хотя он считается праздником, но не является нерабочим днём, уточняет Oxu.az. Накануне президент...
23 октября 2016
Азербайджан против Индии на стороне Пакистана
«Южный газовый коридор» — один из крупнейших проектов в мире Наряду с лидерами других энергетических держав, на XXIII Всемирный энергетический конгресс в Стамбул пригласили и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он в своём выступлении 10 октября упор сделал на проекте «Южный газовый коридор», в...
19 октября 2016
США поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана
Папа Франциск посетил Азербайджан 2 октября в Баку с однодневным пастырским визитом прибыл глава Католической церкви, пишет Oxu.az. Первым делом папа Франциск отслужил мессу в Бакинской католической церкви, где присутствовали представители христианской общины столицы. Священники, монашествующие и...
8 октября 2016
Баку: «Власть Алиева будет бессрочной»
Алиев получил «кредит доверия» через референдум 26 сентября в Баку прошёл всенародный референдум о внесении изменений в конституцию Азербайджана, согласно которому с 5 до 7 лет продлевается срок президентства, снижается возрастной ценз для депутатов с 25 до 18 лет, снимаются возрастные ограничения...
2 октября 2016
Баку: «Европарламент ненавидит Азербайджан»
Напряжённость отношений с ЕС всё ещё висит в воздухе 20 сентября в Баку прибыла делегация Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан, передавало Azertag. Выразив надежду на получение объективного представления европейцами о своей стране, президент Азербайджана Ильхам...
26 сентября 2016
Баку предлагает дружбу Китаю и ставит ультиматум Греции
Оппозиция протестует против «беспрерывности власти семьи» Алиева 18 сентября азербайджанская оппозиция провела митинг в столице, со ссылкой на АПА передавал Oxu.az. Исполнительная власть Баку выдала разрешение партии «Мусават» на проведение собрания на площади «Мэхсул» в Ясамальском районе. Акции...
18 сентября 2016
Баку: «США — враг. Начать интеграцию в Евразийский союз!»
Экономическая реформа подошла к решающей стадии Реформы, запущенные полтора года назад в связи с экономическим кризисом в Азербайджане, замедлились, но приближаются к решающей стадии, анализирует газета Yeni Musavat. Среди основных мер правительства — либерализация таможенной и налоговой систем...
13 сентября 2016
Азербайджан: «Путин спас Эрдогана и Алиева от госпереворотов»
Россия нарушила глобальный план по свержению Эрдогана В бакинских СМИ продолжают «разбор полётов» после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции 15−16 июля. Главный редактор Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев в своей статье «Али Керимли и резидентура Фетхуллаха Гюлена» подвергает жёсткой...
21 августа 2016
Азербайджан: Россия и Турция «имитируют» дружбу
В декларации бакинского саммита нет конкретного плана по Карабаху Основное событие уходящей недели — саммит 8 августа с участием лидеров России, Азербайджана и Ирана. В Баку президенты трёх стран обсудили различные вопросы, в том числе проект «Север-Юг», карабахский конфликт и войну в Сирии...
14 августа 2016
Азербайджан: Иран бросил Армении «спасательный круг»
Запад стремится ослабить российский фактор в Закавказе В Баку подводят итоги захвата вооружённой группой здания ППС в Ереване, где с 17 июля удерживали заложников. В предыдущих оценках главной причиной инцидента назывались подготавливаемые Сержем Саргсяном «уступки по Карабаху», якобы вызвавшие...
7 августа 2016
Баку: «События в Ереване вызваны консенсусом по Карабаху»
Беспорядки в Ереване — результат консенсуса Алиева и Саргсяна После провала военного переворота в Турции 15 июля внимание азербайджанских СМИ переключилось на соседнюю Армению, где 17 июля вооруженная группа захватилаполк ППС в Ереване. Haqqin.az связал событие с возможным достижением консенсуса...
28 июля 2016
Алиев всю ночь следил за Эрдоганом
Как и для многих мировых СМИ, события в Турции в ночь с 15 на 16 июля стали ключевыми для бакинских журналистов. Хотя реакция официального Баку была обозначена на следующий день, но, по информации Haqqin.az, президент страны Ильхам Алиев «всю ночь следил за событиями в Турции». 16 июля Алиев...
19 июля 2016
Азербайджан: «Имитация и дежурные переговоры толкают Баку к войне»
Глава Исследовательского центра «Атлас» считает, что Кремль еще не успел подготовить «план ускорения решения конфликта», а у занятых европейским кризисом стран ЕС не сформировался взгляд на урегулирование проблемы. «Если канцлер Германии — председателя ОБСЕ, страны, которая должна заниматься...
10 июля 2016
Баку: «Извинившись, Эрдоган не ударил в грязь лицом»
Кроме интересов экономических, восстановлению отношений способствует ситуация в Сирии и самой Турции: «И Турция, и Россия к началу лета подошли к пониманию того факта, что их стратегия в Сирии не приносит желаемых результатов. Турция оказались фактически в изоляции, ее действия не поддержали ни США...
4 июля 2016
Азербайджан: «Армения выдает пакетное урегулирование за поэтапное»
В документе подтверждается «приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения». Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров оценивает переговоры как «позитивные» и «конструктивные». «Азербайджанская сторона надеется, что эта встреча даст толчок скорейшему мирному...
27 июня 2016
Разногласия Еревана и Москвы усиливают переговорные позиции Баку
А Haqqin.az обратил внимание на отсутствие представителей ОБСЕ в Петербурге. «То, что встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна прошла на площадке Запада — в Вене, хотя прекращения огня добилась Россия, могло бы заставить сомневаться в главенствующей роли Москвы в урегулировании карабахского...
19 июня 2016
Азербайджан: США поддерживают возвращение Баку 7 районов
трехсторонни е экономически е связ и, в том числе реализация железнодорожного транспортного коридора Север-Юг. Проект, усиливающий экономическую и коммуникационную важность Азербайджана для Европы, России и Ирана, должен быть запущен до конца 2016 года. Особое внимание стороны уделят...
13 июня 2016
Азербайджан: «Примирение России и Турции ускорит возвращение районов»
«Возможно, в этом случае в вопросе войны Азербайджан окажется связан по рукам и ногам — по просьбе Кремля и благодаря влиянию Анкары на Баку. Однако взамен может ускориться возвращение нескольких районов», — пишет Musavat. При этом высказываются опасения, что после передачи Баку некоторых районов...
5 июня 2016
Азербайджан: Противостояние НАТО и России — шанс для возвращения Карабаха
Противостояние НАТО и России — шанс для возвращения Карабаха В Баку внимательно следят за нарастанием напряженности между Североатлантическим альянсом и Россией после размещения систем ПРО в Румынии, давая ситуации различные оценки. Например, оппозиционная газета Yeni Musavat видит в конфронтации...
29 мая 2016