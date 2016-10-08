США поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана





ИА REGNUM

Папа Франциск посетил Азербайджан

2 октября в Баку с однодневным пастырским визитом прибыл глава Католической церкви, пишет Oxu.az. Первым делом папа Франциск отслужил мессу в Бакинской католической церкви, где присутствовали представители христианской общины столицы. Священники, монашествующие и верующие Апостольской префектуры Азербайджана попросили понтифика помолиться за установление мира на Кавказе.

«Мы просим Вас продолжать молиться с нами для примирения и мира на Кавказе», — сказал ординарий Владимир Фекете. Франциск встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и посетил бакинскую мечеть Гейдара, где провёл встречу с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Визит завершился посещением Аллеи шехидов.

Россия спасла Асада от госпереворота, но не смогла «занять место успешного борца с терроризмом» в глазах Запада

Спустя год после ввода российских ВКС в Сирию Haqqin.az подводит итоги операции. Во-первых, с помощью России восстановилась стабильность территорий под контролем президента Сирии Башара Асада. В столицу и крупные города «прекратили с завидной регулярностью падать ракеты, а жители перестали сидеть на чемоданах». Во-вторых, теперь уже никто всерьёз не говорит о смене режима в Сирии, который был неизбежен до прибытия туда российской армии.

Кроме того, ВС САР при помощи российских ВКС провели ряд успешных операций: «ликвидация Азазского коридора и полное окружение Алеппо, захват нескольких стратегических точек в Северной Латакии и взятие Пальмиры». Наступления в провинциях Хомс, Хама и под Итрией бакинское информагентство расценивает как «провальные». За исключением взятия Пальмиры, «Исламское государство» не понесло значительных территориальных потерь от армии Асада. Однако благодаря России ослаблена экономическая мощь террористов, т.к. «почти полностью прекращена поставка нефти из сирийских месторождений на внешний рынок через Ирак». В-третьих, Москва смогла «отодвинуть на второй план Украину, интерес к событиям вокруг которой в мире неуклонно снижается».

Последняя цель — «занять место успешного борца с терроризмом» в глазах Запада и ускорить, тем самым, отмену антироссийских санкций, — не достигнута, считает проправительственный портал. «США после распада СССР не привыкли к серьезному противодействию своей политике. Если уж в Вашингтоне решили свергнуть режим, никто не должен этому мешать», — продолжает Haqqin.az.

Для того, чтобы довести свою миссию до конца, «в США совершенно серьезно рассматривают перспективу поставок сирийской оппозиции тяжелого вооружения». По мнению агентства, в случае эскалации конфликта в Сирии «Россия уже не сможет из него выйти, поскольку это принесет победу боевикам, а те немедленно перенесут войну на Кавказ и в Среднюю Азию». Последняя отвечает целям Белого дома по ослаблению России и её втягиванию «в тяжелый и малоперспективный конфликты».

Азербайджанский портал уверяет, что России удалось стать не победителем в Сирии, чего от неё ожидали там, а лишь «одним из участников конфликта, наряду с Ираном, США, Хизбаллой, ИГИЛ и Джабхат ан-Нусрой». «Умеренная оппозиция», считая, что Россия не может предложить «реального политического проекта», в отсутствии альтернатив готова «воевать за саудовские деньги американским оружием».

США поставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана

В Баку резко осудили заявление госсекретаря США Джона Керри от 29 сентября о том, что лидеры Азербайджана и Армении не готовы к урегулированию карабахского конфликта. Отреагировал и сам президент страны Ильхам Алиев, считающий, что Госдеп ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. » … обвинять в одинаковой степени обе стороны конфликта в его нерешенности является оказанием поддержки оккупационной политики Армении», — Minval.az цитирует его заявление от 7 октября на расширенном заседании правительства. Алиев ждёт объяснений от Вашингтона.

«Обвинять Азербайджан в нерешенности конфликта, как минимум, несправедливо. Мы не принимаем такие заявления и ожидаем, что в самое ближайшее время на самом высоком уровне будут внесены поправки к таким словам. В противном случае посредническая миссия может оказаться под сомнением», — добавил президент.

После отставки Керри займётся лоббированием интересов армянской диаспоры

Эксперты не тратят время на обвинения, а пытаются понять причины двусмысленной риторики Керри. Руководитель центра стратегических исследований и проектирования «Вектор» Али Искандеров видит два основных мотива. Во-первых, заявление свидетельствует о неэффективности американской политики в Карабахе: «Выстроенная Америкой стратегическая дорожная карта в нашем регионе не приносит ожидаемого результата и устами госсекретаря главное внешнеполитическое ведомство США подает сигнал о желании внести коррективы». Политолог указывает и на то, что Керри в команде президента США Барака Обамы скоро уйдёт в отставку и в американской политической традиции может себе позволить «странно звучащие заявления». В политике больших держав такие случаи — не редкость, т.к. «судьбы маленьких стран и народов для них второстепенны», считает он.

Искандеров допускает, что при желании США могут в одностороннем порядке сделать шаги, которые ещё больше усугубят конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Это что касается общегосударственных причин. Имеются и личные цели.

Эксперт напоминает, что Керри «один из основных авторов выражающих позицию США писем, адресованных руководству СССР в 1987 и 1988 годах о якобы «справедливости» присоединения Карабаха к Армении. Он также был одним из трех лиц, спланировавших и осуществивших встречу представителей армянской диаспоры США с Горбачевым во время его визита в Калифорнию». До выхода на пенсию Керри решил вновь заняться лоббизмом, чтобы после ухода с поста главы американской дипломатии получать крупные дотации от армянской диаспоры в США.

Алиев: «Европарламент понял свою ошибку»

На заседании кабинета министров Алиев прокомментировал развитие отношений с Европейским парламентом. «Азербайджанское общество знает, что в течение года Азербайджан прервал все связи с Европарламентом, вышел из Евронест. Этому есть причина, общественность знает о ней. Просто хотелось бы отметить, что это произошло не по нашей вине. Мы не виноваты. С нами поступили несправедливо, нас оскорбили, использовали выражения, неприемлемые для дипломатии. Естественно, мы сказали свое слово. Милли Меджлис Азербайджана дал обоснованный, аргументированный, жесткий ответ, который соответствовал этой резолюции Европарламента».

Напомним, 20 сентября делегация Европарламента прибыла в Баку, чтобы восстановить отношения. Такой шаг Алиев воспринял как признание Страсбургом своей ошибки. «Они сами прибыли для того, чтобы восстановить отношения. Увидели, что оскорблениями, давлением ничего нельзя добиться. Хотя они давно должны были это понять. С нами это не проходит и не пройдет. Приехали, чтобы восстановить связи», — цитирует Алиева Oxu.az. При этом президент выразил удовлетворение тем, что отношения идут на поправку.