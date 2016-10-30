



ИА REGNUM

Баку ценит роль Загреба в сближении с ЕС

23 октября в Баку с официальным визитом прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым она отметила, что наряду с тренером сборной Азербайджана в нём работают много выходцев из Хорватии в сфере экономики, фармацевтики, транспорта и инженерии. Грабар-Китарович надеется на углубление находящихся, по её словам, на «хорошем уровне» политических отношений.

«В частности это касается экономической, инвестиционной, торговой, культурной, образовательной и других сфер. Также есть хорошие возможности для расширения и углубления отношений посредством координации в сфере региональной и глобальной безопасности», — заявила она. Как передаёт Oxu.az хорватский лидер поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Об этом же говорил и Алиев: «Мы должны обратить внимание на то, каким образом можно повысить уровень торгового обмена и инвестиций, а также на другие возможности». Сославшись на подписанный в 2013 году документ, он напомнил, что страны являются «стратегическими партнерами и друзьями», передаёт АПА. Алиев высоко оценивает роль Загреба в «сближении» между Брюсселем и Баку. Последний подписал уже с 9 странами Евросоюза декларации о стратегическом партнёрстве, что «является хорошей основой для соглашения Евросоюз-Азербайджан», подметил он.

Азербайджан станет глобальным транспортным узлом

Перспективы экономических отношений обсуждались на следующий день в рамках азербайджано-хорватского бизнес-форума. На нём Алиев сделал акцент на транспортном коридоре «Восток-Запад», который станет «самым коротким маршрутом из Азии в Европу». В результате его осуществления, а также проекта «Север-Юг» (Индия—Пакистан —Персидский залив—Иран — Азербайджан—Россия—Северная Европа) «Азербайджан станет глобальным транспортным узлом», заметил Алиев. В транспортном коридоре через Каспий роль Хорватии далеко не последняя, здесь «могут быть использованы предложенные Хорватией паромы».

Алиев приглашает инвесторов из Хорватии вкладываться в Азербайджан, который, диверсифицируя свой экспорт, намерен выйти на европейский ненефтяной рынок. Президент обратил внимание, что Азербайджан снизил зависимость от энергоносителей, доля нефти в его экономике упала до 33%, а в основу бюджета заложена цена в $25 за баррель.

Депутат Милли Меджлиса призывает разрешить въезд армянам в Азербайджан

В середине недели, 25 октября в Азербайджан прибыл спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер, который посетил лагерь для вынужденных переселенцев. Как передавало Report.az, в своём выступлении в районе Барда Зальбер отметил, что ЕС «не является структурой, непосредственно вовлеченной в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта», хотя заинтересован в его решении. Он дал понять, что основная ответственность лежит на плечах лидеров Армении и Азербайджана.

По информации Oxu.az, на встрече обсуждался ход ведения мирных переговоров и было подчёркнуто, что «деструктивная позиция Армении постоянно создаёт препятствия на пути урегулирования конфликта». В интервью Trend.az Зальбер дал понять, что вокруг нагорно-карабахского урегулирования наблюдается дипломатическая активность. Посетив карабахских беженцев в Азербайджане, дипломат указал на «необходимость достижению мира, согласия и сосуществования между обеими общинами Нагорного Карабаха», что крайне важно для их совместного проживания на общей территории в будущем.

Как бы реагируя на обращение еврочиновника, депутат Захид Орудж сделал сенсационное заявление. «Нам следует разрешить въезд в Баку армянам, которые с уважением относятся к нашим законам, Конституции, хотят приехать и склонить голову в Аллее шехидов», — сказал он на пленарном заседании Милли Меджлиса. Зальбер также заметил, что Россия проявляет особую активность в решении конфликта, хотя прорыва всё ещё нет.

МИД РФ: Автономия для Нагорного Карабаха зависит от договорённости между Баку и Ереваном

27 октября внимание бакинских СМИ переместилось в Москву, где пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о том, удалось ли дипломатическими усилиями после апрельских боев исключить возможность их повторения, сообщал новостной портал Москва-Баку. «Никакие силовые действия не могут содействовать мирному урегулированию, это относится и к нагорно-карабахской ситуации, это относится вообще к теории и практике международных отношений и к политико-дипломатическому урегулированию», — заявила Захарова.

Ранее сопредседатели ОБСЕ, спецпредставитель председателя ОБСЕ и Зальбер посетили Азербайджан, Армению и Карабах. На брифинге Захарова прокомментировала и заявление Алиева о возможности предоставления статуса автономной республики Нагорному Карабаху: «Ключевое в этой фразе — если стороны договорятся. Стороны должны договориться».

Помощник Алиева вылетел в Турцию по особому поручению

Пока Баку принимал политиков из Европейского союза, в Турцию по поручению Алиева вылетел его помощник по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. 24 октября чиновник встретился с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, обсудив с ним ряд вопросов, в том числе организацию совместной деятельности турецкой и азербайджанской диаспор. Две тюркоязычные страны хотят поднять стратегическое партнёрство на новый уровень. На следующий день Гасанов провёл встречи с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, вице-премьерами Тогрулом Туркешом и Нуманом Куртулмушом.

На них, как передаёт агентство Azertag, была отмечена значимость двусторонних стратегических отношений, «развивающихся по восходящей линии, перспективы связей в сферах прессы и информации» и другие общие темы. 28 октября Алиев направил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо в связи с Днём Республики. В нём азербайджанский лидер дал понять, что его страна, которая всегда рядом с Турцией, в день попытки госпереворота (15−16 июля) «пережила» вместе с Эрдоганом «всю боль той страшной ночи, и победу братского народа».

Алиев выразил уверенность в «постоянно крепнущем союзничестве и партнерстве Азербайджана и Турции». Турецкий премьер Бинали Йылдырым хвалит усилия Баку по борьбе с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке путча военных. «Мы высоко оцениваем шаги Азербайджана по полному уничтожению структур Гюлена», — Oxu.az цитирует Йылдырыма, надеющегося, что остальные тюркоязычные страны последуют примеру Азербайджана.