Как и для многих мировых СМИ, события в Турции в ночь с 15 на 16 июля стали ключевыми для бакинских журналистов. Хотя реакция официального Баку была обозначена на следующий день, но, по информации Haqqin.az, президент страны Ильхам Алиев «всю ночь следил за событиями в Турции». 16 июля Алиев направил письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, где говорится: «С большим беспокойством и сожалением наблюдал за событиями прошлой ночи в Турции, связанными с попыткой государственного переворота. Это ужасное преступление с одной стороны в отношении государственности Турции, с другой — турецкого народа, его воли и выбора».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Более обширно позицию Азербайджана выразил заместитель руководителя администрации президента Новруз Мамедов. Выразив беспокойство своей страны, он дал понять, что попытка госпереворота направлена «против воли и выбора турецкого народа».

Мамедов отметил, что, в отличие от времен предыдущих переворотов, в современной Турции подобные попытки не могут рассчитывать на успех. «Во главе Турции сегодня стоят демократично избранные народом президент и правительство. Народ поддерживает их, стоит за ними. Думаю, в Турции эта попытка переворота запомнится в истории как последняя», — цитирует Мамедова агентство АПА.

МИД Азербайджана также осудил попытку смены режима. «Это попытка переворота группой людей против правительства, избранного турецким народом демократическим путем. Турецкий народ и государство, демонстрируя единство и равенство, выступили против этого», — Trend.az передает сообщение министерства. Хотя Баку был наготове принять необходимые меры для защиты своих граждан в «братской стране», пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев сообщил Haqqin. az, что вопрос об эвакуации пока не стоит на повестке. 18 июля Алиев лично позвонил Эрдогану, выразив уверенность в том, что «впредь ни одна сила не сможет свернуть Турцию с пути развития и демократии».

Спонтанная акция в Баку и закрытие канала ANS

Реакции на беспорядки в Турции не ограничились выражением официальной позиции. 16 июля в 22:00 по местному времени на Бакинском приморском бульваре прошла спонтанная акция в поддержку Турции. «Участники акции держали флаги Турции и Азербайджана, скандировали лозунги «Шехиды не умирают, родина неделима». В ходе акции прозвучали национальный гимн Турции и турецкая национальная музыка», — уточняет Interfax.az. Хотя, в целом, азербайджанские СМИ и народ были на стороне Эрдогана, одна из известных медиа-групп разошлась с ними в оценках произошедшего. Взявший интервью у «организатора переворота» (по мнению Алиева и Эрдогана) в Турции Фетхуллаха Гюлена азербайджанский телеканал ANS поплатился за это своим вещанием.

«Телеканал АНС занял позицию, противоречащую духу братства и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Турцией, ведя пропаганду против турецкого государства и правительства, выражая поддержку организатору переворота в Турции Фетхуллаху Гюлену», — Minval.az объяснил причину запрета канала. Турецкие власти попросили Баку принять «соответствующие меры» против ANS из-за альтернативного освещения событий. Телекомпания разделяла мнения отдельных экспертов о том, что госпереворот — «организованное властями шоу». В соответствии со статьей 11 Закона Азербайджанской Республики вещание ANS было приостановлено Министерством связи и высоких технологий. Последнее слово в деле за судьями.

Оценка «путча полковников» в Турции

Проправительственное Haqqin.az акцентировалось на причинах провала военного переворота в Турции. По мнению агентства, мятежники сделали грубую ошибку, не сумев арестовать ни президента, ни нового премьер-министра Бинали Йылдырыма. Вторая причина — Эрдоган при участии мечетей сумел опереться на поддержку масс. После его обращения к народу по скайпу «с призывом «защитить демократию» многие мечети Турции превратились в круглосуточные общественные СМИ».

К народу воззвал и бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу, что делает «несостоятельной … версию о противоречиях внутри правящей элиты как основной причине переворота», продолжает Haqqin.az. Агентство исключает также причастность США: «Для американской политики нынешняя попытка госпереворота выглядит уж слишком слабой. Если бы турецкими военными руководили из Вашингтона, Эрдоган и Йылдырым давно бы уже находились под арестом». Памятуя о совместной с Эрдоганом борьбе движения «Хизмет» против турецких генералов («дело Эргенекон»), портал отрицает и роль Гюлена: «У них («Хизмет» — Ф.М.) явно есть причины не любить власть, однако еще меньше причин у армии любить движение «Хизмет». В заключении Haqqin. az пишет, что победа Эрдогана усилит его позиции, дав ему карт-бланш для перехода к президентской форме правления.

В поисках истины бакинские эксперты принялись отметать в сторону «фальшивые» причины военного путча. Так, депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа назвал «идиотским» тезис об инсценировке самим Эрдоганом. «Те, кто выдвинул этот тезис, показали, что они не обладают глобальным политическим мышлением. И Эрдоган, и правящая партия Турции допустили много ошибок. Но никто таким образом не станет рисковать авторитетом своей власти», — заявил он. Мустафа полагает, что в любом перевороте решающую роль играют народ и общество: «Если какое-либо движение не получило социального заказа в обществе, то оно обречено на провал».

Руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу усомнился в том, что переворот готовили силы, ответственные за сбивание российского Су-24. «Но если российский самолет действительно сбили сторонники «параллельного государства», то почему Эрдоган сразу об этом не заявил?», — спрашивает политолог.

Противоречивым для Шахиноглу кажется и то, что Эрдоган обвиняет в уничтожении самолета сторонников Гюлена, хотя Давутоглу лично брал на себя ответственность за это. Эксперт уверен в том, что турецкий президент нарочно вешает вину на своих политических оппонентов для усиления своей власти. «По моему мнению, такими шагами Эрдоган стремится убить двух зайцев: установить полный контроль над армией и еще больше сблизиться с Москвой. Но Эрдоган уже не сможет работать так спокойно, как раньше. Сейчас он будет вынужден часто оглядываться», — заключает Шахиноглу.