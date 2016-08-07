Запад стремится ослабить российский фактор в Закавказе

ИА REGNUM

В Баку подводят итоги захвата вооружённой группой здания ППС в Ереване, где с 17 июля удерживали заложников. В предыдущих оценках главной причиной инцидента назывались подготавливаемые Сержем Саргсяном «уступки по Карабаху», якобы вызвавшие протест против президента Армении. В своей последней статье по теме Yeni Musavat ставит во главу угла противостояние России и Запада.

Оппозиционная газета обращает внимание на умеренную реакцию США и Европейского союза на события в Армении, «абстрактно призывающих» Саргсяна к «решению проблемы мирным путем» и «соблюдению демократических норм».

По мнению авторов издания, волнениями и поддержкой вооружённой группы, воспринимаемой Западом в качестве оппозиции, Европа и США хотят ослабить российское влияние на Южном Кавказе. В плане независимости региона от Москвы, по мнению некоторых экспертов, (на них ссылается Musavat), ключевая страна — Армения. «В этом контексте ситуация не так уж сложна: по одну сторону баррикад находятся преданные России силы (речь идет не только о Саргсяне, если понадобится Москве, она заменит его на другую пророссийскую фигуру), а по другую сторону — как ни странно, прозападные силы в образе радикалов, а также прозападная часть общества, вставшая на их защиту, прозападные эксперты и медиа», — подытоживают мусаватисты.

Несмотря на подавление мятежа сторонников Жирайра Сефиляна, некоторые азербайджанские специалисты полагают, что на этом беспорядки в Армении не уйдут в небытие. Так, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков расписывает «непредсказуемый сценарий», в котором радикалы начнут охоту на Саргсяна. «Не исключено, что какие-либо радикальные силы прибегнут к террору в отношении армянской власти, как это было во время расстрела армянского парламента в октябре 1999 года», — заявил Мусабеков агентству Salam News.

Армянская диаспора готовит «провокацию» к встрече Эрдогана с Путиным

В Азербайджане с большим удовлетворением восприняли извинения, принесённые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за сбитый в Сирии российский бомбардировщик. Забегая вперёд, бакинские СМИ предвкушают положительные итоги предстоящей 9 августа встречи Эрдогана и президента России Владимира Путина. Minval.az, уже ранее рассматривавший данную тематику, обращает внимание на две детали.

Во-первых, встреча в Санкт-Петербурге станет первой между лидерами России и Турции после инцидента 24 ноября с Су-24. Во-вторых, Путин станет первым президентом, с которым лично встречается Эрдоган после попытки госпереворота в Турции 15 июля. Агентство надеется, что сближение стран создаст «выгодную платформу» для разрешения важнейших геополитических проблем: сирийский вопрос, Рабочая партия Курдистана (РПК) и столкновение интересов на Южном Кавказе.

Тем временем агентство Vesti.az предупреждает о готовящейся «провокации» армянской диаспоры в северной столице России. Митинг должен будет посвящён погибшему российскому пилоту Су-24 Олегу Пешкову. Участники призовут к бойкоту турецких товаров и курортов, «выступят в поддержку борьбы курдов и турецких левых против диктаторского режима Эрдогана, за его отстранение от власти».

Бакинские журналисты уверены, что протесты являются проявлением недовольства сближением Турции и России, которое может негативно сказаться на интересах Армении.

Почему Путин «срочно вызвал» Саргсяна в Москву?

На следующей неделе (8−14 августа) ожидаются ещё две встречи с участием российского президента, которые имеют ключевую значимость для Азербайджана. 8 августа в Баку запланированы переговоры лидеров России, Азербайджана и Ирана. Два дня спустя в Москве Путин будет принимать своего коллегу из Армении. Musavat не считает случайным то, что Саргсян «срочно вызван» в Москву сразу же после поездки Путина в «город ветров». В чем же причина такой последовательности?

Ссылаясь на российские СМИ, портал напоминает о подписании новых оружейных контрактов между Россией и Азербайджаном: «Путин вызывает Саргсяна в Москву сразу после визита в Баку для того, чтобы подавить недовольство этим фактом, успокоить официальный Ереван и армянское общество». Второй мотив Путина—организация «очередной трехсторонней встречи по Карабаху» и «обсуждение вопросов, касающихся варианта урегулирования под названием «Путинский план», который все еще находится на повестке дня».

Третье обоснование — снизить «беспокойство» Армении в связи с налаживанием отношений России и Турции. «Встречи Путина за два дня с двумя лидерами тюркских республик может увеличить беспокойство Армении и усилить антироссийские настроения в армянском обществе», — выводит Musavat.

Иран бросил Армении «спасательный круг»

Пока оппозиционеры рассуждают об Армении и Турции, проправительственный портал Haqqin.az с едва скрываемой тревогой наблюдает за трендами, разворачивающимися на южных рубежах Азербайджана.

Делом в том, что 26 июля министр нефти Ирана Биджан Зангане заключил пробное соглашение об экспорте газа через Армению в Грузию. Ранее рассматривался вариант и с азербайджанским транзитом, но Тегеран выбрал Ереван. Вот как комментируют эксперты бакинского портала проект, который Haqqin.az окрестил «спасательным кругом» Ирана для Армении.

«Руководство Армении преследует чисто политические цели, как и официальный Тегеран. Для Ирана сейчас важны любые международные проекты, так как этим Тегеран демонстрирует всему миру свою региональную значимость. В Армении же в последние годы до такой степени раздули этот мини-проект, что, кажется, будто энергетическая безопасность всей Европы зависит только от реализации второй очереди газопровода Иран — Армения. Когда же «Газпром» фактически стал владельцем армянского участка данного газопровода, выяснилось, что этот проект нацелен только на внутренний рынок, и расширение его пропускной способности (максимум 2,3 млрд кубометров в год) на перспективу не рассматривается», — считает глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Бывший замминистра Октай Ахвердиев видит в соглашении скорее политическую игру. «Иран ведет себя так, будто в Азербайджане проживают не мусульмане, а враждебные Ирану народы. Зачем строить крайне невыгодный трубопровод, пускать его через горы и бросать при этом на ветер уйму денег, когда Иран прекрасно может экспортировать свой газ через Азербайджан и это обойдется ему намного дешевле? Все это не более чем политические игры Тегерана и Еревана, и в реализацию этого проекта я не верю», — говорит экономист.