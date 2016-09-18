Оппозиция протестует против «беспрерывности власти семьи» Алиева

ИА REGNUM

18 сентября азербайджанская оппозиция провела митинг в столице, со ссылкой на АПА передавал Oxu.az. Исполнительная власть Баку выдала разрешение партии «Мусават» на проведение собрания на площади «Мэхсул» в Ясамальском районе. Акции протеста выражают недовольство оппозиции с ожидаемым 26 сентября референдумом. Согласно последнему, в Азербайджане будут введены должности первого вице-президента и вице-президентов, с 5 до 7 лет увеличивается срок полномочий президента. Кроме того, поправки позволяют президенту созвать внеочередные выборы главы государства, а также распускать парламент страны. Возрастной ценз для избрания депутатом Милли Меджлиса снизится с 25 до 18 лет. Ключевой момент реформы — снять 35-летний барьер для кандидатов на президентскую должность.

Учитывая, что сыну Ильхама Алиева 19 лет, оппозиционеры видят в конституции попытку обеспечить «беспрерывность власти семьи действующего президента», сообщало 12 сентября кыргызское «Радио Азаттык». Накануне референдума проправительственные журналисты и даже формально оппозиционная газета «Йени Мусават» обрушиваются с критикой на Партию Народный Фронт Азербайджана (ПНФА). Главный редактор Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев на странице «Фейсбук» обвинил бывшего президента Аяза Муталибова в том, что в 1992 году тот «не расправился с этой швалью» и «не избавил на долгие годы азербайджанскую политику от этих нечистот».

Муталибов ответил журналисту: «Как был он (ПНФА — Ф.М.) невежественным, так и остался. Сколько я этим ребятам говорил, что вся их тактика приведет Азербайджан к катастрофе, но они не прислушались и ничего не поняли. Как вижу, и сегодня их психология ничуть не изменилось». Экс-президент рассказал также, что у него есть «достоверные сведения» о том, что фронтисты готовили провокации в Баку, если против них провели бы репрессии. «У них даже были добровольческие батальоны, которые они почему-то отозвали с фронта в Баку, тем самым оголив наши позиции в Карабахе. НФА планировал для себя нечто вроде нынешнего «Правого сектора» в Киеве. Вы даже не представляете какое кровопролитие они планировали в Баку. И фронтисты готовы были пойти на это», — заявил Муталибов.

Хлопководство пришло в упадок

17 сентября Алиев отправился в Сабирабадский район для проведения там первого общереспубликанского собрания по развитию хлопководства. Славившаяся в советскую эпоху отрасль, по словам президента, «пришла в упадок». Алиев намерен восстановить «былую славу азербайджанского хлопководства». Одной из мер для стимулирования сельского хозяйства он назвал повышение закупочной цены продукции. «В этом году мы на 20% увеличили закупочную цену хлопка. Но нужно рассмотреть, следует ли поднять цену снова. Конечно же, это было бы благоприятным. Поэтому, сейчас поручаю соответствующим органам — Администрация Президента, Министерства сельского хозяйства и экономики, также компании, занимающиеся хлопком — мы, конечно же, должны повысить закупочную цену настолько, насколько это возможно. В первую очередь для того, чтобы люди могли получить больше прибыли», — цитирует Алиева Oxu.az.

Саргсян вынудил Алиева заговорить о Карабахе на саммите СНГ

16 сентября состоялось заседание глав государств стран СНГ в Бишкеке. Азербайджан придаёт большое значение членству в организации, отметил Алиев. «Наша организация создавалась в результате определенных исторических событий и мудрость наших народов и руководителей привела к тому, что через 25 лет мы имеем организацию, которая имеет очень важное значение и для региона и для мира», — отметил президент Азербайджана. Карабахская тематика, которую Алиев изначально намеревался оставить без комментариев, всё-таки была затронута. Ему пришлось отреагировать на слова президента Армении Сержа Саргсяна. «Я не счёл необходимым говорить сегодня на эту тему. Но, услышав очередную жалобу армянской стороны, посчитал своим долгом прокомментировать это», — Trend.az передаёт слова Алиева.

«Армянская сторона этими жалобами уже достала все международные организации. Представляете, ситуация достаточно парадоксальная: Армения оккупирует территорию суверенного государства, нарушает его территориальную целостность, изгоняет коренное азербайджанское население из Нагорного Карабаха и из семи прилегающих к Нагорному Карабаху районов, делает миллион человек беженцами и вынужденными переселенцами, разрушает все на оккупированных территориях — это подтверждено докладами двух миссий ОБСЕ, — включая наши исторические, религиозные, культурные памятники, всю инфраструктуру», — сказал Алиев.

Азербайджан укрепляет связи с ОИС и Движением неприсоединения

В центре внимания бакинской прессы на минувшей неделе оказалась и дипломатия. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провёл ряд важных встреч. 12 сентября он принял в Баку генсека Организации исламского сотрудничества Ияда бин Амином Мядяни. Мамедъяров, сообщая о последних достижениях в процессе нагорно-карабахского урегулирования, выразил «благодарность за поддержку справедливой и правой позиции нашего государства Генеральному секретарю ОИС и странам участницам». Министр также одобрил создание Контактной группы в рамках ОИС «по теме агрессии Армении касательно Азербайджана» и выразил уверенность, что деятельность организации внесёт вклад в решение карабахского конфликта, сообщили в пресс-службе МИД информагентству Oxu.az.

В конце недели, 18 сентября Мамедъяров вылетел в Венесуэлу, где на острове Маргарита прошёл саммит Движения неприсоединения. Отметив роль группы в укреплении международной безопасности, он подтвердил приверженность своей страны принципам организации. Мамедъяров, коснувшись карабахской тематики, заявил: «Уже более 20 лет Армения в грубой форме открыто нарушает нормы и принципы международного права и применяет силу против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана». Он выразил признательность странам-членам Движения за поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, отражённые в итоговом документе заседания.

SOCAR создаёт альянс с Китаем и всё ещё ждёт объяснений от Греции

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR приглашает китайских инвесторов поучаствовать в строительстве нового газохимического комплекса OGPC в Азербайджане. Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) может получить 50% доли в проекте стоимостью $4 млрд. «Мы работаем по проекту с CNPC, правительством, экспортно-импортным банком и другими банками Китая. Наверное, в скором времени договоримся. Мы хотим, чтобы китайские компании имели в проекте до 50% долевого участия и банки Китая предоставили финансирование. Это наше предложение представлено им», — говорит президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Новый газохимический комплекс включает строительство на первой стадии газоперерабатывающего (мощностью в 10 млрд кубометров газа ежегодно) и нефтехимического заводов. Ранее в июне SOCAR подписал меморандум о намерениях с российскими «Газпромбанком» (ГПБ) и экспортным кредитным агентством ЭКСАР, а также с итальянским экспортным кредитным агентством SACE.

Днём ранее Абдуллаев вернулся к теме спора с Афинами из-за условий приватизации газораспределительной сети Греции DESFA. Глава SOACAR до конца сентября ждёт от Греции объяснений, передаёт Haqqin.az. «До конца сентября мы ждем поступления предложений. Если изменения, внесенные в тендерную процедуру, будут противоречить закону, это сделает приватизацию DESFA бессмысленной. Мы потребовали у правительства Греции объяснений, но их пока нет», — предупредил Абдуллаев. Контракт о продаже 66% доли DESFA азербайджанской компании был подписан ещё в 2013 году. Сумма сделки составляла €400 млн. Однако новое правительство Греции пересмотрело договор, заявив, что SOCAR может рассчитывать лишь на 49% акций.