



Иван Шилов ИА REGNUM

Газета Yeni Musavat отмечает подвижки в российско-турецких отношениях, ссылаясь на выступление президента России Владимира Путина в Греции. По оценке оппозиционеров, в своих комментариях о Турции Путин использовал «более мягкую риторику и выразил желание Москвы помириться с Анкарой». Кстати, на это же обратило внимание и турецкое издание Hurriyet Daily News, написав, что в Афинах российский лидер «открыл маленькое окно для примирения» с Турцией. Бакинские журналисты считают, что восстановление отношений Анкары и Москвы откроет путь к их сотрудничеству по решению карабахской проблемы, отвечающему «коренным интересам» Азербайджана.

«Возможно, в этом случае в вопросе войны Азербайджан окажется связан по рукам и ногам — по просьбе Кремля и благодаря влиянию Анкары на Баку. Однако взамен может ускориться возвращение нескольких районов», — пишет Musavat. При этом высказываются опасения, что после передачи Баку некоторых районов конфликт может быть снова заморожен «по сценарию Москвы».

НАТО приветствует участие Баку в своих программах и миссиях

В середине недели, 1 июня глава МИД АР Эльмар Мамедъяров отправился в Брюссель, где встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает АПА. Североатлантический альянс приветствует активное участие Баку в программах «План деятельности по индивидуальному партнерству», «Концепция планирования и анализа процесса и оперативных возможностей», а также предоставление Азербайджаном «транзитных возможностей для сил НАТО».

Кроме того, блок высоко оценивает вклад Баку в миссии: «Международные силы содействия безопасности» и «Решительная поддержка». Брюссель также обратил внимание на успешное развитие отношений Азербайджана и Афганистана, полагая, что запуск железной дороги Баку — Тбилиси — Карс откроет Кабулу путь к региональной инфраструктуре.

По карабахской тематике Мамедъяров заметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и международное сообщество считают неприемлемым «статус-кво». Днем ранее Столтенберг дал понять, что не верит в военное решение конфликта.

Глава администрации Алиева: «Американские лидеры и в подметки не годятся Владимиру Путину»

Руководитель администрации президента Ильхама Алиева — Рамиз Мехтиев уделяет внимание не только государственной службе, но и совмещает ее с научной деятельностью. На минувшей неделе академик НАНА опубликовал во Франции книгу «Нагорный Карабах: история, прочитанная по первоисточникам» и статью на более обширную тему — «Сильное Азербайджанское государство как отражение национальной идеи в условиях глобализации».

В последней Мехтиев пишет о слабости государственной власти в западных странах, считая ее следствием «бюрократического плюрализма». «Отсутствие сотрудничества между политиками и чиновниками (в США — Ф.М.) затрудняет принятие общих административных решений и их реализацию. Реальную власть получают частные, локальные главы администрации», — передает слова чиновника Azertag.

Лишенные авторитета западные правительства неспособны позитивно влиять на мировые процессы и остановить политический хаос в мире, полагает 78-летний доктор философских наук. Европейским и американским политикам Мехтиев противопоставляет руководителей в Евразии и Латинской Америке. «Нынешние американские лидеры и в подметки не годятся Владимиру Путину или лидерам Китая, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Бразилии или Индии», — пишет автор. Мехтиев считает, что 2008 год подвел черту под единоличным господством США, а однополярность — источник мировой нестабильности.

Признание Германией Геноцида армян — «гвоздь в гроб справедливости»

Военное сотрудничество Азербайджана с НАТО и энергетическое партнерство с ЕС («Южный газовый коридор») не мешает бакинским СМИ и политикам быть порой настолько антизападными, что они могли бы дать фору своим российским коллегам. Кроме главы администрации, в этом направлении отметилось и проправительственное информагентство Haqqin.az, обрушившее «огонь критики» на Германию, а заодно и ЕС. «Хваленая европейская демократия, столь пристрастившаяся действовать автопилотом, опять продемонстрировала свою уродливую сущность», — пишет агентство о признании бундестагом геноцида армян в Османской империи.

Досталось и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая скорее нарочно отсутствовала на голосовании в парламенте, но в комментариях оправдала решение немецких депутатов: «И сколько бы ни пытались немецкие политики во главе с госпожой Меркель доказывать, что продвинутая западная демократия в деликатных вопросах не ошибается, на поверку выходит зловонная кривда. А правда, честь и достоинство втаптываются в грязь низменных интересов политиков новой волны, для которых корысть и бесстыдство и есть спутники их образа».

Бакинские журналисты считают, что Запад, воспринимающий ведомую исламистами Турцию как «фактор опасности», стремится ее ослабить. «Бундесдепутаты решили внести свой вклад в дело осуждения не существующего геноцида, вколотив еще один гвоздь в гроб справедливости», — заключает издание. Заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова в интервью Report.az. выразила сомнения о том, что после такой резолюции Германия как действующий председатель ОБСЕ будет справедливой в карабахской проблеме.

Стоит отметить, что опубликованные на русском языке тексты для умеющей читать на нем Меркель весьма некстати перед ее встречей с Алиевым 7 июня в Берлине. Сам президент Азербайджана, принимавший 3 июня нового турецкого премьера Бинали Йылдырыма, тоже раскритиковал решение бундестага.

«У этого вопроса имеется политическая сторона. Наверное, они хотят принудить Турцию к чему-то, повлиять на ее независимую политику. Армянский вопрос — это только предлог, который превратился в инструмент в руках больших государств. И Азербайджан столкнулся со схожей ситуацией (имеется в виду прошлогодняя резолюцию бундестага о демократии в Азербайджане)», — передает слова Алиева агентство АПА. Йылдырым «поблагодарил» Баку за такую позицию.

Алиев: «Саргсяна надо включить в Книгу рекордов Гиннесса»

Ильхам Алиев требует включить президента Армении Сержа Саргсяна в Книгу рекордов Гиннесса за то, что тот «в одном предложении четырежды сказал неправду» о событиях четырехдневной войны. Азербайджанский лидер опровергает взятие Ереваном контроля на линии соприкосновения огня.

«Как они могли взять под контроль ситуацию на линии соприкосновения, когда они сами признают, что потеряли 800 гектаров территорий? Хотя было освобождено не 800, а более 2000 гектаров», — заявил Алиев на открытии проходившего в Баку IV Съезда азербайджанцев мира. Во-вторых, он опроверг слова Саргсяна о том, что якобы Баку попросил Россию остановить бои в Карабахе, утверждая, что это была инициатива Еревана. В третьих, по мнению президента Азербайджана, не существует армии обороны НКР, как говорил Саргсян. «80% служащих в армянских военных подразделениях в Карабахе являются гражданами Армении», — его цитирует Vesti.az.