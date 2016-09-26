



Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Напряжённость отношений с ЕС всё ещё висит в воздухе

20 сентября в Баку прибыла делегация Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан, передавало Azertag. Выразив надежду на получение объективного представления европейцами о своей стране, президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал позиции европейских структур и медиа за ошибочную оценку.

Первым досталось Европейскому парламенту, чья прошлогодняя «резолюция серьезно отбросила наши отношения назад». «Здесь (в документе Европарламента — Ф.М.) отмечается, что за последние несколько лет ситуация с правами человека в Азербайджане ухудшилась. Это неправда. Ситуация с правами человека в Азербайджане улучшается», — сказал Ильхам Алиев.

Освещение европейскими СМИ убийства журналиста Расима Алиева как реакцию на критику Алиева буквально вывело из-за себя президента: «Это прямое обвинение в мой адрес в совершении преступления. Я могу подать в суд на тех, кто это писал».

Настоящим откровением стало объяснение истинной причины закрытия офиса ОБСЕ в Азербайджане — увольнение Алексиса Шахтахтинского. Последний являлся представителем ОБСЕ в местном офисе. «Гражданин Франции азербайджанского происхождения, он был единственным азербайджанцем, работавшим в Министерстве иностранных дел Франции. Шахтахтинский всего один год проработал в Азербайджане, после чего в результате вмешательства посла США в ОБСЕ Баэра его освободили с занимаемой должности на заседании постоянного комитета за то, что в своей комнате он повесил свою фотографию с Ильхамом Алиевым. После этого на его карьере был поставлен крест, его уволили из МИД Франции», — поясняет Oxu.az.

Алиев поставил условие ЕС: «Верните Шахтахтинского, восстановите справедливость, его карьеру, и тогда мы вновь откроем офис». В завершение президент отвесил «пощёчину» Freedom House. У азербайджанского лидера «вызывает удивление», что ЕП в своих отчётах ссылается на эту НПО, которая «занимает проармянскую позицию и регулярно нападает на Азербайджан». Алиев дал понять, что резолюция подготовлена руководителями ЕП Мартином Шульцем и его заместителем Ульрике Луначек, «которые по непонятной мне причине ненавидят Азербайджан и стараются нанести вред нашему авторитету».

Мамедъяров выступил на Генеральной Ассамблее ООН

Тем временем глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров отправился в США на ежегодную 71-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В своём выступлении на министериале Группы дружбы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний он подтвердил приверженность Баку нераспространению ОМУ. На встрече с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером Мамедъяров выразил готовность к субстантивным переговорам по Карабаху, раскритиковав при этом военные учения Армении. «Военные учения армянской стороны в оккупированном Агдамском районе в Нагорном Карабахе являются серьезной провокацией, направленной на нарушение переговорного процесса», — цитирует пресс-службу МИД информагентство AПA.

Как и ожидалось, в выступлении на Генассамблее акцент был сделан на карабахской тематике. «Армения продолжает оккупацию территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, что является вопиющим нарушением норм международного права и резолюций № 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Около миллиона азербайджанцев, ставших в результате армянской агрессии беженцами и вынужденными поселенцами, лишены основных прав человека и свободы», — заявил Мамедъяров.

На первом заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Карабаху в рамках Генассамблеи дипломат отметил, что Баку ожидает от Еревана «начала переговоров по Карабаху, основанных на доброй воле». В Нью-Йорке азербайджанский министр встретился с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. «Стороны отметили, что готовы в ближайшее время приступить к переговорам о переходе на новый уровень сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном», — сообщает АПА.

Правительство скрывает, что цель референдума — легитимировать президентство Алиева-младшего

В преддверии референдума 26 сентября азербайджанская полиция перешла на усиленный режим, который сохранится с 24 по 29 сентября, передаёт Report.az. Власти страны всё ещё скрывают подлинные причины изменений в конституцию, которые снижают до 18 лет возрастной ценз для избрания депутатом Милли Меджлиса и снимают 35-летний барьер для кандидатов на президентскую должность.

На вопрос ТАСС о том, может ли 18-летний гражданин возглавить страну в соответствии поправками, помощник президента Азербайджана Али Гасанов ответил уклончиво: «В соответствии с международной практикой устранение нижнего возрастного ценза является одним из важных факторов, позволяющих любому человеку реализовать свой потенциал. Это стимулирует политическую активность граждан, особенно молодежи. В законодательстве Азербайджана для занятия высоких должностей предусмотрены требования высшего образования, а также другие требования, которые ограничивают возможность избрания или назначения граждан в возрасте 18−20 лет на высокие государственные посты».

Напомним, сыну Ильхама Алиева Гейдару на сегодняшний день 19 лет. Венецианская комиссия ставит под сомнение демократичность конституционных поправок. Главред Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев обрушился с критикой на консультативный орган при Совете Европы. «Позвольте, но на каком основании эта величественная комиссия рассматривает правомочность и соответствие нормам демократии конституционных поправок в Азербайджане? Согласно уставу этого консультативного совета, комиссия могла бы рассмотреть этот вопрос только в случае обращения правительства Азербайджана за экспертным заключением. Но официальный Баку в эту комиссию не обращался», — пишет он.

Российские «Искандеры» в Армении не беспокоят азербайджанских военных

Оппозиционная Yeni Musavat сконцентрировалась на военном параде в Армении, где 21 сентября были продемонстрированы российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Баку неизвестно, кому принадлежат ОТРК, но 400-километровая дальность их полёта вызывает у СМИ определённые тревоги. Военные не паникуют.

«Даже если предположить, что у Армении имеются оперативно-тактические ракеты «Искандер», и это не сможет повлиять на баланс военных сил в регионе. … Наступательные и оборонительные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, по своему разрушительному характеру и специфике уничтожения способны разгромить любые военные объекты, представляющие угрозу нашей стране», — говорит АПА полковник запаса Шаир Рамалданов. Так же считает и военный эксперт Узеир Джафаров: «У нас имеются современные ракетные системы и системы противовоздушной обороны, которые могут перехватить любые ракеты, выпущенные Арменией».

Что касается принадлежности комплексов, то Джафаров заметил: «Эти ракеты принадлежат России, их дали Армении с российской военной базы в Гюмри для демонстрации на параде. Во-первых, финансовые возможности Армении не позволяют ей закупить «Искандеры». Даже на выделенный Россией кредит на 200 млн долларов нельзя купить даже малую часть этого вооружения. Во-вторых, ни в одном из документом, которые в конце каждого года представляются в ООН, не отмечено, что Армения купила у России «Искандер-М» или «Смерч». На них временно повесили армянский флаг и эмблему. После парада их снимут и вернут комплексы на военную базу в Гюмри». Как бы то ни было, Musavat призывал власти отреагировать, например, масштабными военными учениями вдоль линии фронта. Похоже, призыв частично услышан. В тот день, когда в Армении прошёл парад, на предприятии AZAD Sistemlər состоялась презентация азербайджанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zərbə. Министерство обороны также провело заседание, на котором было уделено внимание новым целям на территории Армении, передаёт Musavat.

«Из чего могут состоять эти новые цели? Несложно предположить, что стратегические и военные цели на территории Армении, в том числе и база дислокации «Искандеров», станут целями ракетных сил армии Азербайджана», — пишет сайт Virtualaz.org. Кроме того, 27 сентября в Баку готовится выставка военной техники «ADEX 2016». На ней Азербайджан представит более 260 образцов продукции, а израильская аэрокосмическая компания Aeronautics LTD представит два новых ударных тактических БПЛА — Orbiter 4 STUAS и Orbiter 1K. «Orbiter 4 STUAS способен находиться в воздухе 24 часа, летная масса БПЛА — 50 килограммов, потолок полета — свыше 6 тысяч метров», — информирует оппозиционная газета.