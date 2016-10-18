«Южный газовый коридор» — один из крупнейших проектов в мире

ИА REGNUM

Наряду с лидерами других энергетических держав, на XXIII Всемирный энергетический конгресс в Стамбул пригласили и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он в своём выступлении 10 октября упор сделал на проекте «Южный газовый коридор», в котором участвует Баку. Дав понять, что Азербайджан — нефтегазовая экономика, Алиев обозначил стремление к её диверсификации. «Сегодня … инвестируя полученную от нефти и газа прибыль в другие сферы нашей экономики, мы делаем устойчивым развитие нашей страны. В настоящее время нефть и газ составляют всего 30% нашей экономики», — цитирует его Trend.az.

Президент заметил, что данный проект — один из самых крупных в мире, указав на его приоритет для Европы. «Инвестиционная составляющая «Южного газового коридора» 45 миллиардов долларов, и он состоит из четырех важных проектов: один TANAP, другие — Южнокавказский трубопровод, который транспортирует наш газ из Азербайджана до турецкой границы — до турецко-греческой и до турецко-грузинской границы; далее — Трансадриатический трубопровод и разработка месторождения Шах Дениз, — заявил Алиев. — В реализации газопровода Азербайджан и Турция демонстрируют «лидерские качества», — отметил он.

Алиев: «На Азербайджан оказывается скрытое давление по Карабаху»

Yeni Musavat обращает внимание на усиление российского военного присутствия на южных рубежах, в том числе в Армении. «Минобороны России отправит в южном направлении, включая 102-ю военную базу в Армении и Каспийскую флотилию, 350 единиц новой военной техники». Причину таких перемен газета ищет в усилении соперничества России и США, а также желании «успокоить» Армению после её «поражения в ходе апрельских боестолкновений».

Указывая на размещение истребителей МиГ-29 и усиление арсенала 102-й российской базы в Гюмри в начале года, а также недавнюю переброску «Искандеров» в Армению, Musavat со ссылкой на военных экспертов пишет об угрозе членам НАТО — Анкаре и Баку. Последний, по мнению авторов, не будет сидеть сложа руки и «предпримет меры» с помощью своих союзников в лице Турции, Пакистана и Израиля.

Важным представляется и позиция международных организаций, таких как ПАСЕ ОБСЕ. Первый день её работы (10 октября) в осенней сессии Musavat оценил положительно: «Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт выступил с расстраивающим армян заявлением. Он отметил, что все конфликты должны быть решены в рамках территориальной целостности государств». Издание указывает на то, что заявление Аграмунта последовало спустя несколько дней после слов Алиева: «На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха».

«Эрдоган спасает Путина от западной изоляции»

В центре внимания Haqqin. az оказалась отмена визита президента России Владимира Путина в Париж 11 октября. Проправительственный портал наблюдает изменение отношения Франции к России из-за позиции последней в Сирии. Елисейский дворец уверен, что ВВС РФ вместе с авиацией президента САР Башара Асада участвуют в «бомбардировке мирных жителей» города Алеппо.

Французский президент Франсуа Олланд, «один из наиболее лояльных Кремлю западных политиков, который в разгар кризиса в Донбассе поспешил предложить свою роль посредника, оказался в одном ряду с американскими и европейскими «ястребами», — пишет Haqqin.az.

Олланд настаивает на новых санкциях против Москвы не только из-за Крыма, но и Сирии. В этом контексте участие Путина в вышеупомянутом энергетическом конгрессе — это «контригра». «Не рассчитывая больше на улучшение отношений с Западом, он намерен вовсю отыграть турецкую карту. В ходе его визита в Стамбул две страны, по крайней мере на словах, достигли прежнего уровня сотрудничества. На российский рынок возвращаются турецкие помидоры, а российские туристы вновь отправляются на курорты Анталии», — считают авторы издания.

А как же расхождения по Сирии? Ссылаясь на неназванных российских экспертов, они намекают на возможность компромисса: «Москву по большому счету не интересует судьба сирийских курдов, и она готова предоставить Анкаре карт-бланш и закрыть глаза на создание буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. Взамен Турция прекращает оказывать поддержку сирийским оппозиционным силам в Алеппо, что значительно облегчает войскам Башара Асада задачу взятия этого города». Памятуя о своём спасении Россией во время попытки госпереворота в Турции, её президент Реджеп Тайип Эрдоган готов «протянуть руку» Путину и спасти его от «изоляции», которую готовит Запад, заключает бакинское агентство.

Пакистан и Азербайджан поддержали друг друга в Карабахе и Кашмире

13 октября по приглашению Алиева в Азербайджан с официальным визитом прибыл премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Цель визита — «углубить двусторонние отношения», передаёт Oxu.az со ссылкой на АПА. В ходе встречи в расширенном составе с Шарифом Алиев отметил, что Исламабад — один из самых близких друзей для Баку. «Мы должны расширить наше экономическое партнерство, развивать сотрудничество в сфере инвестиций, расширять взаимный товарооборот. … Мы поддерживаем друг друга во всех международных вопросах. Азербайджан всегда поддерживает Пакистан во всех вопросах, связанных с Кашмиром», — подчеркнул азербайджанский президент.

В свою очередь, Шариф, высоко оценив позицию Алиева по Кашмиру, выразил ему поддержку в карабахской проблематике. «Взаимная поддержка в кашмирском и нагорно-карабахском вопросах демонстрирует, что между странами существует взаимопонимание, наши позиции совпадают. Пакистан является сторонником полного освобождения азербайджанских земель из-под оккупации, вывода армянских войск и возвращения вынужденных переселенцев в родные края», — заявил он. Значительная часть беседы двух лидеров была уделена вооружению.

По словам Алиева, Азербайджан намерен приобрести у Пакистана самое высокотехнологичное оружие и работать над «созданием совместного производства» в будущем. Шариф выразил свои впечатления о развитии Азербайджана, который для него — «источник гордости для всех мусульманских государств и пример для управления для многих развивающихся стран», передаёт Oxu.az. Пакистанский лидер особо выделил столицу страны — Баку: «Я сказал господину президенту, что нигде в мире не встречал такого чистого города. Планировка города, увиденные вчера и сегодня достопримечательности заставили меня влюбиться в него».