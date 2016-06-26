



Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча «трех» в Санкт-Петербурге: расширение числа наблюдателей и активизация переговоров по Карабаху

Основное событие уходящей недели пришлось на ее начало. 20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов России, Азербайджана и Армении, по итогам которой принято совместное заявление по карабахскому урегулированию. Стороны договорились увеличить число наблюдателей, активизировать переговорный процесс и создать необходимые для его прогресса условия, передает Report.az со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

В документе подтверждается «приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения». Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров оценивает переговоры как «позитивные» и «конструктивные». «Азербайджанская сторона надеется, что эта встреча даст толчок скорейшему мирному урегулированию конфликта в Карабахе», — добавил он.

До начала трехсторонних переговоров состоялась также встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с его российским коллегой Владимиром Путиным. Алиев, завив о неприемлемости статус-кво и необходимости вывода армянских ВС из Карабаха, выразил надежду на то, что «удастся придать конструктивную динамику переговорному процессу». Путин отметил бережное отношение к изучению русского языка и успешное функционирование российских вузов в Азербайджане, надеясь, что прогресс будет продолжен «по всем направлениям». Российский президент обеспокоен снижением двустороннего товарооборота. Баку «ищет пути его восстановления и наращивания», обнадежил Алиев.

«Извращенные интерпретации» коммюнике Алиева, Путина и Саргсяна

Надо отметить, что любые договоренности о самих переговорах, о том как, когда и при каких условиях их вести (что важно для Еревана), не воспринимаются в Баку как прогресс. Однако заместитель руководителя администрации Алиева Новруз Мамедов заявил, что якобы в Петербурге достигнута договоренность о поэтапном решении карабахского конфликта. «На этой встрече преимущество было отдано поэтапному решению конфликта. То есть отныне в урегулировании конфликта необходимо продвигаться поэтапно — освобождение пяти районов Азербайджана, потом еще двух районов и определение коридора. Затем определение статуса Нагорного Карабаха. В этом направлении, в принципе, стороны достигли договоренности», — приводит его пост в «Фейсбук» Trend.az.

Мамедов обвинил главу МИД Армении Эдварда Налбандяна в том, что тот выдал поэтапный формат за пакетный. Сам Налбандян отметил отсутствие «какой-либо договоренности о разрешении карабахской проблемы». Гордиев узел в разночтениях Мамедова и Налбандяна разрубила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, дав понять, что все договоренности изложены на бумаге, а интерпретации о поэтапном или пакетном варианте беспочвенны. «Есть конкретное заявление, которое было озвучено и является официальным документом. Следует исходить из него, а не из вольных прочтений или каких-то извращенных интерпретаций кем-либо», — говорит она.

Оппозиция: «В Петербурге Баку подписался под обязательством о невозвращении своих территорий»

Азербайджанская оппозиция выступила с резкой критикой петербургской встречи. Председатель партии «Народный фронт» (AXCP) Али Каримли заметил, что стороны договорились о продолжении переговоров в формате «трех». «Определяется новый формат параллельно Минской группе ОБСЕ», в котором роль России «повышается». Увеличение числа наблюдателей на фронте делается, чтобы «Азербайджан не задумывался о возвращении оккупированных территорий своими силами», комментирует Каримли 23 июня газете Azadliq.

Подписываясь под заявлением, Баку взял на себя обязательство о «невозвращении своих территорий» и усилении влияния России в регионе, заключил политик. Как бы отвечая на критику Каримли, на брифинге в тот же день глава пресс-службы МИД России Захарова заявила: «Состоявшаяся в Санкт-Петербурге встреча президентов дезавуировала, показала всю несостоятельность опасений относительно того, что Россия якобы придумывает новый формат переговоров, отстраняет членов Минской группы ОБСЕ от них, концентрирует все в своих руках».

«Карабахский конфликт превратили в палестинский»

Известный азербайджанский политолог Зардушт Ализаде не удивлен отсутствию договоренностей непосредственно об урегулировании карабахского конфликта. Цель встречи в Санкт-Петербурге — подтвердить решающую роль Москвы, которая не «имеет цели реального урегулирования конфликта», цитирует его газета Yeni Musavat.

«Наивно было бы ждать что-либо позитивное от этой встречи. Саргсян полностью устраивает Кремль, зачем на него давить? Он устраивает и США, поэтому я когда-то говорил, что карабахскую проблему превратят в подобие палестинской, и все будет продолжаться так, как и было», — полагает Ализаде.

Эксперт считает, что Карабах «не передадут» ни Баку, ни Еревану, и он «будет оставаться крючком для сохранения в постоянно подвешенном и покорном России состоянии» двух закавказских республик.

Напротив, экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов уверен, что «прямое участие президента России в переговорном процессе придаст импульс мирному урегулированию конфликта». Путин выступает «посредником» не только от России, но и от ОБСЕ, с которой глава Кремля «наверняка согласовал все вопросы». Что касается позиции Армении, то Муталлибов сомневается, что она «пойдет на деоккупацию азербайджанских территорий без решения о статусе Нагорного Карабаха».

По его мнению, Азербайджан достаточно проявил компромиссов по урегулированию, и «сейчас мяч на стороне Армении: или она соглашается с условиями посредников, или продолжает свою неконструктивную позицию», цитирует его Haqqin.az. Если бы Муталлибов дал интервью в конце недели, возможно, его оценка могла бы быть несколько другой. 26 июня президент Армении Серж Саргсян выразил убежденность в том, что «решение (по Карабаху) будет найдено». «До апрельских событий мы говорили, что проблема должна быть решена на основе компромиссов. Теперь людям немного сложно понять, как можно идти на компромисс. Тем не менее я убежден, что нам нужно найти оптимальный путь», — отметил Саргсян в интервью «Радио Ватикана».