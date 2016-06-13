



Иван Шилов ИА REGNUM

Главы Азербайджана, России и Ирана встретятся в Баку

В начале уходящей недели подтвердилась информация о встрече лидеров Азербайджана, России и Ирана в Баку. Yeni Musavat отмечает «возрастающую роль» Азербайджана в регионе. По информации газеты, на повестке саммита стоят трехсторонние экономические связи, в том числе реализация железнодорожного транспортного коридора Север-Юг. Проект, усиливающий экономическую и коммуникационную важность Азербайджана для Европы, России и Ирана, должен быть запущен до конца 2016 года. Особое внимание стороны уделят геополитическим проблемам, включая проблему Нагорного Карабаха.

Musavat допускает прорыв в решении конфликта усилиями трех стран: «По мнению некоторых политических наблюдателей, в Баку между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным состоятся обширные обсуждения по развязыванию карабахского узла, и, возможно, в ходе переговоров будут приняты окончательные решения и достигнуты исторические договоренности».

Проект Север-Юг ускорит решение карабахской проблемы

Предстоящую встречу Путина, Алиева и иранского лидера Хасана Рухани политолог Габиль Гусейнли рассматривает как возможность для «решающих обещаний и важных решений» по Карабаху. «Однако судьба бакинской встречи в значительной степени зависит от влияния Москвы на Ереван, точнее от позиции Путина. Российский президент прекрасно понимает геостратегическое значение Азербайджана и хочет видеть нас в Евразийском союзе. Хотя Баку не хочет входить в этот союз, однако, в случае объективной позиции России, можно задуматься над этим вопросом», — говорит эксперт порталу Аxar.az.

Мусаватисты полагают, что строительство линии Астара-Решт-Казвин позволит нарастить объем межконтинентальных перевозок, а Баку станет связующим звеном не только коридора Восток-Запад, но и Север-Юг. Гусейнли акцентируется и на энергетическом факторе: «Азербайджан может закупать газ из России и Ирана с перепродажей его на западных рынках». Другой политолог Тофиг Аббасов обратил внимание на то, что с учетом совместных проектов решение карабахского конфликта выгодно не только для Азербайджана, но и для России, Ирана и других игроков региона.

Алиев напомнил Меркель о Ходжалы

7 июня в Берлин с официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщал Trend.az. Памятуя о недавней резолюции бундестага, Алиев первым делом напомнил Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель об убийствах в Ходжалы. «Как отметил глава государства, Армения совершила военное преступление, геноцид в Ходжалы, и сегодня Ходжалинская трагедия признана геноцидом десятью странами. Президент Ильхам Алиев также сказал, что во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка, и все это произошло на глазах у международного сообщества» — передает Trend.

По словам Алиева, карабахская тема стала наиболее обсуждаемой на встрече с Меркель. Президент подтвердил приверженность Баку мирному решению конфликта: «Мы остановили боевые действия, так как не хотим войны, нам нужен мир». Но при этом Алиев предупредил о необходимости дэоккупации азербайджанских территорий, «после чего будут открыты все связи, возобновлено транспортное сообщение, а также устранена любая вероятность военного сценария». Стороны затронули и транспортно-энергетические проекты, а Алиев подчеркнул, что кратчайший путь из Азии в Европу лежит через Азербайджан.

Воспользовавшись случаем, азербайджанский лидер оценил «позитивную роль» России в карабахском вопросе. «Мы считаем Россию стратегическим партнером. Россия также относится к Азербайджану. Продажа Россией оружия Армении не вызывает аллергии у нашей страны. Однако, это вызывает аллергию у Армении», — его слова передает агентство АПА. «Решающую роль» России признала и немецкий канцлер. В заключении ее визави выразил надежду, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), «используя весь свой потенциал, убедят Армению покинуть не принадлежащие ей земли». Глава правительства ФРГ приветствовала экономические реформы Баку и выразила надежду на то, что «немецкие фонды вновь заработают в Азербайджане».

Белый дом за возвращение Баку районов вокруг Нагорного Карабаха

Администрация президента США Барака Обамы ответила на петицию о нагорно-карабахском конфликте, размещенную на официальном сайте Белого дома и набравшую свыше 330 тысяч подписей, передавал 11 июня Report.az. «В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты Америки твердо привержены мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», — говорится в ответе американского истеблишмента.

Далее, на что особый акцент сделали бакинские СМИ, говорится о механизме мирного урегулирования: «Мы продолжаем призывать стороны проявить сдержанность и немедленно вступить в переговоры о всеобъемлющем урегулировании, которое будет включать в себя возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана и определение статуса Нагорного Карабаха».

МИД Азербайджана: «Армения увековечивает нацизм»

Из внимания бакинских СМИ не ускользнуло событие недели в Армении — установление памятника Гарегину Нжде, армянскому государственному деятелю, сотрудничавшему с фашистской Германией. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев дал подробный комментарий по этому поводу. По его словам, «пропаганда фашиста, генерала СС Нжде, Драстамата Канаяна, известного по прозвищу «Дро», а также террориста ASALA Монте Мелконяна как «национальных героев», увековечивание их имен показывает истинную сущность режима Армении», передает Oxu.az.

Гаджиев также напомнил о «преступлениях, совершенных в 1918—1920 годах Гарегином Нжде и Драстаматом Канаяном» против мирного азербайджанского населения в Зангезуре, которые «они с особой жестокостью продолжали в составе немецко-фашистской армии против евреев и других народов на территориях СССР». МИД Азербайджана надеется на реакцию международного сообщества на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН о «Борьбе с героизацией нацизма» (A/RES/70/139 от 17 декабря 2015 года). Последняя была инициирована Россией и поддержана Арменией и другими 125 странами-членами ООН.