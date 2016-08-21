Россия нарушила глобальный план по свержению Эрдогана

ИА REGNUM

В бакинских СМИ продолжают «разбор полётов» после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции 15−16 июля. Главный редактор Haqqin.az Эйнулла Фатуллаев в своей статье «Али Керимли и резидентура Фетхуллаха Гюлена» подвергает жёсткой критике Запад, который через политический ислам разрушает государственность наследниц Османской империи и Турции. «Казалось бы, политические процессы в Турции для Запада были более чем предсказуемыми. Но, как и в 2013 году, осуществление новой концептуальной разработки в Стамбуле нарушил фактор Эрдогана», — пишет автор.

Фатуллаев особенно отмечает «своевременное и решительное вмешательство» российского президента Владимира Путина, которое сыграло не меньшую роль в провале путча, чем активность турецких граждан: «Именно Россия как в 2013 году, так и в дни последнего столкновения гюленистов с Эрдоганом, неожиданно вступив в игру, сокрушила глобальный план по свержению нынешнего турецкого президента. … при политической поддержке России, оперативном обеспечении путинских силовиков и, безусловно, самоотверженной борьбе миллионов турок, вышедших на улицы в защиту конституционной власти, Эрдогану удалось отразить удар, выстоять, упрочить устои своей власти и вдребезги разбить подпольную сеть гюленистов».

Главред уверен, что союзники Гюлена, столкнув президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Россией, стремились «лишить его поддержки последнего политического союзника — Кремля». Ссылаясь на предупреждения турецких чиновников Фатуллаев полагает, что сохранение власти Эрдоганом отвело угрозу от Азербайджана: «Вне всяких сомнений, если бы путчистам удалось добиться свержения Эрдогана и захватить власть, то гюленисты развернули бы большой фронт борьбы против Азербайджана. И это не просто слова и громкие заявления. И премьер-министр Турции, и глава внешнеполитического ведомства открытым текстом утверждают, что гюленисты планировали госпереворот и в Азербайджане». Основная ставка в подготавливаемом госперевороте в Азербайджане делалась на одного из оппозиционных лидеров Али Керимли.

Баку становится эпицентром формата Турция-Азербайджан-Иран-Россия

Yeni Musavat обратила внимание на «серьёзные беспокойства» в Армении после встреч президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку, а также Турции и России в Санкт-Петербурге неделей ранее. Тогда же состоялся визит армянского лидера Сержа Саргсяна в Москву, который остался «в тени бакинской и питерской встреч». Беспокойство официального Еревана вызвано тем, что он не смог добиться от Кремля поддержки своей «максималистской позиции» по карабахскому вопросу.

«Слова Путина о том, что «формула урегулирования должна быть таковой, чтобы ни одна сторон не считала себя победителем», означают, что предложение Армении «Нагорный Карабах за территории» никогда не будет принято, а военный успех во Второй Карабахской войне не будет задокументирован», — выводит издание.

Сближение Баку с Тегераном лишь усиливает «чувство изоляции» Армении и «снижает до минимума его возможности влияния» на карабахскую проблему. Третье беспокойство Еревана связано с тем, что Баку находится в эпицентре встреч в трёх — (Турция-Азербайджан-Россия) и четырёхсторонних (Турция-Азербайджан-Иран-Россия) форматах, на которых идёт обсуждение темы Нагорного Карабаха. «После встреч президентов Ирана, Турции, России и Азербайджана карабахский конфликт будет обсуждаться чаще», — комментирует глава Центра стратегических исследований Кавказа, турецкий эксперт Хасан Октай.

Обозначенные выше процессы усиливают азербайджанский и турецкий факторы в карабахской проблематике, считает автор статьи. «Их выделение в качестве тандема, и самое главное, нормальное отношение к этому Москвы, на самом деле может стать новым и движущим фактором в карабахском урегулировании». Из этого следует, что Армения уже не может с былой лёгкостью «держать под оккупацией азербайджанские земли», а лимит времени для их «деоккупации» истекает. Необходимость сдачи 5 районов вокруг НКР ранее анонсировал президент Турции.

Шойгу обсудил в Баку реализацию новых оружейных контрактов

На минувшей неделе, 16 августа завершился двухдневный визит министра обороны России Сергея Шойгу, который встретился с Алиевым и своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, передавал Trend.az.

По информации бакинских СМИ, основными темами обсуждений стали расширение военно-технического сотрудничества и карабахский конфликт. Россия продолжит продажу оружия Азербайджану, а прибывший вместе с Путиным в Баку «вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, анонсировал подписание новых контрактов». Таким образом, визит Шойгу связан с реализацией новых оружейных соглашений.

Musavat не удивлена тем, что российский министр коснулся не только военно-технической сферы, но и Карабаха: «Дивиденды, которые рассчитывает получить Кремль, примерно ясны: ввести своих миротворцев в регион взамен освобождения территорий, включить Азербайджан в евразийские проекты и ОДКБ».

Коалиция Россия-Турция-Иран по Сирии способна решить и карабахский конфликт

На следующей неделе (22−28 августа) Эрдоган едет в Иран, чтобы обсудить создание формата Россия-Турция-Иран против террористических групп в Сирии. Указывая на обсуждение сирийской проблемы на встречах в Баку и Петербурге и примирение Анкары и Москвы, Minval.az пишет об активизации процесса решения сирийского конфликта.

Издание ссылается на слова турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма о том, что Россия и Турция близки к решению проблемы. «Мы решим проблему вместе с силами, имеющими интерес в регионе», — заявил Йылдырым и обнародовал план Анкары из трёх пунктов: 1) территориальная целостность Сирии; 2) на новом этапе не будет создано государства, опирающегося на превосходство одного из этносов; 3) возвращение сирийских беженцев из Турции.

Minval.az настроено оптимистично: «Если три страны придут к общему знаменателю по сирийскому кризису, смогут выработать единый механизм его урегулирования и реализовать его, потушить огонь войны, то это будет успехом не только для этих трех стран, от этого выиграет весь регион. В тоже время, создастся уникальная возможность для решения проблемы ИГИЛ [запрещена в РФ] раз и навсегда».

При этом решение конфликта в Сирии совместными усилиями «трех региональных сверхдержав» внесёт вклад в урегулирование и других региональных проблем, в том числе карабахской. «Видимо, весь регион, включая Азербайджан, находится на пороге нового судьбоносного этапа. «Видимо, весь регион, включая Азербайджан, находится на пороге нового судьбоносного этапа», — резюмирует портал.